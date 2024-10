KFSHRC presenta sus innovaciones y soluciones de salud en la Global Health Exhibition 2024

RIAD, Arabia Saudita, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) participará como patrocinador platino en la Global Health Exhibition 2024, realizada en Riad del 21 al 23 de octubre. A través de su pabellón, KFSHRC presentará sus últimas innovaciones y soluciones de salud, demostrando su impacto en la mejora de los resultados de atención médica, experiencia del paciente y eficacia operativa. Estos incluyen cirugía cardíaca robótica, trasplante de órganos, producción de células CAR-T, análisis farmacogenómico, centro de comando de capacidad y logros en el uso de la realidad virtual en la educación médica.

La participación de KFSHRC se alinea con su compromiso de explorar tendencias modernas, anticipar el futuro de atención médica y mejorar su posición de liderazgo como innovador en atención médica global. Los visitantes del pabellón obtendrán información acerca de los logros pioneros de KFSHRC, incluyendo la realización del primer trasplante de corazón robótico completo del mundo y el liderazgo en la producción local de células CAR-T, lo que marca una mejora significativa en atención médica especializada en el Reino y reduce los costos asociados con la producción anterior fuera del país.

El pabellón también presentará las últimas innovaciones hospitalarias, incluido el lanzamiento de la unidad móvil de accidentes cerebrovasculares, destinada a agilizar el tratamiento de los pacientes con accidente cerebrovascular, reducir las discapacidades y reducir las tasas de mortalidad. Además, KFSHRC mostrará su servicio de análisis farmacogenómico, un enfoque médico moderno que combina los medicamentos con el ADN del paciente (código genético) para predecir la eficacia del fármaco.

Es digno de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo e incluido en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025 por la revista Newsweek.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55be45bd-7a43-4023-a597-fbe6c930569d

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.