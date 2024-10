NCDHHS Announces First Flu Death of 2024-2025 Season, Encourages Residents to Get Annual Vaccines and Use Other Preventive Measures

The North Carolina Department of Health and Human Services is reporting the first flu-related death of the 2024-25 flu season. An adult in the Charlotte metropolitan area died due to complications of influenza during the second week of October. To protect the privacy of the family, additional information will not be released.

"This is a sad reminder that influenza can be a very serious illness," said State Epidemiologist Zack Moore, M.D., MPH. "Taking preventative measures against flu and other respiratory illnesses like getting vaccinated, regularly washing hands, covering your cough and staying home when sick are important to help protect you and your family."

Influenza, COVID-19 and respiratory syncytial virus (RSV) are expected to increase over the coming weeks. Vaccinations are the best way to prevent serious illness, hospitalization and death from these infections. Vaccinations are especially important for those at higher risk of severe viral respiratory disease, including people 65 years and older, children younger than 5, pregnant women, those with a weakened immune system and those with certain medical conditions such as asthma, diabetes, heart disease and obesity.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommends all people aged 6 months and older receive a seasonal flu vaccine and COVID-19 vaccine. RSV vaccinations are also recommended to protect older adults 75 years and older, adults 60-74 years who are at increased risk of severe RSV and pregnant women during weeks 32 through 36 of pregnancy to protect infants. Parents should talk with their health care provider about other options to protect infants from severe RSV disease.

Flu, COVID-19 and RSV vaccinations are available at pharmacies, private medical offices, some federally qualified health care centers and local health departments. These vaccines can be administered at the same visit. To find a vaccine near you, visit www.vaccines.gov/find-vaccines.

Early testing and treatment with an antiviral drug can help prevent respiratory infections from becoming more serious. Treatments work best if started soon after symptoms begin. If you begin to feel sick, contact your doctor right away to see if you need treatment with a prescription antiviral drug. Treatment is especially important for those who are hospitalized, people with severe illness and those who at high risk of serious complications based on their age or medical conditions.

In addition to vaccines and treatment, the following precautions should be taken to protect against the spread of respiratory viruses:

Regularly wash your hands with soap and water or use an alcohol-based cleaner or sanitizer to prevent the spread of viruses to others

Avoid touching your eyes, nose and mouth

Clean and disinfect frequently touched surfaces and objects that may be contaminated

Cover coughs and sneezes with a tissue and then discard the tissue promptly

Stay home when sick, except to seek medical care or testing, and take steps to avoid spreading infection to others in your home, including: Staying in a separate room from other household members, if possible Using a separate bathroom, if possible Avoiding contact with other members of the household and pets Not sharing personal household items, like cups, towels and utensils Wearing a mask when around other people



For more information on respiratory viruses, including how to access vaccines, testing and treatment in your community, visit www.vaccines.gov/en/, flu.ncdhhs.gov or covid19.ncdhhs.gov.

A respiratory virus surveillance summary that includes information on flu, COVID-19 and RSV-related activity across North Carolina is updated weekly at covid19.ncdhhs.gov/dashboard.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte reporta la primera muerte relacionada con la gripe (influenza) de la temporada 2024-2025. Un adulto en el área metropolitana de Charlotte murió debido a complicaciones de la gripe (influenza) durante la segunda semana de octubre. Para proteger la privacidad de la familia, no se divulgará información adicional.

"Este es un triste recordatorio de que la influenza puede ser una enfermedad muy grave", dijo el epidemiólogo estatal Zack Moore, M.D., MPH. "Tomar medidas preventivas contra la gripe (influenza) y otras enfermedades respiratorias como vacunarse, lavarse las manos regularmente, cubrirse al toser y quedarse en casa cuando está enfermo son importantes para ayudar a protegerlo a usted y a su familia".

Se espera que la gripe (influenza), el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VSR, por sus siglas en inglés) aumenten en las próximas semanas. Las vacunas son la mejor manera de prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes por estas infecciones. Las vacunas son especialmente importantes para las personas con mayor riesgo de enfermedad respiratoria viral grave, incluidas las personas de 65 años o más, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las personas con un sistema inmunológico comprometido y las personas con ciertas condiciones médicas como el asma, la diabetes, las enfermedades cardíacas y la obesidad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses reciban una vacuna contra la gripe estacional y la vacuna contra el COVID-19. También se recomiendan las vacunas contra el VSR para proteger a los adultos mayores de 75 años o más, a los adultos de 60 a 74 años que tienen un mayor riesgo de VSR grave y a las mujeres embarazadas durante las semanas 32 a 36 del embarazo para proteger a los bebés. Los padres deben hablar con su proveedor de atención médica sobre otras opciones para proteger a los bebés de la enfermedad grave por el VSR.

Las vacunas contra la gripe (influenza), el COVID-19 y el VSR están disponibles en farmacias, consultorios médicos privados, algunos centros de atención médica calificados a nivel federal y departamentos de salud locales. Estas vacunas se pueden administrar en la misma visita. Para encontrar una vacuna cerca de usted, visite www.vaccines.gov/find-vaccines.

Las pruebas y el tratamiento tempranos con un medicamento antiviral pueden ayudar a prevenir que las infecciones respiratorias se vuelvan más graves. Los tratamientos funcionan mejor si se inician poco después de que comiencen los síntomas. Si comienza a sentirse enfermo, comuníquese con su médico de inmediato para ver si necesita tratamiento con un medicamento antiviral recetado. El tratamiento es especialmente importante para aquellos que están hospitalizados, personas con enfermedades graves y aquellos con alto riesgo de complicaciones graves en función de su edad o condiciones médicas.

Además de las vacunas y el tratamiento, se deben tomar las siguientes precauciones para proteger contra la propagación de virus respiratorios:

Lávese las manos regularmente con agua y jabón, o use un limpiador o desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de virus a otras personas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que podrían estar contaminados.

Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y luego deseche el pañuelo de papel rápidamente.

Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para buscar atención médica o pruebas, y tome medidas para evitar transmitir la infección a otras personas en su hogar, que incluyen: Alojarse en una habitación separada de otros miembros del hogar, si es posible. Usar un baño separado, si es posible. Evitar el contacto con otros miembros del hogar y mascotas. No compartir artículos personales para el hogar, como tazas, toallas y utensilios. Usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas.



Para obtener más información sobre los virus respiratorios, incluido cómo acceder a las vacunas, las pruebas y el tratamiento en su comunidad, visite www.vaccines.gov/es/, flu.ncdhhs.gov o covid19.ncdhhs.gov.

Un resumen de la vigilancia del virus respiratorio que incluye información sobre la gripe, el COVID-19 y la actividad relacionada con el VSR en Carolina del Norte se actualiza semanalmente en covid19.ncdhhs.gov/dashboard.