Mavenirs Cloud-native Automation gewinnt Network X Award für das innovativste Cloud-Produkt

Die branchenführende Cloud-native Automatisierung von Mavenir verkürzt die Zeit für die Servicebereitstellung um bis zu 92 % und reduziert den manuellen Arbeitsaufwand für Netzwerkbereitstellung und -betrieb um bis zu 80 %

PARIS, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ein Pionier im Bereich der Cloud-nativen Netzwerkinfrastruktur, wurde als weltweit führender Anbieter von Telekommunikations-Innovationen mit dem angesehenen Network X Award 2024 für das innovativste Cloud-Produkt ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bestätigt Mavenirs herausragende Leistungen bei der Bereitstellung modernster Cloud-nativer Automatisierungslösungen für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs). Mavenir baut auf seiner Dynamik auf und fügt diese Auszeichnung seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz hinzu, nachdem das Unternehmen bereits 2023 den Network X Award für Outstanding Automation Solution in Open RAN erhalten hat.



Mit dem Preis wird das Cloud-basierte Netzwerkprodukt ausgezeichnet, das die größte Veränderung der Netzwerkleistung für MNOs bewirkt hat. Die Jury des Network X Award bewertete Mavenirs Cloud-native 5G-Automatisierungslösung anhand von fünf Schlüsselkriterien. Die Jury bewertete die Lösung von Mavenir nach ihrem Innovationsgrad, der Auswirkung der Cloud-Technologie auf die Netzleistung, der Zeit- und Kosteneffizienz der Bereitstellung, der betrieblichen Effizienz sowie der Relevanz und Effektivität, die durch Fallstudien aus der Praxis belegt wurde. Diese Anerkennung unterstreicht die führende Rolle von Mavenir bei der Automatisierung von Cloud-nativen 5G-Netzwerken, die es Mobilfunkbetreibern ermöglicht, die Markteinführung zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Mavenirs Cloud-Native-Automatisierung ermöglicht es MNOs, ihren 5G-Umstieg zu beschleunigen. Die Lösung bietet eine End-to-End-Automatisierung und Koordinierung der Bereitstellung von Netzwerkfunktionssoftware und des Lebenszyklusmanagements und ermöglicht so eine schnellere Netzwerkbereitstellung, höhere Flexibilität und nahtlose Skalierung. Die umfassenden Automatisierungsfunktionen von Mavenir beinhalten die Automatisierung von Infrastrukturen, Cloud-Plattformen und Netzwerkfunktionen sowie die Automatisierung von CI/CD-Pipelines. Die Lösung rationalisiert sowohl die Erstimplementierung von Cloud-nativen Netzwerkfunktionen (CNFs) am ersten Tag als auch das Lifecycle-Management am zweiten Tag, einschließlich Upgrades und Rollbacks.

Bejoy Pankajakshan, Chief Technology and Strategy Officer bei Mavenir: „Unsere Lösung vereinfacht und beschleunigt die Bereitstellung von Netzwerken und Diensten und bietet einen kostengünstigen Weg zu 5G. Durch die Reduzierung des Zeit-, Kosten- und Ressourcenbedarfs können unsere Kunden neue Innovationen und Funktionen schnell implementieren und so in einem sich schnell entwickelnden Markt führend sein.“

Die Network X Awards zeigen den Fortschritt und die Führungsrolle in der globalen Telekommunikationsbranche mit Projekten und Initiativen, die Innovation, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit auszeichnen.

Über Network X:

Network X, das vom 8. bis 10. Oktober 2024 auf der Paris Expo Porte de Versailles stattfindet, ist die einzige Veranstaltung, die die Festnetz- und Mobilfunkmärkte zusammenbringt, um Geschäftsmodelle, Rahmenbedingungen und Ansätze zur Monetarisierung von B2B- und Verbrauchersegmenten mit KI und Cloud-fähigen Glasfaser- und 5G-Netzen zu entwickeln.

Network X zieht ein globales Publikum von mehr als 5.000 hochrangigen Fachleuten für Netzinfrastrukturen und -dienste von Telekommunikationsunternehmen, führenden Anbietern, Branchenverbänden, Regierungen, Analysten und Medien an, darunter mehr als 1.500 Betreiber. Die Veranstaltung 2024 wird die aktuellen Herausforderungen und Veränderungen der Branche anhand von fünf Hauptthemen behandeln: Glasfaser, Wi-Fi-Netze und -Dienste, optischer Transport, mobile Netze und mobile Dienste.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

