Nicox : Point financier sur le troisième trimestre 2024 et résultats financiers du premier semestre 2024 

Premiers résultats de l'étude clinique de phase 3 NCX 470 (bimatoprost grenod) attendus au troisième trimestre 2025

Trésorerie de 19,7 millions d'euros au 30 septembre 2024, incluant le produit net estimé de la vente des redevances VYZULTA et le financement en fonds propres annoncés le 14 octobre 2024.

La Société estime être financée jusqu’au troisième trimestre 2025 Octobre 17, 2024 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires et la trésorerie de Nicox et de ses filiales (le « Groupe Nicox ») pour le troisième trimestre 2024 ainsi que les résultats financiers de Nicox SA (la « Société ») pour l'exercice clos au 30 juin 2024 tels qu’arrêtés par le Conseil d'administration le 16 octobre 2024 et fait un point sur les étapes clé à venir. Comme annoncé précédemment, la Société ne présente plus de comptes consolidés selon les normes IFRS et les chiffres divulgués pour le Groupe sont communiqués à titre d’information.







“Les neuf premiers mois de 2024 ont été marqués par des avancées stratégiques majeures pour Nicox. Nous avons renforcé notre trésorerie en vendant des redevances, réduits nos coûts de structure pour concentrer nos efforts sur notre principal actif et nos partenariats, renouvelé notre Conseil d'administration et élargi notre base d'investisseurs institutionnels grâce à des levées de fonds ciblées. En parallèle, notre équipe de développement a poursuivi l'étude clinique NCX 470 Denali, avec la finalisation du recrutement aux États-Unis en juillet, et la publication des premiers résultats est désormais attendue au troisième trimestre 2025 », a déclaré Gavin Spencer, DG de Nicox. « Nous avons également réalisé des avancées significatives dans les partenariats, notamment avec l'approbation de ZERVIATE en Chine par notre partenaire Ocumension Therapeutics, en vue de son lancement commercial imminent, ainsi que la signature d'un nouvel accord de recherche avec Glaukos pour le NCX 1728, incluant une option de licence. À l'avenir, notre priorité sera de finaliser l'étude Denali et de développer des partenariats pour la commercialisation de NCX 470 aux États-Unis et dans d’autres territoires. »



Prochaines étapes clé



Lancement de ZERVIATE en Chine par le partenaire de Nicox, Ocumension Therapeutics : Approbation obtenue en septembre 2024.



Etude clinique de phase 3b Whistler, initiée en décembre 2023, étudiant le double mécanisme d'action du NCX 470 (oxyde nitrique et analogue de prostaglandine) dans la réduction de la pression intraoculaire : les résultats sont actuellement attendus au premier trimestre 2025.







Etude clinique de phase 3 Denali évaluant le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire : le recrutement du dernier patient aux États-Unis dans l'étude Denali a été effectué en juillet alors que le recrutement global approchait le niveau de 95 %, le recrutement se poursuit en Chine et les premiers résultats sont attendus au troisième trimestre 2025.



Changement de direction







Emmet Purtill, VP Business Development chez Nicox, a intégré l’équipe dirigeante. Emmet fait partie de la Société depuis 2006 et a joué un rôle déterminant dans l'établissement de nos partenariats stratégiques, notamment avec Ocumension et Kowa, et a mené à bien plusieurs de nos récentes transactions. Emmet rejoint ainsi Sandrine Gestin, VP Finance and HR , Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer et Gavin Spencer, Chief Executive Officer, qui sont les autres membres de l’équipe dirigeante.







Chiffre d'affaires, trésorerie du Groupe Nicox pour le troisième trimestre 2024 et événements postérieurs à la clôture



En raison de la vente des redevances VYZULTA, le Groupe Nicox n'a pas reconnu de revenus significatifs au troisième trimestre 2024 comparé à 1,8 million d'euros (revenus nets 1 1,1 million d'euros, entièrement composés de redevances nettes) au premier trimestre 2023.

