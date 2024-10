ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

15.10.2024 KLO 9.00

Orion julkaisee osavuosikatsauksen 1–9/2024 ja järjestää verkkolähetyksen 29.10.2024

Orion julkaisee osavuosikatsauksen 1–9/2024 tiistaina 29.10.2024 noin klo 12.00. Tiedote ja siihen liittyvä esitysmateriaali ovat julkistuksen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat .

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen verkkolähetys sekä puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään tiistaina 29.10.2024 klo 13.30.

Linkki suoraan webcast-lähetykseen löytyy Orionin verkkosivuilta osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat . Tilaisuuden taltiointi on saatavilla kyseisellä sivulla myöhemmin samana päivänä.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50047158

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Mikäli haluat esittää kysymyksen konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymyksiä voi esittää myös kirjallisesti verkkolähetyksen kysymyslomakkeen kautta.

Hiljainen kausi

Tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu katsauksen julkistukseen saakka.





Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

p. 010 426 2721



Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

