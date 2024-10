Cloud-Native Automation da Mavenir Recebe o Prêmio Network X de Produto de Nuvem mais Inovador

A automação nativa em nuvem líder do setor da Mavenir reduz o tempo de implantação de serviços em até 92%, reduz o trabalho manual em até 80% da implantação e operações da rede

PARIS, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, pioneira em infraestrutura de rede nativa na nuvem, foi reconhecida como líder global em inovação de telecomunicações, com o Prêmio 2024 Network X de Produto de Nuvem Mais Inovador. Este prêmio confirma a excelência da Mavenir no fornecimento de soluções de ponta de automação nativa em nuvem para operadoras de redes móveis (MNOs). A Mavenir adiciona este prêmio ao seu impressionante histórico, tendo recebido anteriormente o Prêmio Network X de 2023 de Melhor Solução de Automação em Open RAN.



O prêmio homenageia o produto de rede baseado em nuvem que proporcionou a maior mudança no desempenho das redes para as MNOs. Os juízes do Prêmio Network X avaliaram a solução de automação 5G nativa em nuvem da Mavenir com base em cinco critérios principais. Os juízes avaliaram a solução da Mavenir quanto ao seu nível de inovação, impacto da tecnologia em nuvem no desempenho da rede, tempo e eficiência de custo da implantação, eficiência operacional, e relevância e eficácia demonstradas por meio de estudos de caso do mundo real. Esse reconhecimento solidifica a liderança da Mavenir na automação de implantações de redes 5G nativas da nuvem, capacitando as MNOs a acelerar o time-to-market e reduzir o custo total de propriedade (TCO).

A Cloud-Native Automation da Mavenir capacita as MNOs a acelerar sua transição para 5G. A solução fornece automação e orquestração completa da implantação de software de funções de rede e gerenciamento do ciclo de vida, permitindo uma implantação de rede mais rápida, flexibilidade aprimorada e dimensionamento contínuo. Os recursos abrangentes de automação da Mavenir incluem automação de infraestrutura, automação de plataforma em nuvem, automação de funções de rede e automação de pipeline CI/CD. A solução simplifica a implantação inicial no primeiro dia das funções de rede nativas na nuvem (CNFs) e as operações de gerenciamento do ciclo de vida no segundo dia, incluindo atualizações e reversões.

Bejoy Pankajakshan, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir, "Nossa solução simplifica e acelera a implantação de redes e serviços, fornecendo um caminho econômico para o 5G. Com a redução dos requisitos de tempo, custo e recursos, nossos clientes podem implementar rapidamente novas inovações e recursos, mantendo-se à frente em um mercado em rápida evolução."

Os prêmios Network X mostram os avanços e a liderança em todo o setor global de telecomunicações com projetos e iniciativas que celebram a inovação, a colaboração e a sustentabilidade.

Notas aos Editores:

Cloud-Native Automation - Mavenir

2024 Network X Award Winners

Network X Awards 2023: Mavenir’s Cloud-Native Network Automation and Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) Win Outstanding Automation Solution in Open RAN Award at Network X 2023 - Mavenir

Network X Awards 2022: Mavenir Wins Outstanding CORE Network Solution and Outstanding Open RAN Solution at Network X Awards - Mavenir

Sobre a Network X:

A Network X, realizada entre 8 e 10 de outubro de 2024 na Paris Expo Porte de Versailles, é o único evento que reúne os mercados fixo e móvel para conexão e criação de modelos de negócios, estruturas e abordagens para monetizar segmentos B2B e de consumo com IA e redes de fibra e 5G habilitadas para nuvem.

A Network X atrai um público global de mais de 5.000 profissionais seniores de infraestrutura de rede e serviços de empresas de telecomunicações, fornecedores líderes, órgãos do setor, governos, analistas e mídia, incluindo mais de 1.500 operadoras. O evento de 2024 abordou os desafios e mudanças atuais do setor por meio de cinco temas principais: Fibra, Redes e Serviços Wi-Fi, Transporte Óptico, Redes Móveis e Serviços Móveis.

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27577da1-f134-4ab5-be3f-76c08e051304

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.