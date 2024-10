Nearfield Instruments ontvangt order voor QUADRA-metrologiesysteem van toonaangevende halfgeleiderfabrikant in Oost-Azië

ROTTERDAM, Nederland, Oct. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nearfield Instruments, een toonaangevende innovator in geavanceerde meetoplossingen voor procesbesturing, maakt met trots bekend een order te hebben ontvangen voor haar vlaggenschipproduct QUADRA, het metrologiesysteem voor procesbesturing in hoogvolume chipproductie. De order, verkregen na een intensief selectieproces, is afkomstig van een vooraanstaande halfgeleiderfabrikant in Oost-Azië, waarmee de aanwezigheid van Nearfield Instruments in deze technologisch geavanceerde regio verder wordt versterkt.

Het QUADRA-systeem werd geselecteerd na een competitief evaluatieproces, waarin het beter presteerde dan alternatieve meetoplossingen, op verschillende belangrijke gebieden die cruciaal zijn voor de productie van geavanceerde halfgeleiders. De beslissing werd genomen op basis van de volgende doorslaggevende factoren:

Directe correlatie met chipproductieopbrengst: Uitgebreide tests van QUADRA toonden een directe correlatie aan tussen de meetresultaten en de uiteindelijke productieopbrengst (via E-test), een kritische factor voor het productieproces van hoogwaardige halfgeleiders van de klant. Niet-destructieve meetmogelijkheden: Het QUADRA-systeem onderscheidde zich door zijn vermogen om nauwkeurige, niet-destructieve metingen uit te voeren. Na rigoureuze tests bewees QUADRA zijn betrouwbaarheid, zonder enige invloed op de integriteit van de gevoelige halfgeleidercomponenten, zelfs niet onder de meest veeleisende omstandigheden. Superieure verwerkingscapaciteit met stabiliteit en nauwkeurigheid: De hoge verwerkingscapaciteit van QUADRA, zonder in te leveren op nauwkeurigheid en stabiliteit, was een belangrijke onderscheidende factor. Door de superieure snelheid van het systeem in combinatie met precisie kunnen fabrikanten een piekproductie-efficiëntie behouden en tegelijkertijd een strenge kwaliteitscontrole garanderen. Uitstekende klantenondersteuning en reactiesnelheid: De reputatie van Nearfield Instruments op het gebied van uitzonderlijke klantenondersteuning en reactiesnelheid was een belangrijke factor in de beslissing van de klant. De toewijding van het bedrijf om continue ondersteuning te bieden gedurende het evaluatie- en besluitvormingsproces werd zeer gewaardeerd door de klant.

Met deze strategische orderwinst zet Nearfield Instruments een belangrijke stap in de verdere uitbreiding in Oost-Azië. Dit resultaat illustreert de groeiende erkenning van de toonaangevende capaciteiten van QUADRA in procesbesturingsmetrologie en bevestigt de belangrijke rol van QUADRA in het controleren en verhogen van massaproductieopbrengst en kwaliteit bij de vervaardiging van geavanceerde halfgeleiders, .

"We zijn blij met deze belangrijke order van wederom een zeer gerespecteerde halfgeleiderfabrikant in Oost-Azië," zegt Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments. "Het bevestigt het vertrouwen dat onze klanten hebben in het vermogen van QUADRA-systeem te voldoen aan de eisen van de productie van geavanceerde halfgeleiders, en in de kracht van onze klantenservice en ondersteuning. Omdat de productieprocessen van halfgeleiders steeds complexer worden, blijft Nearfield Instruments inzetten op het leveren van geavanceerde metrologieoplossingen die inspelen op de veranderende uitdagingen waarmee fabrikanten wereldwijd worden geconfronteerd."

Over Nearfield Instruments

Nearfield Instruments biedt oplossingen voor de metrologie- en processcontrole-uitdagingen van de halfgeleiderindustrie met niet-destructieve, inline nano-metrologietechnieken voor geavanceerde 3D-geheugen- en logica-chips. De baanbrekende technologie van het bedrijf combineert een hoge resolutie met een hoge doorvoersnelheid, hetgeen essentieel is voor de productie van geavanceerde halfgeleiders. Het hoofdkantoor van Nearfield is gevestigd in Rotterdam, met andere kantoren in Eindhoven en Pyeongtaek, Zuid-Korea.

Ga voor meer informatie naar www.nearfieldinstruments.com.

Mediacontact

Roland van Vliet

Chief Partnership Officer

Nearfield Instruments B.V.

E-mail: roland.vanvliet@nearfieldinstruments.com

Telefoon: +31620369741

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.