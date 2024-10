Potentiel créatif: une nouvelle étude révèle comment l’IA permet de faire le pont entre les données et l’impact créatif

L’étude de Plus Compagnie et Statista intitulée « Le Guide de mesure de l’impact créatif et l’IA 2025 à l’intention des spécialistes du marketing » met en lumière comment l’IA peut être utilisée pour élaborer des stratégies d’exécution créative et mesurer leur efficacité

NEW YORK, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quatre-vingt-dix pour cent des entreprises reconnaissent l’importance de suivre la performance des efforts créatifs, mais seulement 36 % déclarent être « très confiantes » en leur capacité à le faire efficacement, selon l’étude de Plus Compagnie et Statista Le Guide de mesure de l’impact créatif et l’IA 2025 à l’intention des spécialistes du marketing. Ce rapport sera dévoilé lors de la conférence ANA Masters of Marketing tenue à Orlando, en Floride, dans une présentation intitulée Supercharging Creative Effectiveness With AI: Unlocking the Flywheel of Marketing Impact.

Cette étude, deuxième d’une série en deux volets, a été réalisée auprès de 350 responsables marketing issus de divers secteurs. Elle révèle un fort enthousiasme chez les dirigeant·e·s d’organisations quant à l’utilisation des données pour générer des idées créatives audacieuses. Elle met également en lumière un écart notable d’enthousiasme chez celles et ceux responsables de l’intégration de l’IA dans les processus créatifs.

L’IA: catalyseur de la transformation créative

L’IA représente une opportunité majeure de transcender les silos traditionnels entre stratégie, analyse et création de contenu. Les marques qui parviennent à intégrer l’IA dans l’ensemble de leurs processus de travail établissent des liens précieux entre les données et la création, transformant ainsi leurs façons de faire et générant un impact réel sur leurs activités. L’étude révèle que, bien que 89 % des répondant·e·s considèrent l’IA utile pour l’idéation créative et la stratégie, seulement 54 % l’ont pleinement intégrée dans leurs processus.

« Le retard dans la mise en œuvre de l’IA pour la mesure de la performance créative crée un fossé concurrentiel, les entreprises qui adoptent l’IA obtenant un avantage significatif grâce à des retours en temps réel et à des stratégies créatives optimisées, » explique Michael Cohen, directeur des données et de l’analytique chez Plus Compagnie et co-auteur du rapport. Michael ajoute : « Les données sont le langage des affaires, et l’IA en est le traducteur, qui nous permet de les comprendre et d’agir en temps réel. En exploitant l’IA, les agences et les marques peuvent renforcer l’impact de leurs créations et offrir des expériences plus significatives à leurs client·e·s. »

Relever le défi de l’adoption de l’IA

Cet écart dans l’adoption de l’IA met en lumière un défi clé de l’industrie : bien que le potentiel de l’IA soit largement reconnu, de nombreux professionnel·le·s du marketing peinent à l’exploiter efficacement. Le rapport explore les complexités des obstacles à l’adoption de l’IA et traite de la disparité entre celles et ceux qui utilisent l’IA pour des tâches spécifiques, comme l’identification des audiences cibles, et les professionnel·le·s qui l’ont intégrée de manière globale dans leurs processus.

« L’IA démocratise un monde d’insights et de possibilités, à condition que nous sachions nous organiser pour l’utiliser », déclare Crystalyn Stuart-Loayza, directrice du numérique chez Citoyen Relations et Mekanism, et co-autrice du rapport. « De nombreuses solutions ponctuelles ont été introduites pour faciliter la manière dont les marques atteignent les consommateur·trice·s tout au long du cycle de vie marketing. Cette étude souligne l’importance d’intégrer l’IA dans l’ensemble du processus créatif pour combler stratégiquement l’écart entre les insights et l’élaboration de stratégies créatives percutantes à l’échelle des systèmes. »

Pour plus d’informations, les conclusions complètes de l’étude sont disponibles ici .

À propos de Plus Compagnie: Fondée en 2021, Plus Compagnie est un réseau entrepreneurial d’agences de création tournées vers l’avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau représentant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne de ses agences pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi les agences de Plus Compagnie figurent We Are Social et ses partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen, Cossette, Cossette Média, Eleven, Impact Recherche, Jungle, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Make My Day, Mekanism, Middle Child, Mindshaker, Munvo, Septième, The Narrative Group (TNG), Visionnaire, Zapiens et 55rush. Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé·e·s réparti·e·s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Une alliance basée sur la collaboration, et non sur la compétition. Nous sommes partenaires de vos aspirations.

À propos de Statista:

Statista est l’une des principales plateformes mondiales de données et d’intelligence économique, permettant aux gens du monde entier de prendre des décisions basées sur des faits. Offrant l’accès à des données, des analyses et des tendances sur 80 000 sujets issus de 40 000 sources couvrant plus de 170 industries, Statista.com est devenu la destination privilégiée pour les statistiques et les rapports, ainsi que pour les insights sur les marchés, les consommateurs et les entreprises. Fondée en 2007 en Allemagne, Statista emploie environ 1 400 personnes réparties sur 13 sites dans le monde.

