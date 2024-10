Des leaders d’opinion du secteur, des événements axés sur les jeunes agriculteurs et agricultrices de même que des visites d’exploitations agricoles lors de la Conférence sur l’excellence en agriculture 2024

OTTAWA, Ontario, 16 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx) 2024 aura lieu dans un peu plus d’un mois (du 19 au 21 novembre) et elle offrira des séances dynamiques et des expériences d’apprentissage interactives qui permettront aux participants et participantes d’acquérir une nouvelle expertise et de nouvelles compétences, en plus d’établir de nouveaux liens, et ce, de manière à stimuler l’innovation et la croissance dans l’ensemble du secteur agricole.



Cette année, la Conférence est organisée conjointement par Gestion agricole du Canada, l’Association canadienne de sécurité agricole et le BC Agriculture Council.

« En collaboration avec nos incroyables partenaires, nous sommes ravis d’offrir aux participants et participantes une expérience de type “choisissez votre propre aventure” », déclare Denise Robertson, coordonnatrice de la Conférence. « Créez votre propre parcours d’apprentissage à partir de nos salles de la gestion agricole, de la santé et de la sécurité à la ferme, des jeunes agricultrices et agriculteurs, de la technologie des exploitations agricoles, de l’analyse comparative du rendement des entreprises et de l’apprentissage prolongé – il y en a pour tous les goûts! »

Cette année, le programme de l’AgEx débute le mardi 19 novembre avec le FarmFest de BC Young Farmers – une demi-journée réservée aux jeunes agriculteurs et agricultrices (de 19 à 40 ans) qui souhaitent accroître leur réseau et affiner leurs connaissances et compétences; une visite de la ferme est offerte aux autres participants et participantes. De même, les participants et participantes au FarmFest se joindront à ceux et celles qui prennent part à la visite de la ferme pour le dîner et les visites d’exploitations agricoles prévues en après-midi. Vous pourrez ainsi admirer les richesses et les paysages époustouflants de la vallée du Fraser et rencontrer des agriculteurs et agricultrices de la région qui inspirent l’excellence.

Le mercredi 20 novembre, les délégués et déléguées profiteront d’une journée complète d’apprentissage et de réseautage dans le cadre de laquelle il y aura des séances animées par des personnes conférencières d’honneur, des séances de discussion ainsi que des séances simultanées axées sur divers sujets. La journée se terminera par un événement d’apprentissage privé pour les étudiants et étudiantes, le tout suivi du banquet de la Conférence et de la remise du Prix Wilson Loree de 2024.

Le jeudi 21 novembre, les délégués et déléguées poursuivront leur parcours d’apprentissage avec d’autres séances animées par des conférencières d’honneur, d’autres séances de discussion et d’autres séances simultanées qui leur permettront de prendre connaissance de nouvelles manières d’atteindre leurs objectifs en matière de gestion d’entreprise ainsi que de santé et de sécurité.

Voici les séances prévues et les conférenciers et conférencières d’honneur :

Shaping the Future of Farming (Façonner l’avenir de l’agriculture) , avec la sénatrice Mary Robinson

, avec la sénatrice Mary Robinson Empower Your Operation: Leveraging Sustainability Data for Farm Business Resilience ( Outillez votre exploitation : Se servir des données sur durabilité pour établir la résilience de l’exploitation agricole) , avec Edward Olson, MNP

( , avec Edward Olson, MNP The « Antifragile » Farmer (L’agricultrice ou l’agriculteur qui est tout sauf fragile ), avec Kelly Dobson, LeaderShift Inc.

), avec Kelly Dobson, LeaderShift Inc. Women in Agriculture: Wellness, Safety and Leadership (Célébrer les agricultrices : Bien-être, sécurité et leadership) , avec Briana Hagen, Ph. D., présidente et directrice générale, Centre canadien pour le bien-être agricole, et Wendy Miller, gestionnaire de comptes, Workplace Safety & Prevention Services

, avec Briana Hagen, Ph. D., présidente et directrice générale, Centre canadien pour le bien-être agricole, et Wendy Miller, gestionnaire de comptes, Workplace Safety & Prevention Services Lessons from Sweden : How to Nurture Farm Business Management (Leçons tirées de Suède : Comment cultiver la gestion d’entreprise agricole) , avec Ove Karlsson, conseiller dans le domaine des entreprises agricoles, comté de Norrbotten, Suède

