Sicherungsfonds von Bitget hält sich inmitten der Marktvolatilität über der anfänglichen Zusage von 300 Mio. USD

VICTORIA, Seychellen, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat die neueste Bewertung ihres Schutzfonds für September 2024 veröffentlicht. Der Fonds, der eine wichtige Absicherung für die Börse und ihre Nutzer darstellt, hat sich im vergangenen Jahr als stabil erwiesen und hält einen Wert, der deutlich über den ursprünglich zugesagten 300 Mio. USD liegt. Ende September wurde der Fonds mit rund 428,5 Mio. USD bewertet, was eine der höchsten Bewertungen der letzten Monate darstellt.

Trotz der Fluktuationen auf dem allgemeinen Finanzmarkt ist das Vertrauen in den Kryptosektor weiter gewachsen, insbesondere durch die solide Performance von Bitcoin im Laufe des Monats. Der Sicherungsfonds von Bitget, der in Bitcoin und Stablecoins denominiert ist, profitierte vom Aufwärtstrend des Bitcoin und konnte seine Bewertung weiter steigern. Am 7. September, als der Bitcoin-Preis auf 53.923 USD fiel, verzeichnete der Fonds mit 350,5 Mio. USD den niedrigsten Wert des Monats. Der Fonds gewann jedoch schnell wieder an Wert, als sich die Bitcoin-Preise erholten, und beendete den Monat mit einer beachtlichen Bewertung von 428,6 Mio. USD.

Der Sicherungsfonds von Bitget ist so konzipiert, dass er den Nutzern im Falle unvorhergesehener Marktstörungen oder Sicherheitsbedrohungen einen soliden Schutz bietet. Dieser stetige Anstieg der Fondsbewertung zeigt das Engagement von Bitget für die Aufrechterhaltung einer stabilen und sicheren Umgebung für seine weltweiten Nutzer, die mit seinem transparenten Proof-of-Reserves und dem zweitgrößten Schutzfonds der Branche in Einklang steht.

„Das anhaltende Wachstum der Bewertung des Schutzfonds trotz Marktschwankungen zeigt, dass Bitget sich auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Vertrauens der Nutzer konzentriert. Da wir weiterhin eine positive Dynamik im Kryptobereich sehen, bleibt Bitget bestrebt, eine stabile und zuverlässige Plattform für unsere globale Gemeinschaft anzubieten, die sicherstellt, dass die Interessen unserer Nutzer gut geschützt sind,“ so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Da Bitcoin vielversprechende Anzeichen für ein anhaltendes Wachstum aufweist, ist der Sicherungsfonds weiterhin gut positioniert, um Marktschwankungen zu bewältigen. Während sich die Kryptowährungsbranche weiterentwickelt, widmet sich Bitget weiterhin der Bereitstellung einer sicheren Handelsplattform mit dem Schwerpunkt auf langfristiger Benutzersicherheit und Risikomanagement.

Um den Sicherungsfonds und frühere Snapshots seiner Bewertungen zu überprüfen, besuchen Sie bitte diese Website.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern zu helfen, mit ihren bahnbrechenden Copy Trading-, KI-Bot- und anderen Handelslösungen intelligenter zu handeln. Bitget Wallet ist eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen bietet, darunter Wallet-Funktionalität, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr. Bitget inspiriert Einzelpersonen dazu, Krypto durch die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen Partnern anzunehmen, einschließlich der Tatsache, dass Bitget der offizielle Krypto-Partner der weltbesten Profi-Fußball-Liga, LALIGA, in EASTERN, SEA und LATAM ist, sowie ein globaler Partner der olympischen Athleten Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft).

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen.

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78ebdd73-dbab-4fd3-9b64-6573f00d9613

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19fe0105-2644-4dc4-adea-01f501c7a615

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.