Bourse Direct propose une offre exclusive pour ses nouveaux clients désireux d'opérer sur le marché français, et lance pour la première fois cette offre sur le marché américain !

Bourse Direct poursuit son engagement envers les investisseurs particuliers en proposant une offre exceptionnelle à ses nouveaux clients : 200 € de frais de courtage offerts sur les marchés français ou américains. Pour la première fois, cette offre s'étend aux marchés américains, à l’approche des élections, contexte propice à une volatilité accrue, offrant aux investisseurs une opportunité unique de diversifier leur portefeuille et de profiter des mouvements du marché.



French Touch ou American Dream : à vous de choisir !

Profitez de 200 € de frais de courtage offerts* sur le marché de votre choix pour toute première ouverture de compte avant le 12 novembre 2024. Que vous optiez pour l’offre habituelle sur les marchés français ou la nouvelle offre sur les marchés américains, Bourse Direct vous permet de saisir les meilleures opportunités d’investissement.

Saisissez les opportunités des marchés américains

Avec l’offre US200, profitez de 200 € de frais de courtage offerts* sur toutes les valeurs américaines, que ce soit sur le NASDAQ, le S&P 500 ou le NYSE. Plus de 4 000 valeurs disponibles, et grâce à l'agrément Qualified Intermediary (QI) de Bourse Direct, vous bénéficiez d’un traitement fiscal avantageux avec une imposition de seulement 15 % sur vos dividendes américains.

Comment profiter de l’offre ?

Ouvrez votre compte titres ou votre PEA en ligne en quelques minutes, et bénéficiez de 200 € de frais de courtage offerts* pour vos investissements sur les marchés français ou américains avec les codes FRANCE200 ou US200. N'oubliez pas : Bourse Direct prend également en charge 100 % de vos frais de transfert**.

Les avantages de Bourse Direct

Bourse Direct se distingue par sa tarification sans surprise :

0 € de droits de garde, de frais d’inactivité, de frais de tenue de compte.

de droits de garde, de frais d’inactivité, de frais de tenue de compte. Frais de transfert 100 % remboursés** .

. Ouverture et clôture de compte gratuites.





Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.boursedirect.fr/fr/bourse/tarifs

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :



Communication à caractère promotionnel. Les investissements présentent un risque de perte en capital.

* Conditions des offres Bourse Direct :

Conditions de l’offre Bourse Direct FRANCE200 du 18 octobre 2024 au 12 novembre 2024 :

Offre valable pour tout nouveau client ouvrant ou transférant un compte titres ordinaire, un PEA ou un PEA-PME avec une valorisation minimale de 100 € chez Bourse Direct, sous le tarif 0,99 € ou TradeBox, en vigueur au moment de l’ouverture. Le client doit indiquer le code FRANCE200 lors de son ouverture de compte en ligne ou sur dossier papier, et soumettre un dossier complet d’ouverture de compte avant le 12 novembre 2024 (cachet de la poste faisant foi). Pendant trois mois à compter de la date d’ouverture du compte, les frais de courtage des ordres inférieurs à 100 000 € exécutés par Internet sur Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles seront offerts, dans la limite de 200 € par compte (hors OPCVM, commissions SRD, prorogation et taxe sur les transactions financières). Le client pourra également bénéficier du remboursement des frais de transfert (jusqu’à 200 € pour un compte titres et 150 € pour un PEA, PEA-Jeunes ou PEA-PME, sur présentation d’un justificatif). Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Une seule offre par personne. Le compte devra être conservé pendant au moins un an. À défaut, Bourse Direct se réserve le droit de prélever les frais de courtage initialement exonérés. Bourse Direct se réserve le droit de refuser une ouverture de compte ou d'exclure de l’offre tout participant ne respectant pas les conditions, et de mettre fin à l’offre à tout moment avec information préalable sur son site.

Conditions de l’offre Bourse Direct US200 du 18 octobre 2024 au 12 novembre 2024 :

Offre valable pour tout nouveau client ouvrant ou transférant un compte titres ordinaire avec une valorisation minimale de 100 € chez Bourse Direct, sous le tarif 0,99 € ou TradeBox, en vigueur au moment de l’ouverture. Le client doit indiquer le code US200 lors de son ouverture de compte en ligne ou sur dossier papier, et soumettre un dossier complet avant le 12 novembre 2024 (cachet de la poste faisant foi). Pendant trois mois à compter de la date d’ouverture du compte, les frais de courtage des ordres exécutés par Internet sur le NYSE et le NASDAQ seront offerts dans la limite de 200 € par compte (hors commissions de change, frais de conservation et taxes locales). Le remboursement des frais de courtage sera effectué dans un délai maximum de deux mois après l'exécution des ordres. Le client pourra également bénéficier du remboursement des frais de transfert (jusqu’à 200 € pour un compte titres, sur justificatif). Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Une seule offre par personne. Le compte devra être conservé pendant au moins un an. À défaut, Bourse Direct se réserve le droit de prélever les frais de courtage initialement exonérés. Bourse Direct se réserve le droit de refuser une ouverture de compte ou d'exclure de l’offre tout participant ne respectant pas les conditions, et de mettre fin à l’offre à tout moment avec information préalable sur son site.

** À hauteur de 200 € pour un compte titres et 150 € pour un compte PEA, PEA Jeunes ou PEA-PME. Au-delà, nous consulter.

French Touch = touche française – American Dream = rêve américain

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