, avec Ove Karlsson, conseiller dans le domaine des entreprises agricoles, comté de Norrbotten, Suède Mental Health & Suicide Prevention in Agriculture (Santé mentale et prévention du suicide dans le domaine de l’agriculture) , avec Bethany Parkinson et Matt Treble, Association canadienne pour la santé mentale

, avec Bethany Parkinson et Matt Treble, Association canadienne pour la santé mentale Addressing Natural Hazards and the Impact on Canadian Agriculture (Gérer les catastrophes naturelles et leur impact sur l’agriculture canadienne), avec Robin Anderson, Association canadienne de sécurité agricole

avec Robin Anderson, Association canadienne de sécurité agricole How to Manage the Political Risks of Farming : The Impact of Animal Rights Organizations’ Direct Actions on Agribusiness (Comment gérer les risques politiques en agriculture : L’incidence des mesures directes prises par les organisations de défense des droits des animaux sur l’agroentreprise), avec Morgan Camley, Dentons Canada

avec Morgan Camley, Dentons Canada From The Classroom to the Farm – Navigating the Path Forward (De la salle de classe à la ferme – Suivre la voie de l’avenir), avec Renee Prasad, Université Fraser Valley



En outre, lors de la Conférence, on accueillera de nouveau RealAg Radio, représentée par Shaun Haney, en vue d’une séance de diffusion en direct comprenant des entretiens avec des chefs de file du secteur et des discussions sur l’actualité et les tendances dans le milieu agricole.

Lors de la foire nationale de ressources, on présentera des outils, des technologies et des ressources d’un peu partout au Canada qui aident les agriculteurs et agricultrices à améliorer l’efficacité, la durabilité et la rentabilité de leurs exploitations, et à poursuivre leur parcours d’apprentissage.

Les participants et participantes quitteront la Conférence avec de nouvelles idées et des stratégies concrètes pour améliorer leurs exploitations et parfaire leurs compétences. Les discussions collaboratives tenues et les idées novatrices mises de l’avant permettront non seulement de faire progresser les diverses exploitations, mais contribueront aussi à la durabilité et à la résilience du secteur dans son ensemble.

Joignez-vous à nous à Abbotsford-Chilliwack, en Colombie-Britannique, du 19 au 21 novembre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site AgExcellenceConference.ca et, ainsi, prendre connaissance de tous les détails de la Conférence, y compris le programme complet et l’information relative à l’hébergement, en plus de pouvoir vous inscrire!

À propos de Gestion agricole du Canada (GAC-FMC) :

Gestion agricole du Canada est une organisation d’envergure nationale qui a pour mission de favoriser l’excellence et l’innovation au sein du domaine de l’agriculture canadienne grâce à la recherche et la formation en matière de gestion d’entreprise agricole. FMC–GAC est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une initiative fédérale–provinciale–territoriale.

À propos de l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) :

L’ACSA est un organisme national sans but lucratif qui veille à l’amélioration de la santé et sécurité des agriculteurs et agricultrices, des travailleurs et travailleuses agricoles, ainsi que de leur famille. L’ACSA est financée en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, initiative fédérale–provinciale–territoriale.

À propos du British Columbia Agriculture Council (BCAC) [Conseil agricole de la Colombie-Britannique] :

Le BCAC défend les intérêts des familles de Colombie–Britannique dont les membres contribuent au secteur de l’agriculture et de l’élevage. En travaillant en collaboration avec nos membres, associations professionnelles partenaires et entreprises agroalimentaires du secteur privé, nous assurons la durabilité de la croissance et de la compétitivité du secteur agricole de la Colombie–Britannique.

Pour toute demande de renseignements concernant la Conférence, veuillez communiquer avec :

Denise Robertson

Coordinatrice de la Conférence

Denise.Robertson@fmc-gac.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4891fd7-1a4c-42b4-943c-bee299a4239d/fr

AgEx 2024 Des leaders d’opinion du secteur, des événements axés sur les jeunes agriculteurs et agricultrices de même que des visites d’exploitations agricoles lors de la Conférence sur l’excellence en agriculture 2024

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.