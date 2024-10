Mavenir anuncia innovación con Intel para integración de IA al software de negocios Open RAN de Mavenir

Las empresas demuestran mejora de TDD mMIMO con modelos de formación de haces (beamforming) de IA en el hardware basado en el procesador Intel-Xeon

NUEVA DELHI, India, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, está trabajando con Intel para ser pionero en soluciones innovadoras de RAN abierta de IA/ML para mejorar los problemas desafiantes del borde celular que afectan la calidad de la experiencia del usuario.



Mavenir logra un avance significativo en la tecnología Open RAN al colaborar con Intel para demostrar una solución TDD 32TRX Massive Multiple-Input Multiple-Output (mimo) habilitada para IA. La empresa integra con éxito el modelo RAN AI de Intel para la gestión de haces (beam) y el software de referencia FlexRAN™ con el software comercial mMIMO vDU de Mavenir para ofrecer un rendimiento de red y una experiencia de usuario mejorados. El modelo de IA RAN de Intel, capacitado en conjuntos de datos del modelo de canal 3GPP, optimiza los pesos del haz, dirección y número de niveles para maximizar el rendimiento de la UE. La solución combinada de Mavenir e Intel está diseñada para mejorar el rendimiento en entornos de radio desafiantes, como bordes de celdas y escenarios de edificios de gran altura, y es aplicable para implementaciones TDD y FDD.

Bejoy Pankajakshan, director de tecnología y estrategia de Mavenir, enfatizó la importancia de esta integración tecnológica, afirmando: "Esta última colaboración entre Mavenir e Intel destaca el potencial convincente de AI/ML para optimizar las capacidades de RAN abierta, prometiendo una mayor eficacia de red y una experiencia de usuario mejorada. La integración de algoritmos de IA/ML innovadores de terceros con la suite de software RAN comercial de vanguardia de Mavenir abre muchas posibilidades emocionantes por delante para marcar el comienzo de una innovación más rápida y avanzar en el ecosistema 5G Open RAN. Nuestro liderazgo en el sector Open RAN permite asociaciones transformativas, como nuestra colaboración con Intel, que están preparando el terreno para soluciones únicas para optimizar las capacidades de red en beneficio de los operadores y usuarios finales".

"La aceleración de IA integrada de los procesadores Intel Xeon, combinada con el Intel vRAN AI Development Kit, permite a los operadores ejecutar una variedad de cargas de trabajo de IA RAN utilizando el equipo basado en CPU que ya tienen", dijo Cristina Rodríguez, vicepresidenta y gerente general del Comms Solutions Group de Intel. "Nuestra colaboración y demostración con Mavenir destacan el importante potencial de AI para enriquecer la experiencia del usuario de los clientes y proporcionar a los operadores móviles un diferenciador competitivo".

Esta solución de gestión de haces habilitada para IA se expondrá en el próximo Congreso Móvil de la India (# IMC2024) del 15 al 18 de octubre en el stand de Intel, stand No. 3.3 en el pabellón 3.

*Intel, el logotipo de Intel, y otras marcas Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias.

