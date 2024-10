LYB rondt de overname van APK, een recyclingbedrijf voor oplosmiddelen, af

Het bedrijf voegt meer recyclingtechnologieën toe aan zijn portfolio

De ambitie om de recyclingtechnologieën voor oplosmiddelen verder te ontwikkelen en te commercialiseren

Het bedrijf stelt de toekomst van zijn werknemers veilig en stimuleert vakkennis door middel van totale integratie

De faciliteit wordt omgebouwd tot een recyclingcentrum voor kunststofafval van consumenten



ROTTERDAM, Nederland, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) kondigde vandaag het volledige eigenaarschap van APK AG in Merseburg, Duitsland aan. APK wordt volledig geïntegreerd en zal verdergaan als onderdeel van LYB, een marktleider op het gebied van duurzaamheid in de chemische industrie. LYB heeft de ambitie om de unieke LDPE-technologie (low density polyethylene) voor oplosmiddelen verder te ontwikkelen en wil commerciële installaties gaan bouwen. Hierdoor kan LYB hoogzuivere materialen vervaardigen voor toepassingen zoals flexibele verpakkingen voor persoonlijke verzorgingsproducten, die voldoen aan de wensen van klanten en merken.



"We zijn erg enthousiast over de succesvolle overname van APK, een bedrijf gespecialiseerd in recyclingtechnologieën voor oplosmiddelen, waarmee we de toekomst van meer dan honderd werknemers veiligstellen en onze klanten een nieuwe oplossing bieden om hun ambities en doelstellingen op het gebied van circulariteit te verwezenlijken", verklaart Yvonne van der Laan, LYB Executive Vice President voor Circular and Low Carbon Solutions. "Deze technologie sluit naadloos aan op onze reeds uitstekende mechanische recyclingtechnologie en onze vooruitstrevende en in eigen beheer ontwikkelde recyclingtechnologie. Voor ons is dit een essentiële toevoeging aan onze portfolio in ons streven naar een circulaire economie, waarmee we een einde willen maken aan plastic afval."

De succesvolle overname van APK bewijst opnieuw hoe LYB oplossingen creëert voor een betere toekomst, na de eerstesteenlegging van de allereerste industriële MoReTec-faciliteit voor katalytische geavanceerde recycling in Wesseling op 19 september in aanwezigheid van de Duitse Bondskanselier Scholz. LYB tracht te voldoen aan de toenemende vraag van klanten en de samenleving naar duurzamere oplossingen.

"We zijn erg opgetogen om deel te gaan uitmaken van LYB. LYB beschikt over de nodige expertise, carrièremogelijkheden en financiële kracht om het bedrijf uit te breiden," aldus Maik Pusch, voormalig Director Corporate Development bij APK AG en Hoofd integratie. "Ik ben ervan overtuigd dat onze technologie dankzij deze fusie haar volledige potentieel kan bereiken en onze werknemers een veelbelovende toekomst tegemoet gaan."

De recyclingtechnologie voor oplosmiddelen voor polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) is uniek in zijn soort. LYB wil meer moeilijk te recyclen flexibele kunststofafvalmaterialen, die vandaag de dag het grootste deel van het gemengde kunststofafval uit de consumentensector uitmaken, gaan recyclen. De geproduceerde materialen zullen worden verkocht onder de Circulen-portfolio van LYB.



In maart 2023 presenteerde LYB zijn nieuwe bedrijfsstrategie, die van LYB de marktleider op het gebied van duurzaamheid moet maken. LYB heeft ambitieuze plannen uitgewerkt om de beste innovatieve en gedifferentieerde technologieën te ontwikkelen als kernelement van zijn nieuwe strategie en heeft een speciale afdeling opgericht voor circulaire en koolstofarme oplossingen (CLCS). CLCS is gestart met aanzienlijke upsteam-investeringen in sorteer- en recyclingactiviteiten voor plastic afval in Europa, de Verenigde Staten en Azië.



Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell (NYSE: LYB), een marktleider in de wereldwijde chemische industrie die oplossingen ontwikkelt om het dagelijkse leven duurzamer te maken. Door middel van geavanceerde technologieën en doelgerichte investeringen dragen we bij aan een circulaire en koolstofarme economie. We streven ernaar om bij alles wat we ondernemen meerwaarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de maatschappij. Als één van de grootste producenten van polymeren ter wereld en marktleider op het gebied van polyolefine technologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen we hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen die variëren van duurzaam transport en voedselveiligheid tot waterzuivering en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn voor meer informatie.

Mediaverzoeken Wereldwijd

LyondellBasell Media Relations

Telefoonnr.: +1 713 309 4791

E-mail: mediarelations@lyondellbasell.com



Of:

Mediaverzoeken Europa

Robert Kleissen, External Affairs Europe

Telefoonnr.: +31 6 273 573 98

E-mail: robert.kleissen@lyondellbasell.com

Toekomstgerichte uitspraken

Verklaringen in dit persbericht die niet strikt historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte uitspraken. De reële resultaten kunnen wezenlijk verschillen afhankelijk van factoren zoals, maar niet beperkt tot, ons vermogen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, inclusief ons vermogen om de activiteiten succesvol te integreren en de faciliteiten te exploiteren; ons vermogen om een winstgevende 'Circular & Low Carbon Solutions business' op te bouwen; en ons vermogen om de productie van gerecyclede en hernieuwbare polymeren op te drijven om onze doelstellingen en prognoses te behalen, naast ons vermogen om grondstoffen aan te kopen om deze doelstellingen te realiseren. Aanvullende factoren die ertoe kunnen bijdragen dat de resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden beschreven, zijn te vinden in het gedeelte 'Risicofactoren' in ons 10-K-formulier voor het jaar eindigend op 31 december 2023, dat u kunt vinden op www.LyondellBasell.com via de pagina Investor Relations en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov. Er bestaat geen zekerheid dat de acties, evenementen of resultaten van toekomstgerichte verklaringen zich ook daadwerkelijk zullen voordoen, of indien dit toch het geval is, welke impact ze zullen hebben op onze bedrijfsresultaten of financiële positie. Toekomstgerichte verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum waarop ze werden geformuleerd en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op dat moment. LyondellBasell aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de omstandigheden of de schattingen of meningen van het management zouden veranderen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Een bij dit persbericht behorende afbeelding is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3caaa7f-7064-4a9a-a139-e676d322d9f8/nl

Een groep werknemers in de faciliteit van APK AG in Merseburg, Duitsland, die nu onderdeel is van LyondellBasell Fotokrediet: LyondellBasell

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.