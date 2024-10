Un jalon majeur est atteint en conservation de la nature à l’échelle du Canada 

1,5 milliard $ investis dans la conservation de terres privées à travers le pays

BEAUPRÉ, Quebec, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Environnement et Changement climatique Canada et ses partenaires : Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada, Habitat faunique Canada et des organismes locaux et régionaux de conservation des terres ont atteint un jalon majeur en matière de conservation.



Ensemble, ils ont investi plus de 1,5 milliard $ dans la protection de terres privées à travers le pays. Plus précisément, ces organismes de conservation ont amassé 1 milliard $ en financement et en dons de terres pour égaler la contribution de 500 millions $ du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada. Le PCPN est mis en œuvre grâce à des accords conclus avec Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada, et Habitat faunique Canada en collaboration avec l’Alliance canadienne des organismes de conservation qui représente 150 organismes.

Cette annonce a été faite aujourd’hui, à l’occasion de l’ouverture du Congrès mondial du Réseau international pour la conservation des terres (International Land Conservation Network - ILCN) à Beaupré, au Québec. Au nombre des personnes qui se sont jointes aux représentantes et représentants provenant de plus de 60 pays, figurent Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, et Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Depuis 2007, 840 000 hectares d’importants habitats de milieux humides, de forêts, de prairies et de littoraux ont été conservés en tirant parti du PCPN. Cela correspond à la protection d’une superficie équivalente à environ 900 patinoires de hockey de la LNH, et ce, chaque jour.

Plus de 2 200 projets soutenus par le PCPN ont contribué à la création d’un patrimoine naturel durable dans plus de 350 municipalités d’à travers le Canada, et ce, par la conservation de milieux humides, de forêts, de prairies et de littoraux d'une importance vitale. Les fonds du PCPN ont permis d’obtenir des contributions financières de contrepartie de la part d’entreprises, de fondations, d’autres ordres de gouvernement et de particuliers; de nombreux projets du PCPN incluent des dons de terres écologiquement sensibles obtenus par l’intermédiaire du Programme des dons écologiques du Canada.

Les partenaires du PCPN sont fiers de la rentabilité de leurs investissements, qui ont maximisé l’impact du travail de conservation et contribué à agrandir le réseau d’aires protégées au pays. Ces dernières fournissent à la faune et à la flore des milieux naturels où vivre, tout en renforçant la résilience des collectivités aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses, et en offrant des espaces où la population peut profiter du plein air.

Un exemple de conservation pour le monde entier

En prévision de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP16) qui se tiendra la semaine prochaine en Colombie, les partenaires du PCPN présentent ce programme de financement comme un exemple du leadership canadien en matière de conservation de la nature. Il s’agit également d’un modèle de collaboration intersectorielle pour atténuer la double crise de la perte de biodiversité et des changements climatiques. Nos aires protégées et conservées privées sont le fruit d’accords avantageux pour tous, qui ont été négociés avec des propriétaires fonciers consentants et avec la participation de partenaires communautaires, de voisins et de peuples autochtones.

Bon nombre de ces projets reconnaissent l’importance des relations de travail sur le terrain pour obtenir des résultats en matière de biodiversité, comme celles établies avec des éleveurs et éleveuses dans les habitats de prairies menacées du Canada.

La conservation des terres contribue directement ’à la bonne santé de l’environnement et à notre qualité de vie, c’est-à-dire aux fondements de collectivités résilientes et d’une économie robuste. Les infrastructures naturelles du Canada fournissent de précieux biens et services, comme la purification de l’air et de l’eau, l’atténuation des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes et le stockage du carbone. Pour inverser le déclin de la nature et lutter contre les changements climatiques, l’investissement financier continu de tous les secteurs est vital.

