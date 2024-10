Bombardier démontre son leadership au sein de l’industrie au salon NBAA-BACE 2024, et célèbre le prix du service méritoire à l’aviation de la NBAA décerné à Laurent Beaudoin et Pierre Beaudoin

Le leadership de longue date de Bombardier en matière d’innovation, de sécurité, d’écoresponsabilité et d’excellence sera mis de l’avant au salon annuel 2024 de la National Business Aviation Association (NBAA), du 22 au 24 octobre à Las Vegas (Nevada)

Laurent Beaudoin, président émérite du conseil d’administration de Bombardier, et Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier, recevront le prix du service méritoire à l’aviation de la NBAA dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, le 22 octobre

Les réputés avions Bombardier Global 7500, Global 6500 et Challenger 3500 seront en exposition, de même qu’un avion d’occasion certifié Challenger 300

MONTRÉAL, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier participera fièrement à l’édition 2024 du salon annuel de la National Business Aviation Association (NBAA) à Las Vegas (Nevada), du 22 au 24 octobre. Par sa présence diversifiée à l’événement, qui soulignera son leadership de longue date en matière d’innovation, de sécurité, d’écoresponsabilité et d’établissement des standards les plus élevés en aviation d’affaires, Bombardier fera la démonstration de son engagement continu à faire progresser l’industrie.

Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de l’édition 2024 qui se tiendra le 22 octobre, Laurent Beaudoin, président émérite du conseil d’administration de Bombardier, et Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier, recevront le très convoité prix du service méritoire à l’aviation de la NBAA. Ce prix salue leur leadership visionnaire, leur héritage incontesté et leur apport significatif à l’avancement du secteur de l’aviation d’affaires. L’événement, auquel participeront des représentants de l’industrie et des médias du monde entier, marquera l’ouverture du congrès annuel de l’aviation d’affaires.

« Toute l’équipe Bombardier est extrêmement fière de célébrer l’énorme contribution de Laurent Beaudoin et de Pierre Beaudoin, et de partager ce moment spécial avec nos pairs et collaborateurs de l’industrie, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Grâce à la vision de Laurent Beaudoin et de Pierre Beaudoin, Bombardier demeure une entreprise construite sur des valeurs familiales, où cultiver des relations authentiques, favoriser de vrais liens et offrir des services personnalisés ont fait sa réputation. Bombardier continue de faire progresser le monde de l’aviation en redéfinissant l’excellence, et nous sommes heureux de présenter nos avions de premier ordre et nos réalisations extraordinaires au salon annuel de la NBAA. »

L’équipe des services à la clientèle de Bombardier sera sur place au centre des congrès de Las Vegas pour présenter son offre complète de services et son infrastructure de soutien inégalée dans l’industrie. Bombardier présentera une gamme impressionnante de ses avions d’affaires, soit les avions Global 7500, Global 6500 et Challenger 3500, durant cet événement à grande échelle. De plus, l’entreprise présentera un avion d’occasion certifié Challenger 300, exposant aux visiteurs son offre étendue et personnalisée dans le secteur des avions d’occasion. Pour les clients ou les représentants des médias qui souhaitent explorer les avions exposés, des visites exclusives sont offertes sur rendez-vous.

Les représentants des médias sont invités à la conférence de presse de Bombardier où ils auront accès aux dernières nouvelles de l’entreprise, de ses produits et de ses programmes. L’événement aura lieu au salon et congrès annuel de la NBAA à Las Vegas, le lundi 21 octobre, à 9 h 20.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site https://bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire de relations médias

Christina Lemyre McCraw

+1-514-497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com

Bombardier, Challenger, Challenger 300, Challenger 3500, Global, Global 6500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

