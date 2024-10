Probe Gold dépose des rapports techniques NI 43-101 pour le projet Novador, la propriété McKenzie Break et la propriété Croinor Gold

Faits marquants:

TORONTO, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'à la suite de la publication d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») le 5 septembre 2024, la Société a déposé les rapports techniques de l'instrument national 43-101 pour le projet Novador, la propriété McKenzie Break et la propriété aurifère Croinor (les « rapports »). Les rapports sont intitulés comme suit :

« NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Novador Project, Quebec », préparé par InnovExplo Inc. en date du 18 octobre 2024, avec une date d'entrée en vigueur du 30 août 2024 ;

« NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the McKenzie Break Property, Quebec », préparé par InnovExplo Inc. en date du 18 octobre 2024, avec une date d'entrée en vigueur du 30 août 2024 ; et

« NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Croinor Gold Property, Quebec », préparé par InnovExplo Inc. en date du 18 octobre 2024, avec une date d'entrée en vigueur du 17 juin 2024.



Les rapports peuvent être consultés sur SEDAR+ (www.sedar.com) et sur le site web de la société (www.probegold.com).

Les rapports ont été préparés par Olivier Vadnais-Leblanc, P.Geo., Martin Perron, P.Eng., Simon Boudreau, P.Eng., ingénieur minier principal, Marina Lund, P.Geo., M.Sc., Elisabeth Tremblay, P.Geo., M.Sc. A., et Alain Carrier, P.Geo... M.Sc, M.Sc. géologue principal d'InnovExplo Inc. et Todd McCracken, P.Geo., directeur de l'exploitation minière et de la géologie pour le centre du Canada chez BBA, chacun d'entre eux étant considéré comme une « personne qualifiée » au sens du règlement 43-101. Les rapports étayent les informations scientifiques et techniques contenues dans les ressources minérales mises à jour dans le communiqué de presse de la société daté du 5 septembre 2024.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu, préparé et approuvé par M. Marco Gagnon, P.Geo., vice-président exécutif de Probe, qui est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

Le communiqué de presse de Probe daté du 5 septembre 2024 (intitulé « Probe Gold Reports Significant Growth in Val-d'Or Gold Resources to 6,728,600 Ounces of Gold Measured & Indicated, a 77% increase ; and 3,277,100 Ounces of Gold Inferred, a 131% increase ») résume en détail l'estimation des ressources.

À propos du projet Novador de Probe

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 685 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 175 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est située dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

A propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les tendances et de tous les gisements.

Au nom de Probe Gold Inc,

Dr. David Palmer,

Président et directeur général



Déclarations prospectives

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent les estimations et les énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « croit », « anticipe », « s'attend à », « estime », « peut », « pourrait », « ferait », « sera » ou « planifie ». Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité à identifier des ressources minérales, l'incapacité à convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité à achever une étude de faisabilité recommandant une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité à obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières nations et autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, les fluctuations des marchés boursiers, l'inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des matières premières, les conditions des marchés financiers, les restrictions sur la main-d'œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur le site SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