Citations

« Félicitations à Conservation de la nature Canada, à Canards Illimités Canada et aux partenaires des fiducies foncières dans tout le pays qui ont franchi cet impressionnant jalon. Nous savons qu’en protégeant la nature, nous protégeons l’une de nos meilleures alliées pour remédier au déclin de la biodiversité et aux changements climatiques. Tout le monde a un rôle important à jouer pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de conservation. Depuis 2007, le Programme de conservation du patrimoine naturel illustre de manière éloquente comment la conservation des terres privées contribue à nos efforts – et c’est une belle façon pour la population canadienne de faire sa part. En concertant nos efforts, nous pouvons réussir à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux au Canada d’ici 2030. » – L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

« Conservation de la nature Canada est fier de collaborer avec le gouvernement du Canada et des organismes partenaires pour créer et agrandir des milieux naturels conservés et protégés. Cet effort collectif a des retombées qu’il convient de partager avec la communauté internationale, pour témoigner de la grande diversité des activités de conservation menées ici, au Canada. Ensemble, nous devons poursuivre sur cette lancée et relever les défis liés à la perte de biodiversité et aux changements climatiques en investissant dans la conservation et la restauration des terres. » - Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada

« Le patrimoine naturel du Canada est une richesse partagée par tous et toutes. Il est vital pour la survie des végétaux et des animaux, de même que pour la santé de la population et des collectivités. Canards Illimités Canada est le chef de file national en conservation des milieux humides et est fier de travailler avec le gouvernement du Canada et ses précieux partenaires à la mise en œuvre du Programme de conservation du patrimoine naturel. Le jalon que nous célébrons aujourd’hui est d'une importance capitale pour la protection des habitats dont dépendent d’innombrables espèces et en plus de jouer un rôle fondamental dans la lutte contre les changements climatiques. Cette réussite témoigne de la valeur des partenariats conclus avec des propriétaires fonciers privés, des gouvernements, des peuples autochtones et des organismes de conservation unis pour protéger la nature aujourd’hui et pour les générations à venir. » - Michael Nadler, chef de la direction, Canards Illimités Canada

« Les objectifs de conservation du Canada, exigent des efforts collectifs et fructueux, comme ceux qui ont fait la réussite du PCPN. Habitat faunique Canada est honoré de travailler avec des organismes partenaires et le gouvernement du Canada pour soutenir la protection, la conservation et la mise en valeur des terres du pays. » - Cameron Mack, directeur exécutif, Habitat Faunique Canada

« Dans les paysages dynamiques du sud du Canada, où la biodiversité florissante fait face à des menaces sans précédent, comme les changements climatiques, l’Alliance canadienne des organismes de conservation (ACOC), qui représente 150 organismes de conservation locaux et régionaux d’à travers le pays, utilise des investissements fédéraux pour mettre en œuvre de puissantes mesures de conservation par l’intermédiaire du PCNC. En tirant parti du soutien public et privé, nous ne nous contentons pas de préserver des terres, nous favorisons la résilience des collectivités, nous protégeons la faune et la flore et veillons à ce que les générations futures puissent faire l'expérience de la beauté de l'environnement que nous partageons. Sans le PCPN, il serait beaucoup plus difficile pour la population canadienne soucieuse de protéger l'environnement de veiller à la préservation du patrimoine naturel de leur territoire. » - Renata Woodward, directrice générale, ACOC

Faits saillants sur les impacts du PCPN

Pas moins de 95 % de la population canadienne vit à moins de 100 kilomètres d’un site de conservation financé par le PCPN.

Les projets financés par le PCPN ont contribué à la conservation d’habitats vitaux pour plus de 250 espèces en péril.

Les projets financés par le PCPN ont contribué au stockage de 263,2 millions de tonnes de carbone, ce qui équivaut à retirer 24 639 048 voitures des routes.

Les terres protégées grâce au PCPN soutiennent des collectivités de partout au pays, en protégeant des écosystèmes naturels et en remédiant aux impacts des changements climatiques.

Le PCPN soutient la capacité de la population canadienne à protéger, restaurer et entretenir les terres que nous chérissons et dont nous dépendons; des terres qui assurent la subsistance de collectivités prospères en fournissant de l’air pur et de l’eau potable, en séquestrant et en stockant le carbone, et en permettant la pratique de loisirs.

Le PCPN appuie aussi l’engagement du Canada de protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d’ici 2030, à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et à faire avancer la réconciliation avec les Autochtones.

À propos de l’ILCN

En prévision des conférences des Nations Unies sur la biodiversité et le climat qui auront lieu cet automne, Conservation de la nature Canada (CNC) accueillera le monde entier au Congrès mondial 2024 du Réseau international pour la conservation des terres (International Land Conservation Network – ILCN), présenté par RBC, qui aura lieu du 16 au 18 octobre au mont Saint-Anne, au Québec. Sous le thème « Établir des relations pour un monde résilient », le Congrès réunira des spécialistes de la conservation de terres publiques et privées provenant de six continents, qui échangeront sur les ressources disponibles et traceront la voie à suivre pour atteindre l’objectif mondial de conserver 30 % des terres et des eaux de la planète d’ici 2030. Cet objectif est ce dont la nature a besoin si nous voulons sauvegarder la biodiversité sur Terre et protéger les collectivités contre les impacts des changements climatiques.

À propos de la COP16

Du 21 octobre au 1er novembre 2024, le Canada témoignera de son leadership mondial en conservation de la nature lors de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 2024 en Colombie (COP16). Cette conférence internationale d’importance constituera un événement majeur, puisque des milliers de délégué(e)s de partout dans le monde se réuniront pour faire le point sur la protection de la nature et adopter de nouvelles mesures à cet égard.

À propos du Programme de conservation du patrimoine naturel

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création de nouvelles aires protégées et de conservation par l’acquisition de terres privées et de droits sur celles-ci. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 500 millions $ dans ce programme, auxquels se sont ajoutés plus de 1 milliard $ recueillis par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des organismes de conservation du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver plus de 840 000 hectares de terres écologiquement fragiles.

À propos du Programme des dons écologiques

Le Programme des dons écologiques offre aux Canadiennes et aux Canadiens possédant des terres écosensibles la possibilité de protéger la nature et de transmettre un héritage aux générations futures. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et la Loi sur les impôts du Québec, il procure d’importants avantages fiscaux aux propriétaires qui font don d’une terre ou d’un intérêt foncier partiel à un organisme bénéficiaire admissible. Le bénéficiaire veille à ce que la biodiversité et le patrimoine naturel de la terre soient conservés à perpétuité.

À propos de Conservation de la nature Canada

Conservation de la nature Canada est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de communautés, d’entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d’hectares. Pour en savoir plus conservationdelanature.ca.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des terres humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site : canards.ca.

À propos d’Habitat faunique Canada

Fondé en 1984, Habitat faunique Canada (HFC) est un organisme national de conservation à but non lucratif qui envisage un avenir où les Canadiens partagent une éthique de la conservation qui reconnaît l’importance fondamentale des habitats fauniques abondants, riches et favorisant la biodiversité. HFC préserve l’habitat des espèces sauvages au Canada en établissant des partenariats durables et en réalisant de judicieux investissements dans le domaine de la conservation. Les programmes de subventions administrés par HFC soutiennent la conservation d’habitats importants pour les espèces sauvages, la sécurisation de terres écologiquement sensibles et encouragent la population canadienne à s’intéresser à la nature. Pour en savoir plus, visitez whc.org/fr/.

À propos de l’Alliance canadienne des organismes de conservation

L’ACOC est une alliance qui représente 150 organismes locaux et régionaux de conservation des terres et agit en tant que porte-parole de cette communauté à l’échelle nationale, en défendant la conservation des paysages diversifiés si précieux du Canada. L’ACOC collabore avec des alliances régionales et des organismes de conservation d’un océan à l’autre qui ont fait preuve de leur capacité à faire l’acquisition de terres privées écologiquement sensibles et à en assurer la gestion à long terme. Les organisations membres de l’Alliance sont dirigées par plus de 9 000 membres du personnel et bénévoles qui gèrent des milliers de sites et des centaines de milliers d’hectares d’une valeur de plus de 1,7 milliard $. Pour en savoir plus, visitez le aclt-acoc.ca/fr/.

Renseignements

Andrew Holland - Directeur, Relations avec les médias

Conservation de la nature Canada

Tél. : (506) 260-0469 andrew.holland@natureconservancy.ca

Toby Goodfellow – Directeur de la marque et des communications

Canards Illimités Canada

t_goodfellow@ducks.ca

Jessica Burns, directrice du programme

Habitat faunique Canada

Tél. : (613) 722-2090; jburns@whc.org

Renata Woodward - Directrice générale

Alliance canadienne des organismes de conservation

Tél. : (506) 261-1260, info@acoc.ca

