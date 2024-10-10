Cloudera 與 Snowflake 合作推動由 Iceberg 驅動的混合數據管理整合

在 EVOLVE24 大會上表示統一平台將降低總擁有成本，並為所有企業數據提供單一事實來源



加州聖克拉拉及紐約, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正的混合數據、分析和人工智能平台 Cloudera，今天宣佈與 Snowflake（人工智能數據雲端公司）進行整合，為企業帶來一個開放的統一混合數據湖屋，並由 Apache Iceberg 驅動。現在，企業可以透過結合 Cloudera 和 Snowflake（兩個用於數據攝取、處理和消費的最佳工具），為所有數據、分析和人工智能工作負載提供單一事實來源。

數據是企業最強大的資產， 有助推動明智的決策，提供競爭優勢，並揭示創新的機會。2022 年的一項研究 顯示，80% 的企業報告因實時數據分析而收入增加，而且 98% 的企業因利用數據而提升了正面客戶情緒。然而，為了充分發揮數據的潛力，企業無論身在何處都需要一個統一的事實來源，以便儲存、管理和治理所有企業數據。

Cloudera 已經將其開放數據湖屋的互操作性擴展至 Snowflake，使他們的共同客戶能夠通過 Apache Iceberg REST Catalog 無縫存取 Cloudera 的數據湖屋。客戶受惠於由 Apache Iceberg 驅動的優化數據平台，從而能夠使用頂尖工具進行數據的攝取、準備和處理。此外，Snowflake 用戶現在可以直接從 Snowflake 查詢儲存在 Cloudera Ozone 上的數據，Ozone 是一種兼容 AWS S3 的本地對象儲存解決方案。客戶現在可以通過一個統一的協作平台訪問所有主要形式，包括本地部署、平台即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS）。

除了促進兩個系統之間更大的互操作性外，Cloudera 客戶還能體驗到方便易用的 Snowflake 商業智能引擎。Snowflake 引擎無須複製或轉移數據，即可直接訪問 Cloudera 的開放數據湖屋，從而減少複雜性、簡化操作並保持數據完整性。

此外，這項合作促使企業降低了整合技術堆疊的總擁有成本。消除數據和元數據孤島、合理化數據管道以及簡化操作工作是降低成本的關鍵因素。這些改進有助於更高效地大規模交付分析和人工智能應用案例，進一步提升同時利用 Cloudera 和 Snowflake 的企業價值主張。這個策略整合不僅優化了分析工作流程，還為企業提供了一個強大的框架，以推動創新並獲得各自市場中的競爭優勢。

此整合的其他好處包括：

管理的 Iceberg 表： Iceberg 表提升了數據性能和可靠性，無論數據存放於何處，共同客戶都能夠通過更好的組織、更快的查詢和簡化的數據管理，充分發揮數據的潛力。

Iceberg 表提升了數據性能和可靠性，無論數據存放於何處，共同客戶都能夠通過更好的組織、更快的查詢和簡化的數據管理，充分發揮數據的潛力。 頂尖引擎： 共同客戶受惠於頂尖的引擎，用於攝取、準備和管理數據，實現人工智能（AI）和商業智能工作負載的無縫管理。

共同客戶受惠於頂尖的引擎，用於攝取、準備和管理數據，實現人工智能（AI）和商業智能工作負載的無縫管理。 統一安全與治理：這項整合在整個數據生命周期中統一了數據安全和治理。共同客戶可以在單一平台上（無論是本地還是雲端）應用一致的安全措施、追蹤數據來源和流動，並管理元數據。



Cloudera 的策略總監 Abhas Ricky 表示：「我們的開放數據湖屋能力通過 Apache Iceberg 擴展至 Snowflake，使我們的客戶不僅能優化數據工作流程，還能開啟創新、效率和增長的新機會。這有助客戶簡化數據架構，縮減數據管道，降低數據資產的總擁有成本，同時減少安全風險。Snowflake 和 Cloudera 正在帶領每個現代組織進入由數據驅動決策的新時代。」

Snowflake 的技術合作夥伴負責人 Tarik Dwiek 表示：「Apache Iceberg 是客戶獲得開放數據標準的首選，而 Cloudera 在 Iceberg 項目中扮演了重要角色。我們的合作擴展了選擇以 Iceberg 表為標準的客戶的可能性。我們打破孤島，為所有客戶提供統一的混合數據雲端體驗，並實現多功能分析，我們為此感到高興。」

分析師 Sanjeev Mohan 說：「通過此合作，客戶可以獲得一個統一且強大的數據管理平台，為他們所有數據提供單一事實來源，無論是在雲端還是本地。這使他們能夠簡化和保護數據操作，同時從數據攝取、人工智能和分析等高效地分析和提取整個數據生命周期中的見解。這是兩個行業巨頭的策略舉措，通過合作為企業帶來直接的價值。」

此外，為了重申我們對促進 Iceberg 採用的承諾，Cloudera 欣然宣佈 Cloudera Lakehouse Optimizer 的技術預覽版。這項新服務能自動優化 Iceberg 表，進一步降低成本，同時顯著提升 Lakehouse 性能。欲了解更多關於此技術預覽的資訊，請點按此處。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和人工智能混合平台。Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍，使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據，轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析，提供可擴充兼安全數據管理，協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據，同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。全球最大的金融服務、保險、媒體、製造品牌和政府機構透過 Cloudera 使用其自身數據，來解決現在及未來看似不可能的問題。

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