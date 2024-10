Avis aux médias: MADD Canada présente son nouveau Programme scolaire aux élèves du Manitoba

WINNIPEG, Manitoba, 11 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada organise une présentation spéciale à l’occasion du lancement de son nouveau Programme scolaire 2024-2025 qui sensibilise les jeunes aux conséquences graves de la conduite avec capacités affaiblies.



Le Programme scolaire de MADD Canada intitulé « Une dernière danse » sera présenté aux élèves du Manitoba de la 7e à la 12e année, grâce au commanditaire provincial, la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM), qui finance 118 présentations cette année. Ces présentations éducatives d’une heure visent à réduire la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes, en leur transmettant des messages puissants sur les conséquences de celle-ci. Elles leur fournissent aussi les connaissances nécessaires pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d’un véhicule dont le conducteur a des capacités affaiblies.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale. Des entrevues avec les représentants de MADD Canada, les élèves et les invités seront accordées sur demande.

Date et heure : Mercredi 16 octobre 2024 à 9 h 15 Lieu : Elmwood High School, 505 Chalmers Avenue, Winnipeg, Manitoba R2L 0G4 Invités : Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada Dawn Regan, chef des opérations de MADD Canada MADD Brandon MADD Winnipeg Maria Campos, chef de la clientèle et des produits, SAPM

Les collisions de la route sont l’une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et l’alcool, le cannabis, et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié des cas. Chaque année, grâce au soutien des commanditaires tels que SAPM, les présentations éducatives de MADD Canada donnent aux jeunes les moyens de prendre de bonnes décisions, contribuant ainsi à prévenir les tragédies et à rendre nos routes plus sécuritaires pour tous.

Le Programme scolaire sera offert en format traditionnel pour les présentations dans les auditoriums, ainsi qu’en format adapté pour les présentations en salle de classe et virtuelles, selon les préférences des écoles. À la suite des présentations, les écoles recevront un guide pédagogique et une trousse scolaire qui renferment des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la discussion sur la conduite sobre tout au long de l’année.

Pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous sur : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.

Pour confirmer votre présence, veuillez contacter :

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.