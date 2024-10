Matter Real Estate und GCM Grosvenor setzen strategische Partnerschaft im europäischen Wohnungsbau mit Investitionen in Deutschland und Dänemark fort

LONDON, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matter Real Estate („Matter“), ein in London ansässiges Immobilieninvestmentunternehmen, freut sich, mit Unterstützung eines ihrer Investoren, GCM Grosvenor (NASDAQ: GCMG), seine Erstinvestition in die Wohnbauplattform 15 Degree in Deutschland sowie eine weitere Investition in die Velkomn-Plattform in Dänemark bekanntzugeben.



Matter wird mit Unterstützung verschiedener GCM Grosvenor-Fonds neue Projekte im Gesamtwert von über 500 Mio. EUR in beiden Unternehmen mit dem Ziel der Entwicklung eines Portfolios mit 2.000 Einheiten in zwei der stärksten Wohnungsmärkte Europas realisieren. Velkomn, eine von Matter im Jahr 2023 gegründete Plattform für Investitionen in Einfamilienhäuser in Dänemark, hat kürzlich ein stabilisiertes Portfolio mit 667 Einheiten in acht Projekten für 170 Mio. EUR erworben.

Matter hat sich außerdem verpflichtet, mit dem deutschen Bauträger und Verwalter von Wohnimmobilien 15 Degree, Eigenkapital für ein Projekt im Wert von 250 Mio. EUR zu beschaffen. Die Partnerschaft mit 15 Degree, eine neue Investition für Matter, wird die Entwicklung eines Portfolios von nachhaltigen Wohnimmobilien in Berlin ermöglichen. Die Investition unterstützt im Wesentlichen die Entwicklung sowohl neuer als auch notleidender Projekte auf dem deutschen Markt, wobei die ersten beiden Anlagen mit insgesamt 156 Einheiten gesichert wurden.

Diese Investitionen bauen auf den früheren Engagements von GCM Grosvenor bei der Matter-Plattform Placefirst auf, einem führenden Bauträger für bezahlbaren Wohnraum im Vereinigten Königreich, und erweitern strategisch den Zugang von GCM Grosvenor zu zwei der bedeutendsten Wohnungsmärkte in Europa. Die fortlaufende Partnerschaft unterstreicht das Engagement der beiden Unternehmen, für ihre Kunden solide, risikoadjustierte und opportunistische Investitionen in den europäischen Wohnungssektor zu tätigen.

David Christie, CEO von Matter Real Estate, dazu: „Unsere Partnerschaft mit GCM Grosvenor entwickelt sich immer besser. Diese beiden Investitionen zeigen, dass Matter über das nötige Know-how verfügt, um unsere paneuropäische Wohnstrategie in Schlüsselmärkten mit attraktiven Wachstumschancen umzusetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit GCM Grosvenor fortzusetzen und weitere Investoren für diese Strategien zu gewinnen.

Peter Braffman, Managing Director von GCM Grosvenor, dazu: „Angesichts der günstigen Angebots-/Nachfragedynamik und des dringenden Bedarfs an hochwertigen Mietwohnungen in der gesamten Region bleiben europäische Wohnstrategien ein Schwerpunkt unseres Investitionsprogramms. Unser strategisches Investitionsprogramm mit Matter hat uns einen einzigartigen Zugang zu diesen Märkten verschafft, von dem wir glauben, dass er für unsere Kunden und zukünftigen Bewohner positive Ergebnisse bringen kann.“

Über Matter Real Estate

Matter Real Estate wurde 2021 gegründet und ist eine Immobilieninvestmentgesellschaft, die sich auf Wohnimmobilien in ganz Europa konzentriert. Sie verfolgt einen operativen Ansatz und konzentriert sich auf Anlagen, die den grundlegenden Anforderungen der Endnutzer in Sektoren entsprechen, in denen zwar eine strukturelle Nachfrage besteht, aber Hindernisse für groß angelegte Investitionen bestehen. Matter investiert unter anderem in die Bereiche Mietwohnungsbau, Einfamilienhäuser, Seniorenwohnungen und bezahlbare Wohnungen. Matter beschäftigt ein 16-köpfiges Team mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter www.matterrealestate.co.uk.

Über GCM Grosvenor

GCM Grosvenor (Nasdaq: GCMG) ist ein globaler Anbieter von alternativen Vermögensverwaltungslösungen mit einem verwalteten Vermögen von rund 79 Mio. USD in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Kredite und Absolute-Return-Anlagestrategien. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren auf alternative Anlagen spezialisiert und hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Nutzung seiner anlageklassenübergreifenden und flexiblen Anlageplattform einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Das erfahrene Team von GCM Grosvenor, das aus rund 540 Fachleuten besteht, betreut einen weltweiten Kundenstamm aus institutionellen und privaten Anlegern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und unterhält Büros in New York, Toronto, London, Frankfurt, Tokio, Hongkong, Seoul und Sydney. Für weitere Informationen besuchen Sie: gcmgrosvenor.com.

