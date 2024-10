Corza Medical bringt mikrochirurgisches Nahtmaterial der nächsten Generation auf den Markt

Produkteinführung von mikrochirurgischem Nahtmaterial der Marke Onatec für die Augenheilkunde auf der Konferenz der American Academy of Ophthalmology

WESTWOOD, Massachusetts, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical („Corza“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich für bemerkenswerten Service, zuverlässige Leistung und herausragenden Wert einsetzt, hat die Einführung seiner innovativen neuen Produktlinie von mikrochirurgischem Nahtmaterial der Marke Onatec für die Augenheilkunde bekanntgegeben, die auf der Konferenz der American Academy of Ophthalmology (AAO) vom 18. bis 21. Oktober in Chicago vorgestellt worden ist.

„Onatec steht für das Engagement von Corza Medical für Innovation und Wachstum auf dem Markt der Augenchirurgie“, so Tom Testa, CEO von Corza Medical. „Mit Onatec sind wir in der Lage, maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern, die den sich wandelnden Anforderungen eines globalen Marktes gerecht werden. Unser Engagement für die Erfüllung des unerfüllten klinischen Bedarfs unserer Kunden verbessert unser Wertangebot und stärkt unsere Position als zuverlässiger Partner für die Zukunft der Augenheilkunde.

Corza Medical fertigt Nadeln von Onatec aus hochvergütetem Edelstahl, der eine hohe Biegefestigkeit und Haltbarkeit gewährleistet. Der innovative und außergewöhnliche automatisierte Herstellungsprozess ermöglicht präzise Nadelgeometrien und exakte Schliffe, die das Nähen feinster Gewebearten auf engstem Raum ermöglichen. Die hochwertige Oberflächenveredelung der Nadeln von Onatec gewährleistet eine optimale Penetration, was zu einer geringeren Traumatisierung des Gewebes und einem höheren Patientenkomfort führt.

Jack Simmons, SVP & GM of Ophthalmology bei Corza Medical, erklärte: „Onatec bedeutet einen bedeutenden Fortschritt in der Fähigkeit von Corza Medical, die Bedürfnisse unserer ophthalmologischen Partner besser zu erfüllen. Dieses neu eingeführte Portfolio an ophthalmischem Nahtmaterial erweitert nicht nur das Produktangebot von Corza, sondern bietet auch die einzigartige Möglichkeit, jeden Aspekt der chirurgischen Behandlung zu unterstützen, von der ersten Inzision bis zum Verschluss.“

Der vor über 30 Jahren gegründete Geschäftsbereich Ophthalmologie von Corza Medical widmet sich der Förderung der Augenheilkunde weltweit. Der kundenorientierte Ansatz des Unternehmens treibt die Entwicklung innovativer ophthalmochirurgischer Lösungen voran, die das medizinische Fachpersonal unterstützen und die Ergebnisse für die Patienten durch ein umfassendes und ganzheitliches Portfolio verbessern. Die kürzliche Markteinführung von Onatec auf der Konferenz der AAO unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und festigt seine Position als zuverlässiger Marktführer in der Medizintechnikbranche. Um die Kunden noch besser zu unterstützen, hat Corza Medical Ophthalmology vor kurzem den Start seiner neuen, verbesserten Website corzaeye.com bekanntgegeben, die wertvolle Ressourcen und Informationen bietet, die auf die Bedürfnisse von Augenspezialisten zugeschnitten sind.

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf innovative chirurgische Lösungen und Technologien spezialisiert hat. Mit einem globalen Team von etwa 3.000 Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken, darunter Widerhaken-Fäden der Marke Quill®, chirurgische Fäden der Marken Sharpoint® Plus und Look™, wiederverwendbare Ophthalmologieinstrumente der Marke Katena® und Einweg-Ophthalmologieinstrumente der Marke Blink™, Geräte für Hornhauttransplantation der Marke Barron, Ophthalmologiepflaster der Marke Sharpoint® sowie das TachoSil® Fibrin-Versiegelungspflaster. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fc4fa43-faf0-403a-b9f6-2839eb2b552a

