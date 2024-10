Gob. Cooper evalúa daños por tormenta en Condado Buncombe; recursos siguen escalando al oeste de NC en respuesta sin precedentes al Huracán Helene

Press Release in English La respuesta sin precedentes de Carolina del Norte al impacto del Huracán Helene en la región oeste de Carolina del Norte sigue en pleno vigor; socorristas a nivel estatal, federal y local continúan sus esfuerzos para escalar recursos y hacer llegar asistencia a las áreas afectadas. Esta mañana, el gobernador Cooper estuvo acompañado por la administradora de FEMA, Deanne Criswell, y por otros funcionarios estatales durante una conferencia de prensa sobre las medidas de recuperación a raíz de la tormenta. Al mediodía, el Gobernador viajó al Condado Buncombe para evaluar los daños causados por la tormenta, ver los esfuerzos de auxilio, agradecer a los voluntarios y hablar con los afectados. Las autoridades trabajan en aplicar medidas de seguridad para el personal de auxilio, entre informes de amenazas y desinformación. Oficiales de FEMA siguen en las comunidades y, luego de informes sobre amenazas en el terreno de acción, han retomado los operativos puerta a puerta para ayudar a los afectados por las tormentas a que se recuperen a la brevedad posible. El Gob. Roy Cooper ha girado instrucciones al Departamento de Seguridad Pública (NCDPS) a trabajar con las fuerzas policiales locales para identificar amenazas y rumores específicos, para coordinar medidas con FEMA y otros aliados más para afianzar la seguridad y protección de todas las partes implicadas, al tiempo que continúan en marcha las acciones de recuperación. "Hoy visité Asheville, Fairview y Swannanoa para ver el trabajo de importancia crítica realizándose para que la población reciba asistencia federal, comidas calientes y otros recursos necesarios mientras afrontan los impactos del Huracán Helene", dijo el gobernador Cooper. "Estoy agradecido por contar con elementos de las fuerzas del orden público, socorristas, voluntarios y muchos otros que están ayudando a las personas necesitadas". El Gobernador visitó un Centro de Servicios de Recuperación que opera en el plantel A.C. Reynolds High School, en Asheville, donde los afectados por la tormenta pueden obtener asistencia de FEMA y de la Administración para la Pequeña Empresa. El Gobernador también visitó la Estación de Bomberos Fairview, la cual sufrió grandes inundaciones y daños por tormenta. Por último, el Gobernador visitó una Estación de Atención Comunitaria en el poblado Swannanoa, donde se proporcionan recursos y comidas calientes a la comunidad y al personal de respuesta a emergencias. El Gobernador Cooper también emitió hoy una Orden Ejecutiva sobre el abordaje de necesidades urgentes relacionadas con el agua potable y el tratamiento de aguas residuales en los condados afectados por el Huracán Helene. El Concejo de Estado estuvo de acuerdo con una disposición de la Orden, la cual permite a la División de Recursos Hidráulicos de NC acelerar los tiempos de reparación de numerosas instalaciones y otras infraestructuras dañadas por Helene, a fin de garantizar que los habitantes de Carolina del Norte afectados puedan tener acceso al agua potable y se aplique el tratamiento de aguas residuales lo antes posible. La Orden también gira instrucciones al Departamento de Calidad Ambiental de NC (NCDEQ) para que aborde los impactos que Helene ha tenido en los sistemas de servicios públicos de las áreas afectadas. Específicamente, la Orden da instrucciones a NCDEQ para que evalúe los impactos de Helene en toda la región afectada, brinde apoyo técnico y financiero a beneficio de los sistemas de agua potable, de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de otra infraestructura adicional, así como para que ayude a acelerar los procesos de remoción de escombros. Inmediatamente después de esta tormenta, debido a las extensas interrupciones en las vías de comunicación en el oeste de Carolina del Norte, muchas personas llamaron al 2-1-1 para reportar casos de amigos o familiares con los que no podían ponerse en contacto. Cuando el servicio telefónico comenzó a restablecerse, muchas personas localizaron a sus seres queridos, aunque este dato, en general, no quedó registrado en el servicio 2-1-1. El Departamento de Seguridad Pública de NC (NCDPS) formó un grupo de Fuerza Especializada para encontrar a quienes no se sabe de su paradero y concentrar los esfuerzos donde más sea necesario; las cifras no pueden ser consideradas como un conteo definitivo, ya que la Fuerza Especializada aún continúa realizando su labor. Las cifras continuarán variando a medida que lleguen más informes y otros casos se vayan resolviendo. Al día de hoy, la Fuerza Especializada arrojan una cifra de 92 personas cuyo paradero se desconoce. La Orden Ejecutiva del Gobernador abordando las necesidades urgentes relacionadas con el agua potable y el tratamiento de aguas residuales en las áreas afectadas por tormenta puede consultarse en inglés aquí.

