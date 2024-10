Communiqué de presse

Le groupe Atos et AWS lancent le Global GenAI Innovation Studio pour accélérer la transformation des entreprises grâce à l'IA

Une installation de pointe de 600 mètres carrés qui libère le potentiel de l'IA générative, permettant aux organisations d'accélérer l'innovation, de transformer l’expérience client et d'optimiser la productivité

Pune, Inde – 15 octobre 2024 – Le groupe Atos, qui inclut Eviden, sa ligne d’activités leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui le lancement de son GenAI Innovation Studio mondial à Pune, en Inde, en partenariat avec AWS, le principal fournisseur de cloud au monde.

Le Studio servira de hub collaboratif où Atos et AWS codévelopperont des solutions GenAI de pointe pour relever des défis spécifiques à l'industrie. Les clients auront l'opportunité de participer à des sessions de prospective et à des tests de validation pratiques spécialement adaptés à leurs besoins, permettant ainsi d’accélérer leur adoption de l’IA et de découvrir des applications concrètes de l’IA générative. L’événement de lancement du studio accueillera des délégations de clients du monde entier, des experts d'AWS, des analystes indépendants et des employés d'Atos dans un environnement axé sur la définition de l'avenir de l'IA. Le Studio organisera régulièrement des événements favorisant une culture d'apprentissage et d'innovation, y compris des programmes de formation et de certification, des hackathons et des compétitions AWS DeepRacer.

En s'appuyant sur son expertise sectorielle, sa connaissance approfondie d'AWS en tant que partenaire Consulting AWS de niveau Premier, et sur son savoir-faire en matière de digital, de big data et de sécurité, le groupe Atos apporte des capacités étendues, permettant au Studio de proposer des solutions impactantees dans les secteurs qui sont confrontés à des défis et à des opportunités sans précédent.

Diane Galbe, Directrice générale adjointe du groupe Atos : « Nous sommes ravis d'ouvrir ce GenAI Studio de co-innovation mondial avec AWS. Ce centre favorisera une collaboration étroite avec nos clients du monde entier. Nous y développerons des solutions et des accélérateurs qui répondent précisément à leurs besoins et défis spécifiques. En exploitant la puissance de l'IA générative, nous souhaitons à donner à nos clients les moyens de tirer pleinement parti des données et de l'IA pour conduire la transformation et instiller l'innovation dans l’ensemble de leurs activités. »

Hervé Lemaire, Fondateur et Président, Selartag : « En travaillant avec Eviden, nous avons pu créer et mettre en œuvre une application innovante et fiable qui permet à nos clients de localiser, suivre et enregistrer les stocks de vins, ainsi que de limiter les erreurs et d’authentifier la qualité des bouteilles de vin. Cette solution étend l’excellence du service à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui soutiennent l’activité de nos clients. L'expertise de bout en bout d’Eviden en matière de services AWS, et de gestion de projet sont autant d’atouts qui ont contribué à créer une solution différenciée pour nos clients. Ces derniers accèdent ainsi à des données en temps réel et observent des gains d’efficacité constants qui leur permettant de conserver une longueur d’avance sur leurs concurrents.

Le groupe Atos et AWS sont partenaires depuis 2013 et ont annoncé leur accord CloudCatalyst pionnier en 2022. Le GenAI Innovation Studio fait partie de l'accord de collaboration stratégique (SCA) de 5 ans établi entre Eviden et AWS à la fin de l'année dernière.

Le groupe Atos et AWS continuent de collaborer sur des solutions cloud innovantes visant à accélérer la croissance et la transformation pour leurs clients.

Pour en savoir plus sur la façon dont le groupe Atos et AWS livrent des résultats commerciaux aux clients avec GenAI et d'autres solutions innovantes, veuillez visiter https://eviden.com/about-us/partner-ecosystem/amazon-web-services-aws/.

