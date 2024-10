Duck Creek Technologies est nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les plateformes centrales SaaS d’assurances multirisques d’Amérique du Nord

Reconnu pour l’exhaustivité globale de sa vision du marché et sa capacité d’exécution

BOSTON, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions novatrices sur le marché des plateformes centrales SaaS d’assurances multirisques, a annoncé aujourd’hui que Duck Creek Technologies a été classé en tant que Leader par Gartner dans le « Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les plateformes centrales SaaS d’assurances multirisques d’Amérique du Nord ». Ce constat repose sur des critères précis qui passent au crible les paramètres de vision du marché et de capacité d’exécution.

Les rapports Magic Quadrant sont l’aboutissement de recherches rigoureuses et factuelles sur des marchés spécifiques qui offrent une large vue d’ensemble des positions relatives des fournisseurs sur les marchés où la croissance est élevée et où les fournisseurs présentent une différenciation nette. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionnaires et Acteurs de niche. L’étude vous permet de tirer le meilleur parti de l’analyse de marché en fonction du caractère unique de vos besoins commerciaux et technologiques.

« Notre plateforme SaaS low-code et configurable aide les compagnies d’assurance à se démarquer sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui. Nous continuons d’améliorer notre plateforme grâce à l’IA, à l’apprentissage automatique, et en apportant de nouvelles solutions aux compagnies d’assurance, notamment via la solution Payments Facilitator, afin de les aider à développer leur activité avec rapidité, efficacité et une excellente expérience client », a déclaré Michael Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies. « Nous sommes fiers d’être reconnus cette année encore par Gartner en tant que Leader dans le domaine des technologies d’assurances multirisques. À l’avenir, nous continuerons d’enrichir notre plateforme en offrant aux assureurs de nouveaux services qui leur permettront de conserver une longueur d’avance sur leurs concurrents, notamment en éliminant les mises à niveau grâce à Active Delivery et en renforçant l’efficacité et l’évolutivité grâce à l’approche multi-tenant. »

Source : Rapports Gartner : Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham, octobre 2024

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou ayant reçu toute autre désignation spécifique. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Elles sont utilisées avec l’autorisation de leur propriétaire. Tous droits réservés.

Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Elle est utilisée dans cette annonce avec l’autorisation de ses propriétaires. Tous droits réservés.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Rendez-vous sur www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X.