Acciones de los militares y de la Guardia Nacional de NC

Aproximadamente 3,400 soldados y aviadores ahora están trabajando en el oeste de Carolina del Norte. La Fuerza Especializada Conjunta de Carolina del Norte, un grupo de trabajo dirigido por la Guardia Nacional de Carolina del Norte está conformada por soldados y aviadores provenientes de 12 estados diferentes del país, por dos unidades diferentes del cuerpo aéreo XVIII Airborne Corps de Ft. Liberty, por una unidad proveniente de la división aérea 101st Airborne Division de Ft. Campbell y por numerosas entidades civiles que trabajan hombro a hombro para hacer llegar la tan necesitada ayuda hasta la población del oeste de Carolina del Norte. La Guardia Nacional y el personal militar de NC, para facilitar las misiones, están realizando operativos al oeste de NC con más de 11 activos de aviación y más de 1,200 vehículos especializados. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU está ayudando a evaluar las plantas de aguas residuales y las presas hidráulicas. Los habitantes pueden rastrear el estado del suministro público de agua en su área a través del portal desplegado aquí.

Asistencia de FEMA

Hasta el momento, se han desembolsado más de US$99 millones en fondos de Asistencia Individual de FEMA, consulte el portal desplegado aquí, a los damnificados del oeste de NC; más de 174,000 personas se han inscrito para recibir esta Asistencia. Aproximadamente 1,900 familias ahora están alojadas en hoteles a través del Programa de Asistencia de Albergue Transitorio de FEMA.

Más de 1,200 elementos de FEMA se encuentran en el estado para ayudar las acciones de auxilio en el oeste de NC. Además de las tareas de búsqueda, rescate y de suministro de mercancías, se están reuniendo con los damnificados en albergues y vecindarios para proporcionar acceso rápido a los recursos de auxilio; el personal puede ser identificados por su vestimenta con el logotipo de FEMA y su credencial del gobierno federal. El Presidente Biden autorizó la emisión de una Declaración de Desastre Mayor, solicitada por el Gob. Cooper, la cual ahora abarca a 27 condados de NC (Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mecklenburg, Mitchell, Polk, Rutherford, Swain, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey) más la Franja Este de Nativos Cherokee. Los norcarolinianos pueden solicitar Asistencia Individual llamando a la línea de ayuda de FEMA al 1-800-621-3362 de 7 am a 11 pm diariamente; también visitando el portal desplegado aquí; o bien, descargando la aplicación de FEMA para teléfono celular. FEMA pudiera tener la capacidad de ayudar a solventar necesidades importantes, desplazamiento, alojamiento temporal, costos de reparaciones básicas de vivienda, pérdidas de propiedad personal y otras necesidades más derivadas del desastre. Ayuda de otros estados del país

Más de 1,500 socorristas de 38 agencias estatales y locales han realizado 140 misiones en apoyo a las medidas de respuesta y recuperación a través del Pacto de Asistencia para Manejo de Emergencias (Emergency Management Assistance Compact, EMAC), el cual incluye enfermeras del sector salud, equipos de control de emergencias apoyando a los gobiernos locales, veterinarios, equipos con perros de búsqueda y más.

