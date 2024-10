SCOR Investment Partners lance SCOR Real Estate Loans V, dédié aux projets value-add

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 15 octobre 2024 N° 03-2024

SCOR Investment Partners, la société de gestion d'actifs du groupe SCOR, annonce le lancement de SCOR Real Estate Loans V, le cinquième millésime de sa série de fonds de dette senior value-add. SCOR Investment Partners occupe une position unique sur le marché value-add depuis 2013, en finançant des projets immobiliers de rénovation, de restructuration, de repositionnement ou de développement d’actifs.

SCOR Real Estate Loans V sera positionné pour tirer parti des évolutions structurelles du marché et répondre aux enjeux liés à la transition énergétique du secteur immobilier. Ce dernier est porté par la réglementation européenne, la demande des différents acteurs pour des actifs neufs ou restructurés et certifiés ainsi que par la nécessité d'investir pour assurer la fonctionnalité continue des actifs.

Ce nouveau fonds a pour objectif d’offrir aux investisseurs un profil rendement/risque attractif en bénéficiant notamment des conditions actuellement favorables pour les prêteurs sur le marché de la dette immobilière. Il financera des projets situés au cœur des grandes métropoles européennes avec une approche multi-sectorielle, via des prêts de premier rang, senior et whole loans.

Conformément à la philosophie d'investissement durable de SCOR Investment Partners, les investissements du fonds se concentreront sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments existants. SCOR Real Estate Loans V est classé Article 9 selon le Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) et a obtenu le LuxFLAG ESG -Applicant Fund Status.

Ce nouveau millésime renforce l’implication de SCOR Investment Partners sur le marché de la dette immobilière value-add. Cette présence historique positionne SCOR Investment Partners comme un partenaire privilégié pour des opérations de ce type, que ce soit en collaborant directement avec les sponsors ou en les initiant en partenariat avec des banques.

Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds a déjà obtenu un engagement d'investissement de 100 millions d'euros de la part du groupe SCOR, garantissant un fort alignement d’intérêts, et vise une taille totale de 500 à 700 millions d'euros.

Pierre Saeli, Head of Real Estate Loans chez SCOR Investment Partners, commente : « Nous sommes ravis de lancer SCOR Real Estate Loans V, un nouveau millésime spécialement élaboré pour s'adapter aux évolutions structurelles du marché Immobilier, en privilégiant les biens situés au cœur des villes, les secteurs de la logistique et de l'habitat, ou encore en donnant la priorité aux projets de rénovation. Ce fonds met en avant notre expertise unique sur le marché de la dette immobilière value-add qui offre des rendements historiquement attractifs. »

Louis Bourrousse, Directeur général de SCOR Investment Partners, a ajouté : « Notre stratégie de dette immobilière s'est constamment adaptée aux tendances du marché. Notre équipe expérimentée possède une connaissance approfondie du secteur qui lui permettra de construire un portefeuille diversifié. Nous sommes convaincus que la dette immobilière est le vecteur idéal pour des investisseurs souhaitant s’exposer ou se réexposer au sous-jacent immobilier, avec des niveaux de levier permettant d’absorber d’éventuelles variations de valeur des immeubles. »

Au cours de la dernière décennie, la stratégie de dette immobilière de SCOR Investment Partners a déployé avec succès 2,2 milliards d'euros à travers 87 transactions, couvrant différents types de dette, notamment senior, whole loan, junior et mezzanine. Cette vaste expérience et la compréhension qui en découle ont permis à SCOR Investment Partners d'être encore plus agile dans l'évolution de sa stratégie en réponse aux tendances rapides du marché, et de s'aligner sur ses objectifs plus larges en matière d'investissement durable et responsable.

- Fin -

CONTACTS

SCOR Investment Partners







Anne-Laure Mugnier

+33 (0) 1 58 44 84 53

amugnier@scor.com . FGS Global







Xavier Mas

+33 (0)6 82 52 76 42

xavier.mas@fgsglobal.com







Carolyn Pike

+41 (0)79 905 14 29

carolyn.pike@fgsglobal.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructures, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 7,5 milliards à fin juin 2024. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 20,5 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

Document publicitaire destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Ce communiqué de presse est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, une invitation ou une recommandation à souscrire un service ou produit d’investissement.

Veuillez-vous référer à l’ensemble des documents réglementaires du Fonds, disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de l’équipe vente et marketing de SCOR Investment Partners SE, avant de prendre toute décision finale d’investissement.

L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.