La hausse du coût de la vie entraîne des choix difficiles : pour économiser, trois Canadiens sur dix mangent moins et partagent les dépenses de logement, de covoiturage, de garderie et d’épicerie

L’Indice des dettes à la consommation de MNP grimpe pour s’établir à 89 points, dans un contexte de baisse des taux d’intérêt et de retour d’un certain optimisme

CALGARY, Alberta, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le coût de la vie est un lourd fardeau pour les Canadiens qui doivent faire des choix difficiles et trouver des façons de partager leurs dépenses simplement pour joindre les deux bouts. Selon le plus récent Indice des dettes à la consommation de MNP, sondage trimestriel réalisé par Ipsos, près du tiers (30 %) des Canadiens affirment avoir opté pour des stratégies de partage des dépenses (covoiturage, garderie, abonnements) et d’achats en vrac. Plus d’une personne sur dix (13 %) économise de l’argent en choisissant d’habiter avec des amis, un conjoint, des proches ou autre. De plus, pour épargner davantage, près de trois personnes sur dix (28 %) ont décidé de réduire leur consommation alimentaire.

Selon Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus grand cabinet spécialisé en insolvabilité au pays, « le partage des dépenses est en plein essor. C’est ainsi que certains Canadiens s’adaptent à la hausse du coût de la vie. Cette stratégie, ainsi que la colocation, non seulement traduisent l’ingéniosité des ménages, mais aussi les pressions financières auxquelles ils font face. C’est la dure réalité de la montée en flèche du coût de la vie. Les Canadiens cherchent de nouvelles façons d’économiser. Toutefois, il est particulièrement inquiétant de constater que près de trois personnes sur dix mangent moins afin de garder la tête hors de l’eau. »

La gestion des coûts n’est pas le seul sacrifice des Canadiens. La moitié des personnes sondées (51 %) disent faire des achats stratégiques à l’épicerie. Près de la moitié affirment éviter les achats impulsifs (46 %), les restaurants ou les commandes pour emporter (44 %). Le partage des dépenses est plutôt populaire chez les personnes âgées de 18 à 34 ans et celles habitant en Colombie-Britannique et en Alberta. La colocation, quant à elle, trouve écho auprès des jeunes, des ménages à revenus plus faibles et des résidents de la Colombie-Britannique.

Les mesures de réduction des coûts et les taux d’intérêt plus bas offrent une plus grande marge de manœuvre aux ménages

Ces efforts jumelés au repli des taux d’intérêt semblent aider les Canadiens qui affirment ressentir que leur situation se stabilise. La preuve : l’Indice des dettes à la consommation de MNP s’est établi à 89 points, une augmentation de quatre points par rapport au trimestre précédent. C’est un reflet de l’optimisme des Canadiens à propos de leurs finances. En effet, ils arrivent à économiser davantage ce trimestre-ci : une fois les dépenses payées, ils disposent en moyenne de 937 $ (+155 $) à la fin du mois, le plus haut montant des cinq dernières années. Un peu plus de quatre personnes sur dix (42 %) déclarent toutefois être chaque mois à 200 $ ou moins de l’insolvabilité. C’est néanmoins la proportion la plus basse recensée depuis septembre 2018 (40 %).

« Les Canadiens sont plus optimistes quant à leur santé financière en raison de leurs habitudes d’économie et des taux d’intérêt plus bas. Cependant, une minorité d’entre eux (environ quatre sur dix) affirment quand même frôler l’insolvabilité, c’est-à-dire qu’ils peinent encore à joindre les deux bouts, explique M. Bazian. Il y a toutefois de l’espoir : les pressions financières diminuent, ce qui procure une plus grande flexibilité pour la gestion des dettes et des investissements. »

L’effet des taux d’intérêt sur la situation financière

Devant une baisse des taux d’intérêt qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années, les Canadiens sont plus optimistes quant à leur capacité à absorber une hausse potentielle. Un quart des personnes interrogées (24 %, +3 points) disent être mieux préparées qu’avant à une augmentation d’un point de pourcentage des taux d’intérêt, soit 3 points de plus que le dernier trimestre. Elles sont plus nombreuses à être confiantes en l’avenir. En effet, trois personnes sur dix (31 %, +2 points) s’attendent à ce que leur niveau d’endettement diminue dans la prochaine année et moins de personnes (12 %, -4 points) pensent qu’il s’aggravera.

