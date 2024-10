El fondo de protección de Bitget se mantiene en septiembre por encima del compromiso inicial de 300 millones de dólares, en medio de la volatilidad del mercado

VICTORIA, Seychelles, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, ha publicado la última valoración de su fondo de protección para septiembre de 2024. El fondo, una salvaguardia esencial para la bolsa y sus usuarios, se ha mantenido firme a lo largo del año pasado, con una valoración que supera con comodidad al compromiso inicial de 300 millones de dólares. A fines de septiembre, el fondo estaba valorado en alrededor de 428,5 millones de dólares, una de las valoraciones más altas de los últimos meses.

A pesar de las fluctuaciones del mercado financiero en general, el sector de las criptomonedas siguió experimentando un aumento de la confianza, en particular con el sólido rendimiento del Bitcoin a lo largo del mes. El fondo de protección de Bitget, que está denominado en Bitcoin y stablecoins, se benefició de la tendencia alcista del Bitcoin, lo que reforzó aún más su valoración. El 7 de septiembre, el fondo registró su valoración más baja del mes a 350,5 millones de dólares, cuando el precio del Bitcoin cayó a 53.923 dólares. No obstante, el fondo recuperó rápidamente su valor a medida que los precios del Bitcoin repuntaban, y cerró el mes con una valoración sustancial de 428,6 millones de dólares.

El fondo de protección de Bitget está diseñado para garantizar una sólida capa de protección a los usuarios en caso de alteraciones imprevistas del mercado o amenazas de seguridad. Este aumento constante en la valoración del fondo demuestra el compromiso de Bitget de mantener un entorno estable y seguro para sus usuarios globales, está en consonancia con su prueba de reservas transparente y es el segundo mayor fondo de protección de la industria.

"El crecimiento sostenido en la valoración del fondo de protección, a pesar de las fluctuaciones del mercado demuestra el enfoque de Bitget en mantener la seguridad y la confianza de los usuarios. A medida que continuamos viendo un impulso positivo en el entorno de las criptomonedas, Bitget sigue dedicado a ofrecer una plataforma estable y confiable para nuestra comunidad global, y se asegura de que los intereses de nuestros usuarios estén bien protegidos", expresó Gracy Chen, director general de Bitget.

Dado que el Bitcoin muestra signos prometedores de crecimiento continuado, el fondo de protección sigue estando bien posicionado para hacer frente a las fluctuaciones del mercado. A medida que la industria de la criptomoneda avanza, Bitget sigue dedicado a proporcionar una plataforma de comercio segura con un enfoque en la seguridad del usuario a largo plazo y la gestión de riesgos.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. La bolsa Bitget, que atiende a más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con sus soluciones pioneras de copy trading, AI bot y otras soluciones de trading. Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece una serie de soluciones y características Web3 integrales, que incluyen la funcionalidad de billetera, intercambio, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más. Bitget inspira a las personas a adoptar las criptodivisas mediante colaboraciones con socios creíbles, que incluye ser socio oficial de cripto de la liga de fútbol profesional más importante del mundo, LALIGA, en ESTE, SEA y América Latina, así como socio global de los atletas olímpicos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) e İlkin Aydın (equipo nacional de voleibol).

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

