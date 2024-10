Cloudera 携手新合作伙伴，共同拓展业界领先的企业人工智能生态系统

新合作伙伴 Anthropic、Google Cloud 和 Snowflake 在 EVOLVE24 纽约活动上加入 Cloudera 的人工智能生态系统

借助技术提供商生态系统,企业可以更轻松、更经济、更安全地实现人工智能计划的最大价值

加利福尼亚州圣克拉拉市和纽约, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日,数据、分析与人工智能混合平台 Cloudera 在其年度数据与人工智能大会 EVOLVE24 纽约活动中宣布扩展其企业人工智能生态系统。这项计划汇集了一批业内领先的人工智能提供商,为客户提供全面的端到端人工智能解决方案,帮助客户发挥人工智能的最大价值。

大型企业对大规模运行人工智能应用有一些特殊要求,其中包括:

在合理的时间范围内展示商业价值,证明总体拥有成本的合理性;

遵守严格的安全和隐私标准,保护敏感数据并保持合规性;

保持灵活性,以便在每个应用场景的最佳环境中(支持数据通常所在环境)部署来自众多供应商的各种模型;



在去年的 EVOLVE 大会上,Cloudera 推出了企业人工智能生态系统,其创始成员包括:

NVIDIA ——为私有云和公有云中人工智能工作负载的开发和部署提供全栈加速计算。Cloudera 在近期的公告中强调,其人工智能推理服务通过集成 NVIDIA NIM ( NVIDIA AI Enterprise 软件平台的一部分)得到扩展。NVIDIA NIM 是一系列易于使用的微服务,旨在跨云、数据中心和工作站安全可靠地部署高性能人工智能模型推理。

过去一年,企业人工智能生态系统引起了大量关注,并不断有客户要求 Cloudera 在现有人工智能合作伙伴的基础上建立新的合作伙伴。现在,Cloudera 在 EVOLVE24 纽约中隆重介绍了其最新的人工智能合作伙伴。它们分别是:

Google Cloud: Google Cloud 的 Vertex AI Model Garden 为发现、定制和部署各种模型提供了一个中央枢纽。除了包含 Google 的 Gemini、Chirp、Imagen 等模型,还涵盖了 150 多个第一方、第三方及开放的基础模型。Google Cloud 的基础设施还支持 Cloudera 的 DataHub 平台,该平台是构建人工智能应用的数据基础。



此外,作为首个生态系统合作项目,Cloudera 发布了名为 “ Summarization with Gemini from Vertex AI ”的机器学习项目加速器 (AMP),以帮助客户快速部署摘要用例,充分利用通过 API 从 Vertex AI Model Garden 访问的 Gemini Pro 模型的成本效益和性能。

Cloudera 首席策略官 Abhas Ricky 表示:“我们率先推出了企业人工智能生态系统,以满足大型企业复杂且不断演变的企业级安全、隐私、授权和 LLM 需求;这涉及一整套解决方案,涵盖加速计算、语义查询、向量嵌入、多模态代理、RAG 应用、微调和前沿模型。此后, 人工智能研究人员和从业者部署了 400 多个前沿人工智能加速器 (AMP) 和众多代理应用,可支持客户之声分析、发票对账和承保自动化等高价值应用场景。我们共同打造了一个完全集成的企业人工智能平台,该平台基于领先的模型和知识库构建,以便在专家的帮助下进一步提供可用于生产的高保真解决方案。”

OCBC Bank 数据科学与人工智能主管 Adrien Chenailler 表示:“利用 Cloudera 人工智能和企业人工智能生态系统成员的技术,OCBC 已将数十个生成式人工智能应用投入到了生产环境中。我们的呼叫中心转录应用每天可转录数千小时的呼叫,大大缩短了平均呼叫处理时间。借助生成式人工智能,我们为客户关系经理节省了调研时间。我们很高兴 Cloudera 能继续扩大其企业人工智能生态系统,因其提供了成熟的解决方案架构,让我们得以更快地从原型推向生产环境。”

Anthropic 增长和收入主管 Kate Jensen 表示:“我们与 Cloudera 的合作可帮助企业提取企业数据中的隐藏价值,包括图像等复杂来源。新的图像分析功能可将图像、图表或图形中的视觉数据转化为富有实用价值的分析洞见,而 Claude 作为 Cloudera 人工智能编码助手以及文本到 SQL 和 NLP Co-pilot 等其他潜在应用场景的默认模型,可以为客户提供功能强大的人工智能助手,从而提高工作效率并发现数据中的新机遇。通过共同努力,我们可以将原始数据转化为富有实用价值的情报,使企业能够更快地做出更明智的决策。”

Snowflake 的 人工智能主管 Baris Gultekin 表示:“我们很高兴与 Cloudera 合作,将 Snowflake 的 Arctic Embed 模型集成到由 NVIDIA NIM 提供支持的 Cloudera AI Inference 中。这一合作将使我们的共同客户能够大规模释放生成式人工智能的全部潜力,从而更快地获取数据洞见,增强决策能力并取得变革性业务成果。Snowflake 和 Cloudera 正携手突破现代数据平台的可能性界限,在日益由人工智能驱动的环境中,为企业提供保持领先地位所需的敏捷与智能。”

Cloudera 现有的企业人工智能生态系统合作伙伴,包括 NVIDIA 和 AWS 在内,也会是今天(10 月 10 日)举行的 EVOLVE24 纽约活动的焦点。

点击 此处 详细了解 Cloudera 及其合作伙伴生态系统如何让企业更轻松、更经济、更安全地发挥人工智能的最大价值。

关于 Cloudera

Cloudera 是一个混合数据、分析和人工智能平台。Cloudera 管理的数据量比其他仅提供云服务的供应商高出 100 倍,这一优势使其能够助力全球企业在公共云或私有云上转化各类数据,从而获得有价值且值得信赖的洞见。我们的开放数据湖仓提供可扩展且安全的数据管理,并结合便携式云原生分析,帮助客户将生成式人工智能模型直接应用于其数据,同时维护数据隐私,确保人工智能部署的责任性和可靠性。全球规模最大的金融服务、保险、媒体、制造业和政府品牌都依托 Cloudera,利用其强大的数据能力,破解曾被视为无法解决的难题——无论当下还是未来。

如需了解更多信息,请访问 Cloudera.com ,并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