Même après une chute des taux d’intérêt, près de la moitié des personnes sondées (48 %, +1 point) s’inquiètent de leur capacité à rembourser leurs dettes même si le recul se poursuit. Bien que les Canadiens soient moins nombreux à redouter une remontée des taux d’intérêt, plus de la moitié d’entre eux (54 %, -3 points) affirment que cela leur causerait du tort. De plus, la même proportion de ceux qui vivent en colocation (46 %) ou qui partagent les dépenses (44 %) sont à risque de devenir insolvable.

« Même si l’inflation est moins importante et que les taux d’intérêt ont chuté, le poids de leurs dettes pèse lourd sur les épaules des Canadiens. Les mesures de réduction des coûts qu’ils ont adoptées peuvent alléger leur fardeau, mais ne suffisent peut-être pas pour ceux qui ont des dettes importantes, explique M. Bazian. Je recommande aux personnes qui veulent reprendre le contrôle de leur situation financière de communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité. La faillite n’est pas leur seule option. »

Les syndics autorisés en insolvabilité fournissent des conseils en toute impartialité sur diverses solutions à l’endettement (consolidation de dettes, plans de gestion de l’endettement, établissement d’un budget, propositions de consommateur et faillites personnelles). Ils sont les seuls professionnels autorisés à administrer les procédures d’insolvabilité réglementées par le gouvernement fédéral, comme la proposition de consommateur ou la faillite.

« Même si les stratégies de partage des dépenses offrent un allégement temporaire, elles ne s’attaquent pas à la source du problème d’endettement. Les personnes qui croulent sous les factures et les dettes devraient demander conseil à un syndic autorisé en insolvabilité. C’est la première étape à suivre pour retrouver une stabilité financière, » recommande M. Bazian.

MNP compte sur un vaste réseau de syndics autorisés en insolvabilité, répartis dans plus de 200 bureaux au pays, qui offrent des consultations gratuites, ainsi qu’un soutien local et personnalisé aux gens qui cherchent à surmonter leurs dettes.

Selon les résultats du sondage, les Canadiens prévoient user des stratégies suivantes pour réduire les coûts ou économiser de l’argent au cours de la prochaine année :

Stratégies d’économie d’argent les plus populaires au Canada

Partager les dépenses : 27 % Vivre en colocation avec un conjoint, un ami, un proche ou quelqu’un d’autre : 14 % Établir un budget ou comptabiliser les dépenses : 14 % Annuler des abonnements : 13 % Éviter les restaurants ou les commandes pour emporter : 13 % Éviter les achats impulsifs : 13 % Réduire sa consommation d’énergie : 13 % Faire des achats dans des magasins d’articles d’occasion : 12 % Chercher des divertissements gratuits ou à faible coût : 12 % Faire des achats stratégiques à l’épicerie : 12 % Négocier le prix des services : 11 % Réduire les dépenses liées à une dépendance : 10 % Déménager dans un endroit où le coût de la vie est plus abordable : 10 % Séparer les coûts d’épicerie ou acheter des articles en vrac et séparer avec un colocataire, un ami ou un proche : 9 %

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux d’un océan à l’autre, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens aux prises avec d’importants problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos outils d’autoévaluation de l’endettement. Abonnez-vous à notre capsule Parlons dettes en trois minutes pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement et de mesurer leur capacité à payer leurs factures et à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 30e édition, l’Indice a connu une hausse de quatre points depuis le dernier trimestre pour ressortir à 89 points. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP, entre le 6 et le 11 septembre 2024. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 000 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

Les données provinciales vous seront fournies sur demande.

RENSEIGNEMENTS

Angela Joyce, Relations avec les médias



Téléphone : 403 681-9286

Courriel : angela.joyce@mnp.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89f180bc-b529-4db0-bd4e-3ac07abe10ef/fr

