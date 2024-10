Chinesische Anime-IP belebt den Kultur- und Tourismuskonsum in Qianhai, Shenzhen

SHENZHEN, China, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während des kürzlichen chinesischen Nationalfeiertags hat der riesige chinesische Anime-IP „Nailong“ Qianhai, Shenzhen, in einen internetberühmten Ort verwandelt. In nur sieben Tagen wurden mehr als tausend Beiträge zum Thema „Qianhai und Nailong“ in den sozialen Medien geteilt, wodurch sich die Zahl der Aufrufe des Themas um mehr als 3 Millionen erhöhte.



„Qianhai und Nailong“ ist nur einer der vielen Höhepunkte von Qianhais lebhaftem Geschäfts- und Kulturtourismus. Am 30. Juli, nach dem ersten Monat, in dem die Verbindung Shenzhen-Zhongshan für den Verkehr freigegeben wurde, verzeichnete Qianhai einen starken Anstieg der Besucher, die diesen neuen, internetberühmten Ort erkunden wollten. Die Daten zeigen, dass das Kreuzfahrtschiff Rainbow on the Sea, das von Qianhai zur Verbindung Shenzhen-Zhongshan fährt, im ersten Monat mehr als 10.000 Passagiere angezogen hat, wobei die vier täglichen Abfahrten ausgebucht waren. Nach Angaben der Behörde für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone (Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone) stiegen die Betriebseinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 69 %.

Qianhai rühmt sich einer 68 Kilometer langen goldenen Küste und reichhaltiger Verkehrs- und Tourismusressourcen. Am 30. September wurden sowohl die Fußgängerbrücke an der Mündung des Shuangjie-Flusses als auch der Radweg von der OH-Bucht zum Shuangjie-Fluss fertiggestellt, womit der öffentliche Raum der Qianhai-Bucht für den langsamen Verkehr nun vollständig angeschlossen ist. Dadurch wird das kulturelle und touristische Konsumpotenzial von Qianhai weiter gesteigert.

Seit Anfang dieses Jahres hat Qianhai seine Dienstleistungen und Einrichtungen verbessert, um sein kulturelles Konsumpotenzial weiter auszuschöpfen. Anfang des Jahres wurde das Qianhai Uniway, das als „urbanes, zentrales Park-Einkaufszentrum“ konzipiert ist, offiziell eröffnet. Im Mai wurde das 65.000 Quadratmeter große Qianhai International Neighborhood als erstes internationales Viertel mit hohem Standard in Shenzhen eröffnet. Vor kurzem wurde der Qianhai Chow Tai Fook Finance Tower in Betrieb genommen, der zahlreiche Händler anlockt. K11 ECOAST, das erste Vorzeigeprojekt von K11 auf dem chinesischen Festland mit einer Gesamtfläche von fast 230.000 Quadratmetern, soll Ende 2024 eröffnet werden. Nach seiner Eröffnung wird es eines der größten Einkaufszentren in Shenzhen und ein neuer kommerzieller Maßstab und ein Wahrzeichen in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) sein. Darüber hinaus wird mit der Qianhai Huafa Ice and Snow World, die im Oktober 2025 eröffnet werden soll, das weltweit größte und in China führende Indoor-Skigebiet mit dem größten Höhenunterschied und der längsten einzelnen Skipiste entstehen. Darüber hinaus wird Penguin Island, der zentrale Knotenpunkt von Tencent für zukünftige Geschäfte, in Qianhai angesiedelt werden. Durch die Integration von intelligentem Verkehr, intelligenter Logistik und anderen Geschäftsmodellen wird sie zu einer zukunftsorientierten Modellstadt werden, in der Mensch und Technologie gemeinsam gedeihen, und zu einer Öko-Insel, die sich zum Leben und Arbeiten eignet.

Bei Einbruch der Dunkelheit bleibt das kulturelle und touristische Leben in Qianhai lebendig. Da sich die nächtliche Wirtschaft als ein wichtiger Indikator für die regionalen Merkmale einer Stadt und die Vitalität der Verbraucher erweist, ist sie auch zu einem Höhepunkt des kulturellen und touristischen Konsums in Qianhai geworden. Im Jahr 2022 wurde der Shekou Coastal Cultural and Creative Street Block in Qianhai zu einem der „Top Ten Nighttime Economy Landmarks in Shenzhen for the Year“ ernannt. Projekte wie Shekou Net Valley, Nanhai Yiku und Sea World haben die einzigartige Nachtkultur und Konsumkraft von Qianhai unter Beweis gestellt.

Durch die Schaffung verschiedener Konsumszenarien und die Entfesselung der Vitalität des Kultur- und Tourismuskonsums hat Qianhai ein reproduzierbares Entwicklungsmodell für den Kultur- und Tourismuskonsum erforscht, das auf seinen überlegenen Standortvorteilen und reichen kulturellen und touristischen Ressourcen beruht.

Quelle: Die Verwaltung der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

