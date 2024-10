EBC Financial Group tiếp tục hợp tác với đội ngũ DiNapoli, tiết lộ đối sách để vượt qua sự kiện Thiên Nga Đen

Đội ngũ EBC Financial Group chúc mừng thành công của sự kiện "Khai thác sức mạnh của các chỉ báo DiNapoli" tại Đài Loan, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc mở rộng giáo dục tài chính và chiến lược giao dịch trên toàn châu Á David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, đã chia sẻ những thông tin quan trọng về quan hệ hợp tác toàn cầu giữa EBC và Quỹ Liên Hợp Quốc nhằm chống lại bệnh sốt rét, nhấn mạnh cam kết của công ty trong các sáng kiến tài chính và nhân đạo Các chuyên gia trong ngành, bao gồm David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, đã tham gia buổi tọa đàm về đối sách để vượt qua sự kiện Thiên Nga Đen và biến động thị trường bằng cách sử dụng các công cụ tiên tiến như các chỉ báo DiNapoli Các diễn giả tại sự kiện của EBC Financial Group ở Đài Loan, bao gồm Jason Zeng, David Barrett, Joseph AuXano và Rich Wang, đã chia sẻ những chiến lược của họ về quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội trong các thị trường đầy biến động hiện nay

EBC Financial Group hợp tác với DiNapoli Indicators, tổ chức sự kiện tại Đài Bắc về cách ứng phó thị trường biến động và sự kiện Thiên Nga Đen.

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC), hợp tác cùng đội ngũ chuyên gia DiNapoli, tự hào tổ chức sự kiện độc quyền với chủ đề “Tận dụng sức mạnh của chỉ báo DiNapoli để ứng phó với các sự kiện Thiên Nga Đen”. Sự kiện quy tụ các chuyên gia tài chính, nhà giao dịch và chiến lược gia kinh tế, tập trung thảo luận về cách đối phó với thị trường biến động. Đây là một phần trong cam kết của EBC về việc cung cấp thông tin quan trọng về các xu hướng tài chính toàn cầu, từ căng thẳng địa chính trị đến lạm phát và vai trò của công nghệ trong dự đoán thị trường.

Hoạt động tại các trung tâm tài chính toàn cầu như London, Hồng Kông, Tokyo, Singapore và Sydney, EBC Financial Group được giám sát bởi các cơ quan quốc tế hàng đầu, bao gồm giấy phép FCA của Anh, CIMA của Cayman và ASIC của Úc. Những giấy phép này khẳng định sứ mệnh của Tập đoàn trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính minh bạch, đạo đức và bền vững tại các thị trường quan trọng.

Trước những thách thức toàn cầu như bất ổn địa chính trị, lạm phát gia tăng và biến động chính sách tiền tệ, EBC vẫn kiên định với cam kết bảo vệ quyền lợi và nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư. Sự kiện đã mang đến góc nhìn độc quyền về quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội thị trường, giúp người tham dự tương tác với các chuyên gia hàng đầu và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về các yếu tố đang ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu.

Tiếp nối thành công từ lễ ký kết hợp tác tại Thái Lan, EBC tiếp tục củng cố mối quan hệ với Chỉ báo DiNapoli thông qua sự kiện tại Đài Loan, khẳng định sứ mệnh cung cấp công cụ tiên tiến cho nhà giao dịch đối phó với các sự kiện Thiên Nga Đen.

Bất ổn toàn cầu đe dọa sự ổn định thị trường: Nhận định từ David Barrett

David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, đã cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng mong manh ngày càng gia tăng của nền kinh tế toàn cầu. Trong bài phát biểu trước các chuyên gia tài chính, Barrett nhấn mạnh rằng các đợt cắt giảm lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã gây xáo trộn thị trường trái phiếu, lộ ra những điểm yếu sâu sắc trong hệ thống tài chính toàn cầu. Ông cũng lưu ý rằng nền kinh tế Đức đang đối mặt với suy thoái, có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng lớn hơn trong khu vực Eurozone, dù thị trường chứng khoán Mỹ có một đợt phục hồi ngắn hạn.

