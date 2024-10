Quantexa Diiktiraf sebagai Peneraju Kategori dalam RiskTech Quadrant® bagi KYC Solutions

Quantexa memperoleh kedudukan terbaik dalam Laporan RiskTech100® 2025, menyerlahkan kekuatan dan inovasinya dalam teknologi risiko dan pasaran pematuhan yang berkembang

LONDON, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, penyedia terkemuka bagi penyelesaian Kecerdasan Keputusan untuk sektor awam dan swasta, hari ini mengumumkan ia telah menerima pengiktirafan dalam dua laporan Chartis Research. Quantexa telah dinamakan sebagai peneraju kategori dalam RiskTech Quadrant® untuk KYC Solutions dan disenaraikan dalam kalangan 20 teratas dalam Laporan RiskTech100® 2025, yang menonjolkan kehadiran pasaran, inovasi dan kepimpinannya dalam risiko dan pematuhan. Chartis mempunyai kecekapan teknologi mendalam yang luar biasa, ia manfaatkan untuk mencipta laporan landskap vendor terkemuka dalam risiko kewangan. Ini mengukuhkan kewibawaannya untuk menilai AI ulung dan platform analitik data yang membantu institusi kewangan mengemudi persekitaran risiko semasa.

Status Quantexa sebagai Peneraju Kategori untuk Penyelesaian KYC menyerlahkan teknologinya yang berkesan untuk pengurusan risiko masa hadapan, menunjukkan keupayaan pemprosesan bahasa tabiinya dan pemantauan KYC (pKYC) yang berterusan. Pengiktirafan itu menekankan cara penawarannya berkembang sambil mengekalkan asas resolusi entiti yang berkualiti tinggi dan struktur korporat yang kompleks.

“Quantexa terus mengembangkan dan meningkatkan penyelesaiannya, sambil mengekalkan kekuatan terasnya dalam resolusi entiti dan struktur korporat yang kompleks,” kata Ahmad Kataf, Pakar Penyelidikan Kanan di Chartis. “Ia juga telah meningkatkan keupayaan pemprosesan bahasa tabii dan KYC berterusan/pemantauan berterusan – perkembangan yang digabungkan dengan pertumbuhan kukuh, ditunjukkan dalam kedudukan peneraju kategorinya dalam kuadran KYC Solutions kami.”

Quantexa juga diiktiraf untuk teknologi risikonya dalam Laporan RiskTech100® 2025, mempamerkan peningkatan dan inovasi yang konsisten dalam keseluruhan keupayaan teknologi risiko. Lebih khusus lagi, laporan itu menyerlahkan penguasaan Quantexa dalam kewangan dan operasi kerajaan dengan skor kukuh untuk 'teknologi teras' dan 'inovasinya', menekankan komitmennya untuk membangunkan penyelesaian risiko termaju.

“Peralihan Quantexa ke dalam 20 teratas RiskTech100 mencerminkan beberapa faktor,” kata Sid Dash, Ketua Penyelidik di Chartis. “Terutamanya, pengetahuan domainnya yang kukuh dalam bidang utama kewangan dan operasi kerajaan (termasuk cukai) disokong oleh platform teras yang teguh.”

Alexon Bell, Ketua Pegawai Produk (FinCrime) di Quantexa, berkata, "Diiktiraf sebagai peneraju dalam Chartis RiskTech Quadrant untuk penyelesaian KYC menekankan komitmen Quantexa untuk menangani cabaran yang berkembang dalam landskap KYC. Pendekatan kami melangkaui proses KYC tradisional, fokus terhadap mencipta rekod pelanggan (pKYC) yang bersatu dan berterusan memberikan pandangan menyeluruh merentas berbilang titik sentuh. Dengan memanfaatkan analitik lanjutan dan AI, kami dapat membantu institusi kewangan bukan sahaja memperkemas proses suai tugas mereka tetapi juga meningkatkan keupayaan penilaian risiko berterusan mereka."

"Kami teruja diiktiraf oleh Chartis Research dalam dua laporan penting ini," kata Roshni Patel, Ketua Penyelesaian Risiko Global di Quantexa. "Kedudukan kami dalam RiskTech100® dan posisi kami sebagai peneraju dalam penyelesaian KYC mengesahkan komitmen kami terhadap inovasi dan kecemerlangan dalam kecerdasan keputusan. Pencapaian ini mencerminkan kerja keras pasukan kami dan nilai yang kami bawa kepada pelanggan kami dalam mengurus risiko dan pematuhan."

Pengiktirafan ini datang sejurus selepas Quantexa dikreditkan sebagai Peneraju Kategori dalam RiskTech Quadrant® untuk Penyelesaian Penipuan Perusahaan dalam Penyelesaian Perusahaan dan Penipuan Pembayaran Chartis Research, Kemas Kini Pasaran 2024 dan laporan Landskap Vendor serta satu daripada vendor terbaik dalam pemeringkatan Chartis RiskTechAI 50 2024 sulung dan laporan penyelidikan pada bulan September. Empat laporan Chartis ini menunjukkan kedudukan utama Quantexa merentasi beberapa keupayaan industri.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa atau penyelesaian teknologi KYC dan Risiko lanjutan, lawati di sini.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Kecerdasan Keputusan untuk memperkasakan organisasi membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terbaharu dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terpencil dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, kecerdasan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan di sepanjang kitaran hayat pelanggan.



Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan lebih daripada 90% ketepatan dan resolusi model analisis yang 60 kali lebih pantas daripada pendekatan tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditauliahkan secara bebas pada Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 800 orang pekerja dan ribuan pengguna platform yang mengendalikan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.