1,1 million d'euros, entièrement composés de redevances nettes) au premier trimestre 2023. Financement de 16,5 millions de dollars avec Soleus combinant la vente de redevances et un financement en fonds propres annoncé le 14 octobre 2024



Trésorerie de 19,7 millions d'euros au 30 septembre 2024, y compris le produit net estimé de la vente des redevances de VYZULTA et de l'investissement en fonds propres mentionné ci-dessus, après déduction des frais juridiques, bancaires et autres, contre 7,7 millions d'euros au 30 juin 2024. Sur la base de la trésorerie, des paiements d'étape attendus en vertu des accords existants, et en tenant compte des remboursements de 5,2 millions d'euros de dette à effectuer avant juin 2025, la Société estime qu'elle est financée jusqu'au troisième trimestre 2025. Si l'une des hypothèses concernant les revenus et les coûts estimés venait à changer, cela pourrait avoir un impact sur la trésorerie de la Société. La Société ne peut pas garantir qu'elle sera financée jusqu'aux premiers résultats de l'étude clinique Denali, et la finalisation de cette étude pourrait nécessiter un financement supplémentaire.

Au 30 septembre 2024, la dette financière du Groupe Nicox s’élevait à €20,4 millions (entièrement détenue par Nicox SA), composée de €19,4 millions sous la forme d'un accord de financement obligataire avec Kreos Capital (filiale de BlackRock). Cette dette se répartit en 19,4 millions d'euros, issus d'un accord de financement obligataire avec Kreos Capital, ainsi qu'un prêt de 1 million d'euros, garanti par l'État français, accordé dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Nicox devra rembourser 5,2 millions d'euros de la dette contractée auprès de Kreos Capital d'ici juin 2025

La Société continue d’évaluer toutes les options de financement non-dilutives et dilutives pour prolonger son horizon de trésorerie. En particulier, la Société explore de multiples autres options stratégiques qui pourraient faciliter le développement et la commercialisation de son candidat médicament NCX 470 et la croissance future de la Société. Résultats financiers de Nicox SA pour le premier semestre 2024



Le chiffre d'affaires1 net du premier semestre 2024 s'élève à 4,9 millions d'euros (dont 1,7 million d'euros de redevances nettes et un paiement de licence de 3,0 millions d'euros) contre 1,7 million d'euros (entièrement constitué de redevances nettes) pour le premier semestre 2023.



Les charges exploitation pour le premier semestre 2024 s’élevaient à €10,1 million contre €14,8 millions au premier semestre 2023. La diminution des charges d’exploitation sur le premier semestre 2024 comparé au premier semestre 2023 s’explique par le coût des activités de finalisation de l’étude Mont-Blanc qui ont impacté le premier semestre 2023. Par ailleurs, les charges d’exploitation au premier semestre 2023 incluaient une régularisation relative à la refacturation de prestations de service réalisés en 2022 par la filiale américaine pour 3,5 millions.



La Société a enregistré une perte nette de €4,3 millions pour les 6 premiers mois de 2024 contre une perte nette de €12,5 millions à la même période en 2023. La réduction de la perte nette sur le premier semestre 2024 est principalement liée à l’augmentation des revenus du fait de la signature de l’accord avec la société Kowa pour le Japon pour lequel la société a reçu un paiement initial de 3 millions d'euros et à la diminution des charges d’exploitation comme mentionné ci-dessus.



Au 30 juin 2024, la société Nicox SA disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie d’un montant de €7,7 millions contre €11,3 millions au 31 décembre 2023. En incluant le produit net estimé de la vente des redevances de VYZULTA, l'investissement en fonds propres et exclusivement sur la base du développement du NCX 470, la société estime qu'elle est actuellement financée jusqu'au troisième trimestre 2025.



La dette financière de la Société s’élevait à €20,5 millions au 30 juin 2024 contre €20,9 millions au 31 décembre 2023 sous la forme d’un emprunt obligataire avec KREOS Capital souscrit en 2019 pour €19,4 millions, et d’un prêt garanti par l’état de €1,1 million souscrit dans le contexte de la pandémie COVID-19.







Seuls les chiffres de la trésorerie et de la dette de Nicox SA au 31 décembre 2023 sont audités ; tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités