La propriété intellectuelle d’un film d’animation chinois stimule la vitalité de la consommation culturelle et touristique de Qianhai, zone franche située à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion des congés de la Fête nationale chinoise, l’immense film d’animation chinois « Nailong » a su métamorphoser la ville nouvelle de Qianhai, à Shenzhen, en un endroit incontournable de la toile. Rien qu’au cours de cette semaine d’or, plus d’un millier de messages associés à « Qianhai et Nailong » ont été partagés sur les réseaux sociaux, portant ainsi le nombre de vues sur ce sujet à plus de 3 millions.



« Qianhai et Nailong » n’est que l’un des nombreux points forts du tourisme d’affaires et culturel dynamique de Qianhai. Le 30 juillet, après le premier mois d’ouverture à la circulation de la liaison Shenzhen-Zhongshan, Qianhai a vu affluer des visiteurs en quête de découvrir ce nouvel endroit incontournable de la toile. Les données révèlent que le bateau de croisière « Rainbow on the Sea » reliant Qianhai à la liaison Shenzhen-Zhongshan, a accueilli plus de 10 000 passagers au cours de son premier mois d’exploitation, les quatre départs quotidiens affichant complet. D’un point de vue statistique, ses recettes d’exploitation ont progressé de 69 % en glissement annuel, selon l’autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Qianhai s’enorgueillit d’un littoral doré de 68 kilomètres et d’abondantes ressources en matière de transport et de tourisme. Le 30 septembre dernier, la passerelle piétonne située à l’embouchure de la rivière Shuangjie et la piste cyclable reliant OH Bay à cette rivière ont toutes deux été achevées, affichant ainsi la connectivité intégrale de l’espace public à circulation apaisée de la baie de Qianhai. Le potentiel de consommation culturelle et touristique de Qianhai s’en trouve encore renforcé.

Depuis le début de l’année, Qianhai s’emploie à améliorer ses services et ses installations afin d’exploiter davantage son potentiel de consommation culturelle. Au début de l’année, Qianhai Uniway, considéré comme un « centre commercial urbain », a officiellement ouvert ses portes. En mai, le quartier international de Qianhai, d’une superficie de 65 000 mètres carrés, a été inauguré en tant que premier quartier international de haut niveau de Shenzhen. Récemment, la Qianhai Chow Tai Fook Finance Tower a été mise en service, attirant de nombreux commerçants. « K11 ECOAST », le premier projet phare de K11 en Chine continentale, d’une superficie totale de près de 230 000 mètres carrés, devrait ouvrir ses portes à la fin de l’année 2024. Dès son ouverture, il deviendra l’un des plus grands centres commerciaux de Shenzhen et constituera à la fois une nouvelle référence commerciale et un point de repère dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA). En outre, le Huafa Ice and Snow World de Qianhai, dont l’ouverture est prévue en octobre 2025, deviendra la plus grande station de ski indoor du monde et la plus importante de Chine, avec le plus grand dénivelé et la plus grande longueur de piste unique. Par ailleurs, Penguin Island, le centre névralgique de Tencent pour les opérations futures, sera implanté à Qianhai. Grâce à l’intégration d’un système de transports intelligents, d’une logistique intelligente et de modèles commerciaux alternatifs, elle deviendra une ville modèle tournée vers l’avenir, où l’homme et la technologie coexistent harmonieusement, ainsi qu’une éco-île propice à la vie et au travail.

À la tombée de la nuit, la consommation culturelle et touristique de Qianhai reste dynamique. L’économie nocturne apparaît comme un indicateur clé des caractéristiques régionales d’une ville et de la vitalité de la consommation. Elle est également devenue l’un des points forts de la consommation culturelle et touristique de Qianhai. En 2022, le bloc de rues culturelles et créatives de Shekou Coastal à Qianhai a été désigné comme l’un des « dix meilleurs sites de l’économie nocturne de Shenzhen de l’année ». Des projets tels que « Shekou Net Valley », « Nanhai Yiku » et « Sea World » ont tous permis de mettre en valeur la culture nocturne unique de Qianhai et son pouvoir de consommation.

Grâce à l’élaboration de divers scénarios de consommation et à la libération de la vitalité de la consommation culturelle et touristique, Qianhai a pu explorer un modèle de développement réplicable pour la consommation culturelle et touristique, reposant sur ses avantages géographiques manifestes et la richesse de ses ressources culturelles et touristiques.

Source : Autorité de la zone de coopération pour l’industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong

Contact réservé aux médias : interlocutrice : Mme Meng, tél. : 86-10-63074558

