Groupe Colabor annonce le renouvellement d’une entente d’approvisionnement avec un client institutionnel

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui le renouvellement d’une entente d’approvisionnement avec un client institutionnel.

Cette entente d'approvisionnement entre Colabor et le client institutionnel, qui faisait l'objet d'un processus d'appel d'offres public, a été renouvelée. L’entente d'une durée de deux ans à compter du 2 décembre 2024 comprend deux options de renouvellement de six mois au gré du client. Cette entente représente approximativement 11% des revenus prévus pour l’exercice 2024. Ce contrat a été gagné aux conditions économiques prévalant sur le marché et qui sont significativement inférieures aux marges en vigueur actuellement. Afin d’atténuer la baisse de profitabilité de ce renouvellement et gérer la situation de manière proactive, Colabor a déjà identifié plusieurs opportunités et mesures.

« Nous sommes heureux de ce renouvellement et continuons d’exécuter notre plan stratégique avec optimisme et détermination, tout en développant de nouveaux marchés. Grâce à notre nouveau centre de distribution à Saint-Bruno-de-Montarville, nous sommes en bonne position pour nous démarquer dans un marché concurrentiel », a dit Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor.

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

