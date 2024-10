Corza Medical lance des fils de suture pour microchirurgie de nouvelle génération

Ce lancement de produits présentera pour la première fois les fils de suture pour microchirurgie ophtalmique Onatec dans le cadre de la conférence de l’American Academy of Ophthalmology

WESTWOOD, Massachusetts, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (ci-après « Corza » ou la « Société »), une entreprise internationale leader dans le secteur des technologies médicales qui s’engage à offrir un service exemplaire, des performances fiables et une valeur inégalée, a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme innovante de fils de suture pour microchirurgie ophtalmique Onatec, dévoilée lors de la conférence de l’American Academy of Ophthalmology (AAO) qui s’est tenue à Chicago du 18 au 21 octobre.

« Onatec incarne l’engagement de Corza Medical en faveur de l’innovation et de la croissance sur le marché de la chirurgie ophtalmique », a déclaré Tom Testa, PDG de Corza Medical. « Grâce à Onatec, nous sommes en mesure de fournir des solutions sur mesure de qualité supérieure qui répondront aux besoins en pleine évolution du marché mondial. Notre volonté de répondre aux besoins cliniques non satisfaits de nos clients accentue notre proposition de valeur, et renforce notre position en tant que partenaire de confiance pour les soins ophtalmologiques de demain. »

Les aiguilles Onatec de Corza Medical sont fabriquées en acier inoxydable revenu à haute température, ce qui leur confère une résistance élevée à la flexion et une grande durabilité. Leur processus de fabrication automatisé, innovant et inédit permet d’obtenir des formes d’aiguilles et des meulages précis, rendant ainsi possible la suture des tissus les plus fins dans les espaces les plus étroits. La finition de qualité supérieure de la surface des aiguilles Onatec assure une pénétration optimale, ce qui réduit le traumatisme au niveau des tissus et améliore le confort du patient.

Jack Simmons, Vice-président principal et Directeur général du service ophtalmologique chez Corza Medical, a déclaré : « Onatec constitue une avancée majeure qui aidera Corza Medical à mieux répondre aux besoins de ses partenaires ophtalmologistes. Cette nouvelle gamme de fils de suture ophtalmiques vient non seulement enrichir l’offre de produits de Corza, mais donne aussi l’occasion unique de couvrir tous les aspects du traitement chirurgical, depuis l’incision initiale jusqu’à la fermeture de la plaie. »

Fondée il y a plus de 30 ans, Corza Medical dispose d’un département ophtalmologique dont la mission est de faire avancer les soins ophtalmologiques dans le monde entier. Son approche centrée sur le client stimule le développement de solutions chirurgicales ophtalmiques innovantes qui donnent aux professionnels de santé les moyens d’agir et permettent aux patients d’obtenir de meilleurs résultats, le tout grâce à un portefeuille complet et exhaustif. Le lancement récent d’Onatec lors de la conférence de l’AAO confirme l’engagement de la société en faveur de l’excellence, et renforce sa position de leader de confiance dans le secteur des technologies médicales. De plus, pour mieux accompagner ses clients, le service ophtalmologique de Corza Medical a récemment annoncé le lancement de son nouveau site Internet, corzaeye.com, qui propose des ressources et des informations utiles adaptées aux besoins des professionnels de l’ophtalmologie.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’une des principales entreprises au monde spécialisées dans les solutions et technologies chirurgicales innovantes. Forte d’une équipe mondiale d’environ 3 000 employés qui assistent les cliniciens, les partenaires distributeurs et les fabricants de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de la santé une plateforme regroupant des technologies chirurgicales de nombreuses marques leaders du secteur, notamment les fils de suture à barbillons Quill®, les fils de suture chirurgicaux Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les couteaux microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire en fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.corza.com.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fc4fa43-faf0-403a-b9f6-2839eb2b552a

Interlocutrice auprès des médias Luci Curi Directrice de la communication et des relations publiques media@corza.com

