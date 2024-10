LYB cierra adquisición de empresa de reciclaje a base de disolventes APK

La empresa implementa tecnología de reciclaje adicional a su portafolio

Ambición de desarrollar aún más la tecnología de reciclaje basada en disolventes y llevarla a escala comercial

La empresa asegura el futuro de los empleados y fomenta la experiencia con integración completa

La planta se transformará en reciclaje de residuos plásticos posconsumo



ROTTERDAM, Países Bajos, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LyondellBasell (LYB) anunció hoy que se convirtió en propietaria integral de APK AG en Merseburg, Alemania. APK se integrará completamente y continuará como parte de LYB, un líder en sostenibilidad en el sector químico. La ambición de LYB es desarrollar aún más la tecnología única basada en solventes de la empresa para polietileno de baja densidad (LDPE) y construir plantas comerciales en el futuro. Esto permitirá a LYB producir nuevos materiales de alta pureza que se pueden utilizar en aplicaciones como embalaje flexible para productos de cuidado personal, satisfaciendo las demandas de los clientes y propietarios de marcas.

"Estamos muy contentos de cerrar la adquisición de la empresa de tecnología de reciclaje a base de solventes APK, asegurando el futuro de más de cien empleados y añadiendo otra solución para que nuestros clientes cumplan con sus ambiciones y objetivos de circularidad", dice Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de soluciones circulares y bajas en carbono de LYB. "Esta tecnología complementa nuestra excelente tecnología de reciclaje mecánico, así como nuestra tecnología de reciclaje avanzada patentada. Vemos esto como una adición crucial a nuestro portafolio en nuestra trayectoria a una economía circular, ayudando a poner fin a los residuos plásticos".

El cierre de la adquisición de APK es otro punto de prueba de cómo LYB crea soluciones para un mejor mañana, después de la colocación de la primera piedra de su primera planta MoReTec a escala industrial para el reciclaje catalítico avanzado en Wesseling el 19 de septiembre con el canciller alemán Scholz. LYB tiene como objetivo abordar la creciente demanda de soluciones más sostenibles por parte de clientes y la sociedad.

"Estamos increíblemente contentos de ser parte de LYB. LYB ofrece una gran experiencia, oportunidades profesionales y solidez financiera para llevar a la empresa al siguiente nivel", dice Maik Pusch, ex director de desarrollo corporativo de APK AG y líder de integración. "Estoy convencido de que esta combinación ayudará a nuestra tecnología a alcanzar su máximo potencial, así como a asegurar un futuro prometedor para nuestros empleados".

La tecnología de reciclaje es un tipo único a base de disolventes para polietileno de baja densidad (LDPE). LYB tiene como objetivo aumentar el reciclaje de residuos plásticos flexibles difíciles de reciclar, que hoy en día constituyen la mayor parte de los residuos plásticos mixtos del sector de consumo. Los materiales producidos se venderán bajo el portafolio Circulen de LYB.

En marzo de 2023, LYB reveló su nueva estrategia empresarial fundamental destinada a establecer a LYB como líder del sector en sostenibilidad. LYB formuló planes ambiciosos para crear acceso a las mejores tecnologías innovadoras y diferenciadas de su clase como un elemento clave de su nueva estrategia y formó un negocio dedicado a soluciones circulares y bajas en carbono (CLCS). CLCS comenzó a realizar inversiones sustanciales en operaciones de clasificación y reciclaje de residuos plásticos en Europa, Estados Unidos y Asia.



Acerca de LyondellBasell

Somos LyondellBasell (NYSE: LYB) ― un líder en el sector químico global creando soluciones para la vida diaria sostenible. A través de tecnología avanzada e inversiones centralizadas, habilitamos una economía circular y baja en carbono. En todo lo que hacemos, nuestro objetivo es generar valor para nuestros clientes, inversores y la sociedad. Como uno de los mayores productores mundiales de polímeros y líder en tecnologías de poliolefinas, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos innovadores y de alta calidad para aplicaciones que van desde transporte sostenible y seguridad alimentaria hasta agua potable y atención médica de calidad. Para más información visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones en este comunicado relacionadas con asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Los resultados reales podrían diferir materialmente en base a factores que incluyen, entre otros, nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, incluida nuestra capacidad para integrar con éxito las operaciones y operar las instalaciones; nuestra capacidad para construir un negocio rentable de soluciones circulares y bajas en carbono; y la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable para cumplir con nuestros objetivos y pronósticos y nuestra capacidad para obtener materia prima para cumplir con estos objetivos. Los factores adicionales que pueden causar que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, que se puede encontrar enwww.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con Inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores www.sec.gov. No hay seguridad de que cualesquiera de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurran, o si ocurriesen, cuál será el impacto que tendrán en nuestros resultados de operaciones o condición financiera. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha en que fueron emitidas y se basan en las estimaciones y opiniones de la administración de LyondellBasell en el momento en que tales declaraciones son emitidas. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar declaraciones prospectivas, si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la administración cambian, excepto según lo exija la ley.