Barrett cảnh báo rằng rủi ro không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế mà còn bao gồm các xung đột địa chính trị như cuộc chiến tại Ukraine và bất ổn ở Trung Đông. Những yếu tố này đang gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy thị trường hàng hóa vào tình trạng biến động nguy hiểm, làm khó khăn cho các ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát. Ông chỉ ra rằng sự kết hợp của những yếu tố này có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng biến động sâu sắc và khó lường hơn, khiến ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng phải đối mặt với mức độ bất ổn chưa từng thấy.

Trong bối cảnh này, Barrett nhấn mạnh cam kết của EBC trong việc cung cấp các công cụ giao dịch tiên tiến và các chương trình giáo dục để giúp nhà đầu tư vượt qua những biến động trên thị trường. Ông đặc biệt đề cập đến sự hợp tác với Chỉ báo DiNapoli, một công cụ mạnh mẽ giúp nhà giao dịch phân tích các biến động của thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả. Barrett cho biết: “Chúng ta không chỉ đang chứng kiến sự biến động của thị trường, mà còn đang đối mặt với một cơn bão hoàn hảo, nơi căng thẳng địa chính trị, lạm phát và chính sách tiền tệ hội tụ theo cách chưa từng có trước đây”.

Barrett cũng cảnh báo rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới có thể là một yếu tố gây bất ổn lớn cho thị trường, khi các nhà đầu tư chuẩn bị đối mặt với những thay đổi trong chính sách kinh tế và những biến động chính trị tiềm tàng. Ông kêu gọi các nhà đầu tư và nhà giao dịch cần hành động kịp thời, thích ứng với tình hình mới bằng sự chính xác, tầm nhìn xa và sử dụng các công cụ tiên tiến như Chỉ báo DiNapoli để điều hướng qua những bất ổn tài chính toàn cầu.

Nắm bắt cơ hội giao dịch: Jason Zeng nói về Chỉ báo DiNapoli

Tại sự kiện, Jason Zeng, Tổng Giám đốc Fibonacci Investment Consulting, LLC, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chỉ báo DiNapoli trong việc xác định các điểm thoái lui và tối ưu hóa thời điểm giao dịch trên thị trường tài chính. Ông cho biết Chỉ báo DiNapoli không chỉ hỗ trợ dự đoán biến động giá mà còn giúp quản lý rủi ro một cách hiệu quả trong những thời kỳ thị trường biến động mạnh.

Zeng chia sẻ rằng các mức DiNapoli dựa trên Fibonacci đã được áp dụng thành công trên nhiều loại tài sản như cổ phiếu, hàng hóa, và tiền tệ. Công cụ này giúp các nhà giao dịch xác định chính xác các điểm vào và thoát giao dịch, ngay cả khi thị trường chịu tác động từ bất ổn địa chính trị và thay đổi trong chính sách ngân hàng trung ương.

Ông kết luận rằng Chỉ báo DiNapoli vượt trội so với các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống, cung cấp cho nhà giao dịch độ chính xác cần thiết để điều hướng thị trường tài chính phức tạp hiện nay. Khi EBC mở rộng vào các thị trường mới nổi, tập đoàn cam kết cung cấp công cụ và tài nguyên giáo dục tùy chỉnh cho nhà giao dịch nhằm đối phó với những biến động quốc tế.

Thị trường vốn chịu áp lực: Dr. Hua-Shen Pan bàn về rủi ro địa chính trị và các biện pháp kinh tế

Dr. Hua-Shen Pan, một nhà phân tích kinh tế nổi tiếng, đã nhấn mạnh rằng rủi ro địa chính trị đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến thị trường toàn cầu, vượt qua các chỉ số kinh tế truyền thống. Ông lưu ý rằng các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc đang được cộng đồng tài chính quốc tế theo dõi kỹ lưỡng, với hy vọng ổn định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dr. Pan cũng cảnh báo rằng các cuộc xung đột như Ukraine và Trung Đông đang làm trầm trọng thêm cú sốc giá năng lượng, cản trở nỗ lực kiểm soát lạm phát của các ngân hàng trung ương. Ông cho rằng các mô hình kinh tế truyền thống gặp khó khăn trong việc dự đoán những tác động phức tạp này.

