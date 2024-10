La réunion annuelle mondiale sur l’e-commerce transfrontalier (Zhuhai - Hengqin) 2024 s’achève, mettant l’accent sur le développement de haute qualité de l’e-commerce transfrontalier dans la province de Guangdong

ZHUHAI, Chine, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La réunion annuelle mondiale sur l’e-commerce transfrontalier (Zhuhai - Hengqin) 2024 s’est tenue avec succès les 8 et 9 octobre derniers dans la ville de Zhuhai, sur l’île de Hengqin. Environ 1 500 participants ont discuté du développement industriel et de la création d’un écosystème sous le thème « New Highland, New Advantages, and New Momentum » (Nouveaux sommets, Nouveaux avantages et Nouveaux dynamismes), en mettant l’accent sur les opportunités du secteur et les tendances mondiales.

Cet événement a été l’occasion d’inaugurer l’Association de l’e-commerce transfrontalier et le Parc industriel d’innovation de l’e-commerce transfrontalier (Huafa) de la zone de coopération approfondie de Guangdong-Macao à Hengqin. En outre, les entreprises participantes ont conjointement lancé l’Initiative de Hengqin pour le développement de l’industrie mondiale d’e-commerce transfrontalier, visant à créer un écosystème mondial d’e-commerce transfrontalier qui se caractérise par l’ouverture, l’innovation, la coopération et l’obtention de résultats avantageux pour toutes les parties.

Lors de la conférence de deux jours, les experts ont partagé leurs perspectives sur les tendances du secteur et ont exprimé leur optimisme quant à la poursuite de la coopération entre la Chine et la communauté internationale. Des centaines d’entreprises du secteur ont participé à l’événement pour échanger des idées et explorer de nouvelles opportunités. La mondialisation de l’économie constitue une exigence objective pour la croissance de la productivité et une tendance historique inéluctable. Dans son rôle de pionnier des modèles commerciaux, l’e-commerce transfrontalier est en train de redessiner le paysage du commerce mondial.

Selon les données de l’Administration Générale des Douanes de Chine, au cours du premier semestre de cette année, les importations et exportations de l’e-commerce transfrontalier ont totalisé 1,22 trillion de yuans, enregistrant une augmentation de 10,5 % en glissement annuel. L’e-commerce transfrontalier s’impose comme force majeure du commerce extérieur chinois, il est devenu l’une des trois principales méthodes de commerce de la Chine aux côtés du commerce général et du commerce de transformation.

La province de Guangdong a conduit la Chine vers les sommets en termes de volume de l’e-commerce transfrontalier et a réalisé une couverture à l’ensemble de la province avec des zones pilotes complètes d’e-commerce transfrontalier. Au cours du premier semestre 2024, les importations et exportations de l’e-commerce transfrontalier de Guangdong ont atteint 427,34 milliards de yuans, soit environ 10 % du commerce extérieur total de la province, ce qui conforte la position de Guangdong en tant que première province de Chine en matière de commerce extérieur. À ce jour, Guangdong a établi près de 6 millions de mètres carrés d’entrepôts à l’étranger dans le monde entier.

Les autorités commerciales de Guangdong ont déclaré qu’elles tireront pleinement parti des avantages en matière de ressources portuaires de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), afin d’approfondir la réforme du système et des mécanismes, d’innover les approches et les méthodes et d’accélérer le déploiement mondial des entrepôts à l’étranger et ainsi que d’autres infrastructures. Ces efforts faciliteront considérablement le secteur de l’e-commerce transfrontalier et permettront de construire un réseau d’infrastructures d’e-commerce transfrontalier d’envergure mondiale.

En tant que co-organisateur de la réunion annuelle, Li Ziwei, Directeur du Bureau de développement économique de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin, a déclaré que des progrès significatifs ont été réalisés dans la construction de parcs industriels dans la zone. Le Parc industriel d’innovation Huafa d’e-commerce transfrontalier, la Base de diffusion en direct et le Parc industriel d’e-commerce transfrontalier de Hengqin-Macao (pionnier) ont été établis. Les deux parcs industriels d’e-commerce transfrontalier, qui intègrent des fonctions telles que, la recherche et le développement de produits, la création de marques, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement et la livraison logistique, offrent des services complets aux entreprises.

La réunion annuelle a également accueilli un séminaire de réflexion sur l’e-commerce transfrontalier dans la zone GBA et plusieurs séminaires parallèles sur des sujets tels que l’automatisation technologique et la restructuration de l’IA dans l’e-commerce transfrontalier, la modernisation de plateformes d’e-commerce transfrontalier et la construction d’écosystèmes, l’innovation et l’optimisation de services d’e-commerce transfrontalier, des marques d’e-commerce transfrontalier et de marketing mondial ainsi que des événements de promotions des villes.

Source : Bureau de développement économique de la zone de coopération approfondie Guangdong-Macao à Hengqin

Interlocutrice auprès des médias : Mme Luo, tél. : 86-10-63074558

