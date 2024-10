Haikou, en Chine, lance « Art Tours » pour attirer les visiteurs

HAIKOU, Chine, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Près d’un million de visiteurs se sont rendus à Haikou, capitale de la province du Haïnan, dans le sud de la Chine, afin de profiter des expériences culturelles et artistiques organisées lors de la fête nationale chinoise. La toute première Semaine d’art urbain de Haikou a offert au public une grande variété d’événements culturels.



Des concerts de musique, des expositions de calligraphie et de peinture, des spectacles d’art de rue et des défilés de mode liés au patrimoine culturel immatériel ont été organisés tout au long de la semaine. Parallèlement à ces expériences artistiques, des compétitions de sports de plage, des courses de stand-up paddle, des matchs de basket-ball et bien d’autres activités culturelles et de loisir ont été organisés, pour le plus grand plaisir des visiteurs chinois et internationaux.

« Haikou est une ville de musique. » Jong May Urbonya, un blogueur américain, a assisté à des concerts ainsi qu’à des représentations de l’opéra traditionnel de Haïnan, et a été très impressionné par la richesse de l’offre culturelle et la qualité de vie reposante qui règne à Haikou. Il nous fait part de son expérience : « J’adorerais revenir si l’occasion se présente à nouveau. »

« J’ai été émerveillée par l’exposition de peinture, qui était sublime. Cela dépeint vraiment l’essence spirituelle du peuple chinois, » a quant à elle déclaré Irina, une touriste russe. Elle s’est rendue à l’exposition avec ses amis et a été captivée par l’œuvre du peintre chinois Qi Baishi sur rouleau suspendu intitulée, « Shrimp and Crab ».

La ville a également connu un essor touristique majeur grâce à la tournée internationale de Kanye West, qui a attiré 40 000 fans, dont 95 % étaient venus d’ailleurs que de l’île de Haïnan.

« En accueillant des festivals d’art locaux et en favorisant les plateformes d’échange culturel, Haikou cherche à développer son identité artistique tout en stimulant l’économie du tourisme culturel », a indiqué le responsable du Publicity Department of Haikou Municipal Party Committee.

Haikou est la ville historique et culturelle la plus méridionale de Chine et la construction de la zone centrale du port de libre-échange de Haïnan s’accélère actuellement. Ces dernières années, la ville a amélioré la fonctionnalité et la qualité de son panorama urbain en renforçant le paysage culturel, en stimulant l’économie des arts du spectacle et en améliorant les infrastructures de ses espaces culturels et artistiques urbains.