Cuối cùng, ông kết luận rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó xung đột địa chính trị đóng vai trò lớn trong các quyết định đầu tư, đòi hỏi nhà đầu tư cần có cách tiếp cận chiến lược và quản lý rủi ro phù hợp để đối phó với các biến động toàn cầu.

Điều hướng phản ứng thị trường sau quyết định của Fed: Những nhận định quan trọng từ Joseph AuXano

Joseph AuXano, Giám đốc Khóa học trực tuyến DiNapoli (DAP), đã nhấn mạnh tác động của việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất đối với thị trường tài chính, đặc biệt là ảnh hưởng của những quyết định này đến các động lực thị trường. Trong bài phân tích của mình, ông minh họa cách Chỉ báo DiNapoli có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán sự biến động sau các quyết định của Fed, nhờ vào khả năng xác định các tín hiệu thị trường quan trọng, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

AuXano đã sử dụng các cổ phiếu như Tesla và Nvidia để minh họa cách các cổ phiếu lớn phản ứng trước các đợt cắt giảm lãi suất, đồng thời giới thiệu công cụ MACD Predictor và DiNapoli Expansion để cung cấp các tín hiệu sớm. Ông nhấn mạnh việc sử dụng phân tích đa khung thời gian, cho rằng việc chỉ tập trung vào xu hướng ngắn hạn có thể khiến nhà giao dịch bỏ lỡ các cơ hội dài hạn quan trọng.

Theo AuXano, sau mỗi quyết định của Fed, thị trường thường biến động mạnh, nhưng với các công cụ như Chỉ báo DiNapoli, nhà giao dịch có thể đọc hiểu các tín hiệu thị trường tốt hơn, từ đó kiểm soát rủi ro và nắm bắt cơ hội. Ông khuyên các nhà giao dịch duy trì kỷ luật và tuân thủ chiến lược trong bối cảnh chính trị và kinh tế bất ổn.

Giảm thiểu rủi ro trong giao dịch thuật toán: Góc nhìn từ Rich Wang

Rich Wang, CTO của Provider Space, đã thảo luận về sự phụ thuộc ngày càng lớn vào giao dịch thuật toán trong thị trường tài chính. Ông nhấn mạnh lợi ích của tự động hóa trong việc tăng tốc độ và hiệu quả giao dịch, nhưng cũng cảnh báo về rủi ro khi các hệ thống này không được quản lý đúng cách, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động.

Wang chia sẻ rằng biến động thị trường có thể khiến các hệ thống tự động thực hiện giao dịch nhanh và rủi ro cao, dẫn đến thua lỗ lớn nếu không có các biện pháp bảo vệ như cơ chế dừng lỗ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm toàn diện các thuật toán và tích hợp các biện pháp phòng ngừa để tránh những sự cố hệ thống trong thời gian thị trường biến động.

Cuối cùng, Wang khẳng định rằng quản lý rủi ro cần phát triển cùng với công nghệ giao dịch. Sự kết hợp giữa tự động hóa và khung quản lý rủi ro vững chắc là yếu tố cần thiết để giúp nhà giao dịch kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu tổn thất trước những cú sốc bất ngờ từ thị trường.

Tổng kết sự kiện

Sự kiện đã mang lại nhiều thông tin chiến lược quý báu, cung cấp cho các nhà đầu tư những công cụ và kiến thức cần thiết để điều hướng trong bối cảnh tài chính đầy biến động hiện nay. Từ rủi ro địa chính trị đến giao dịch thuật toán và phản ứng sau các quyết định cắt giảm lãi suất của Fed, hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật tiên tiến như Mức DiNapoli để quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội trên thị trường.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định, EBC Financial Group tiếp tục dẫn đầu các cuộc thảo luận về khả năng chống chịu tài chính, mang lại cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch tầm nhìn xa để thích ứng với những thách thức đang thay đổi.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và giải pháp đầu tư toàn diện. Với các văn phòng có vị trí chiến lược tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Sydney, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC đồng thời cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, EBC hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại công chúng.

