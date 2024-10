Conectando biodiversidad y cambio climático: los Principios de Bioeconomía hacia COP16 y COP30

Mónica Trujillo: Son importantes porque proponen una serie de acuerdos en torno a la sostenibilidad, circularidad, agregación de valor e innovación para implementar la bioeconomía en diferentes regiones. Se trata de 10 principios y acuerdos de alto nivel que buscan la integralidad y evitan errores del pasado. Esta iniciativa inspiró a la Red Latinoamericana de Bioeconomía, un proceso similar que identificó las prioridades, exigencias y objetivos que queremos materializar en la región durante la transición a la bioeconomía. Hugo Chavarría : Los principios acordados en el G20 representan una nueva etapa en la bioeconomía, enfocándose en la sostenibilidad como eje central. A diferencia de esfuerzos anteriores, estos principios buscan no solo promover el uso eficiente de recursos biológicos, sino también garantizar que este desarrollo esté alineado con metas ambientales globales, como la reducción de la huella de carbono y la conservación de la biodiversidad. Es un marco más integral que las iniciativas previas, pues promueve un enfoque multidimensional y colaborativo.