Alerta por la desinformación

La Div. de Manejo de Emergencias de NC (NCEM) y autoridades locales están alertando al público sobre reportes falsos referentes a Helene y sobre la desinformación siendo compartida en redes sociales. NCEM ha lanzado un portal de respuesta comparando hechos contra rumores, desplegado aquí, para proveer información factual tras el paso de este huracán. FEMA también mantiene un portal con el tema de hechos contra rumores, desplegado aquí. Continúan en marcha las acciones de provisión de alimentos, agua y artículos de primera necesidad a los habitantes de las comunidades afectadas; se está haciendo uso de los recursos de entrega de la Guardia NCNG vía aérea y por terreno; en toda la región oeste de Carolina del Norte hay abiertos puntos de distribución de alimentos, agua y mercancías. Para obtener información sobre estos sitios dentro de su comunidad, visite las redes sociales y los portales de la administración de emergencias local y del gobierno local; también visite el portal desplegado aquí.

Remoción de escombros por tormenta

Si su casa ha resultado dañada y necesita asistencia con la remoción de escombros, llame al servicio Crisis Cleanup marcando el 1-844-965-1386 para obtener acceso a organizaciones de voluntariado que pueden ser de ayuda.

Cortes de electricidad

Por toda la región oeste de NC, restan cerca de 12,500 clientes sin servicio de electricidad, un descenso en relación al punto de máximo de más de un millón. Las cifras generales de cortes de electricidad fluctuarán un tanto, a medida que las cuadrillas de obras desconecten temporalmente los circuitos o las subestaciones para hacer reparaciones y restaurar el servicio a más clientes.

Cierres de caminos y carreteras

Algunos caminos y carreteras están cerrados, ya que están demasiado daños y representan un peligro para el tránsito vehicular. Otros caminos aún tienen que permanecer reservados para vehículos escenciales, como los de servicios públicos, de equipamientos de construcción y camiones con abastecimientos. No obstante, algunas zonas del área están abiertas y listas para dar la bienvenida a visitantes, lo cual es crítico para la reactivación de la economía de la región oeste de NC. Si usted está considerando visitar la región, consulte el portal desplegado aquí para saber cuáles caminos ya están abiertos rumbo a la comunidad y negocios que usted desea visitar, así como para informarse si esos sitios ya están recibiendo a visitantes o aún no. NCDOT actualmente tiene aproximadamente 2,100 empleados y 1,100 equipamientos trabajando en más de 6,700 sitios con caminos y carreteras dañados. Hechos fatídicos

En Carolina del Norte, la Oficina del Examinador Médico en Jefe ha confirmado noventa y cinco casos de fallecimientos, vinculados a la tormenta; se espera que, en los próximos días, esta cifra se eleve. la Oficina del Examinador continuará confirmado las cifras. Si usted tiene una emergencia, o piensa que alguien está en peligro, llame al 911.

Voluntarios y donativos

Si desea hacer un donativo al fondo North Carolina Disaster Relief Fund, visite el portal desplegado aquí. Los donativos serán en apoyo a organizaciones sin fines de lucro locales trabajando en el terreno de los hechos. Para obtener información sobre cómo ser un voluntario, visite el portal desplegado aquí. Asistencia adicional

No hay una manera correcta o equivocada de sentirse ante la reacción de trauma ante un huracán. Si usted ha salido afectado por la tormenta y necesita hablar con alguien, puede llamar o enviar mensaje de texto a la línea de ayuda del servicio Disaster Distress al 1-800-985-5990. También hay ayuda disponible en inglés o español para cualquier persona, en cualquier momento, vía llamada, texto o conversación en línea marcando el 988; obtenga más información en el portal desplegado aquí. Si desea contactarse con un representante del Centro de Información Unificada de NC (North Carolina Joint Information Center), escriba a: ncempio@ncdps.gov ; o bien, llame al (919) 825-2599. Para obtener información general, acceso a recursos, o respuesta a las preguntas más frecuentes, consultar el portal desplegado aquí. Si desea obtener información sobre ayuda con recursos para medidas de recuperación a favor de los habitantes afectados por la tormenta, escriba a: IArecovery@ncdps.gov ###

