Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) y SunLine Transit Agency celebran nueva estación de abastecimiento de hidrógeno en California

TEMECULA, California, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) y SunLine Transit Agency, recientemente celebraron la apertura de una nueva estación de abastecimiento de combustible a base de hidrógeno líquido en Thousand Palms, California. Esta estación de servicio de tránsito de última generación representa una expansión significativa de la infraestructura de hidrógeno de California, brindando una solución de abastecimiento de combustible más limpia y eficaz a la región. Actualmente, la estación de hidrógeno puede abastecer la flota actual de 32 autobuses de célula de combustible de hidrogeno de SunLine Transit; ese número aumentará a medida que más vehículos de la flota de SunLine hagan la transición a cero emisiones.

"La asociación con SunLine Transit Agency apoya la infraestructura crítica necesaria en California para avanzar en la economía de hidrógeno", dijo Adrian Ridge, presidente y director ejecutivo de Nikkiso CE&IG. "Con la experiencia y el equipo avanzado de Nikkiso, la estación de SunLine se considerará el estándar de oro para el diseño moderno de estaciones de abastecimiento de hidrógeno, proporcionando un plan para otros centros de tránsito que hacen la transición o añaden opciones de abastecimiento de hidrógeno".

"Este proyecto es una expansión de nuestra asociación existente con SunLine que comenzó hace unos años cuando completamos una estación de gas natural comprimido en Thousand Palms", dijo Mike Mackey, presidente de Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. "A través de ese proyecto, forjamos una asociación sólida que nos condujo a tener la oportunidad de entregar la nueva estación de hidrógeno de SunLine. Esperamos trabajar en conjunto en los próximos años a medida que hagan la transición completa a una flota de cero emisiones".

Las estaciones de abastecimiento de hidrógeno líderes en el mercado de Nikkiso ofrecen capacidad de abastecimiento de hidrógeno 24/7 para ayudar a mantener los autobuses de SunLine en la región del Valle de Coachella según lo programado. Los dispensadores de doble manguera de alto rendimiento de la instalación cumplen con los protocolos de abastecimiento de combustible H35 y H70, y pueden abastecer de combustible a un autobús en menos de 10 minutos. La estación también tiene capacidad de abastecimiento ilimitada.

"Como el único proveedor de transporte público en la región del Valle de Coachella, nos comprometemos a llevar transporte de cero emisiones a los tres millones de pasajeros que atendemos anualmente", dijo Mona Babauta, director ejecutivo y gerente general de SunLine Transit Agency. "Esta estación representa un hito importante en nuestro trayecto para convertir toda nuestra flota en autobuses de pila de combustible de hidrógeno para el beneficio de nuestros clientes, nuestra comunidad y el planeta".

SunLine Transit planea abrir una tercera unidad dispensadora de doble manguera para uso público en las próximas semanas, haciendo que el combustible de hidrógeno limpio sea accesible para vehículos privados y comerciales en la región e impulsando una mayor |adopción de tecnologías bajas en carbono. La posición estratégica de la estación entre Los Ángeles y Phoenix se presta para rutas de larga distancia, lo que permite que los automóviles y camiones y autobuses de larga distancia que viajan por la región amplíen su alcance actual.

Datos clave sobre las soluciones de combustible de hidrógeno de Nikkiso

Nikkiso comenzó a diseñar, fabricar, instalar y dar servicio a estaciones de hidrógeno en 2002

Para 2025, Nikkiso habrá entregado más de 35 estaciones de hidrógeno permanentes y llave en mano en todo el mundo

Las estaciones permanentes llave en mano de Nikkiso pueden tener hasta ocho carriles que dispensan hasta 2.000 kg de hidrógeno por hora



Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) es un proveedor líder de equipos criogénicos, tecnologías y aplicaciones para segmentos de mercado de energía limpia y gas industrial. El Grupo emplea a más de 1.800 personas en 14 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc., una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para más información acerca de Nikkiso CE&IG, visite NikkisoCEIG.com.

Contacto de Medios:

pr@nikkisoceig.com

Acerca de SunLine Transit Agency

SunLine ofrece servicios de transporte público en el Valle de Coachella de California que abarca un área de servicio de 1,120 millas y transporta aproximadamente 3 millones de pasajeros. Es pionera en el despliegue de autobuses de cero emisiones, particularmente para autobuses eléctricos de pila de combustible de hidrógeno (FCEB). En 1993, el directorio de SunLine adoptó una política voluntaria de búsqueda de soluciones de combustibles alternativos que proporcionen las emisiones más bajas posibles, lo que condujo a SunLine a convertirse en la primera agencia de tránsito en el estado en convertir toda su flota a gas natural comprimido (GNC). SunLine se compromete a hacer la transición de toda su flota de autobuses a cero emisiones para 2035.

Para más información acerca de los servicios y políticas de SunLine Transit Agency, visite SunLine.org.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en,https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f39b576-d365-4013-b9ef-af93e870a487

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.