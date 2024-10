F&P udvider strategisk partnerskab med Solera med Sustainable Estimatics

Alle forsikringsselskaber i Danmark har fået adgang til at måle Scope 1, 2 og 3 CO2-udledning i hele skadeprocessen

LONDON, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, den globale leder inden for administration af køretøjers livscyklus, meddeler i dag, at F&P, den danske brancheforening for forsikringsselskaber og pensionskasser, har udvidet sit strategiske partnerskab med Solera ved at integrere dets Sustainable Estimatics-værktøj i Autotaks-platformen.

Med over 700.000 forsikringsskader hvert år i Danmark, der kører gennem F&P's egenudviklede skadebehandlingsplatform, Autotaks, vil integrationen af Soleras Sustainable Estimatics API gøre det muligt for alle forsikringsselskaber i landet at spore og kompensere for den CO2-udledning, der skabes gennem forskellige processer i et køretøjs levetid – herunder Scope 3. Dette skridt sætter en ny standard i landet og i verden, idet det dækker 100 % af bilskader og er i overensstemmelse med Danmarks førende engagement i bæredygtighedsmålet om at være CO2-neutral i 2050.

På grund af EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vil mange lande kræve, at virksomheder sporer og rapporterer deres udledninger inden 2025. Sustainable Estimatics er den eneste bilforsikringsspecifikke løsning, der gør det muligt at analysere Scope 1, 2 og 3 CO2-udledning, så organisationer både kan forstå og præsentere troværdige og verificerede tal for CO2-udledning. Forsikringsselskaberne vil også kunne gennemgå dashboards for at analysere deres samlede fodaftryk på kollisionsreparationer og benchmarke mod landespecifikke og brancheomfattende data.

"Vi er glade for at udvide vores partnerskab med Solera og integrere deres brancheførende løsning i vores Autotaks-platform", siger Peder Herbo, direktør for Autotaks hos F&P. "Soleras løsning er ISO-14064-01-akkrediteret, så den giver ikke kun det væld af data, som Solera tilbyder, men vi ved, at dens data er blevet verificeret som pålidelige for at give den nøjagtighed, vi har brug for. Det vil gøre det muligt for os at sætte en ny standard for måling af CO2-udledningen fra bilforsikringsskader i hele landet og støtte branchen i at reducere sit CO2-fodaftryk og forbedre effektiviteten".

En af de særlige egenskaber ved Soleras løsning er den godkendte brug af data fra OEM'er til nøjagtig vurdering af køretøjsskader efter en hændelse. Via Autotaks-platformen kan den nu identificere de berørte dele og tilpasse den til alle danske krav, som f.eks. repricing, hvilket giver forsikringsselskaberne i landet den største, øgede nøjagtighed. Denne proces sikrer et smidigt og effektivt workflow mellem forsikringsselskaber, værksteder og slutkunder.

Franck Carpentier, International Channel Sales & Operations Director hos Solera, udtaler: "Vi er stolte over at udvide vores partnerskab med F&P, en markedsleder, der deler vores engagement i at skabe en mere bæredygtig bilindustri. Danmark er allerede i front blandt de lande, der går forrest med at måle og reducere CO2-udledning, og det vil være afgørende at forstå Danmarks rolle i skadeprocessen. Det vil ikke kun have en positiv indvirkning på miljøet, men også hjælpe forsikringsselskaberne med at forbedre effektiviteten i hele skadeprocessen.

Gennem dette strategiske partnerskab vil Solera yderligere udvide målingen af alle CO2-udledninger, der udledes som følge af en reparation. Det vil berige deres globale datamængde fra Danmark og styrke deres unikke position til at give det mest nøjagtige overblik over CO2-udledninger i forbindelse med bilreparationer. Vi ser frem til at integrere denne teknologi i endnu flere virksomheder i fremtiden".

Om Solera

Solera er den globale leder inden for software som en service (Saas), data og tjenester til styring af køretøjers livscyklus. Gennem fire forretningsområder – køretøjsskader, køretøjsreparationer, køretøjsløsninger og flådeløsninger – er Solera udgangspunkt for mange førende mærker i økosystemet for køretøjers livscyklus, herunder Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata og andre. Solera giver sine kunder mulighed for at få succes i den digitale tidsalder ved at give dem en løsning, der strømliner driften, tilbyder datadrevne analyser og forbedrer kundeengagementet, hvilket Solera mener hjælper kunderne med at øge salget, fremme kundefastholdelse og forbedre fortjenesten. Solera har over 280.000 globale kunder og partnere i mere end 120 lande. For flere oplysninger, besøg www.solera.com.

Om F&P

F&P - Insurance & Pension Denmark er den danske brancheforening for forsikringsselskaber og pensionskasser. Vi repræsenterer 86 forsikringsselskaber og pensionskasser, der opererer på det danske marked.

Forsikrings- og pensionsbranchen i Danmark spiller en vigtig rolle i håndteringen af velfærdsstatens udfordringer ved at supplere de offentlige velfærdsydelser. Vi hjælper med at skabe sikkerhed for borgere og virksomheder i hele Danmark, samtidig med at vi bidrager til økonomisk stabilitet og vækst.

F&P Brancheløsninger P/S er et datterselskab af F&P, som udvikler og vedligeholder it-løsninger til forsikrings- og pensionsbranchen, herunder Autotaks, som bruges af alle forsikringsselskaber i Danmark. Vi bygger den danske platform på produkter fra Solera, som vi har haft et strategisk partnerskab med i næsten 30 år.

