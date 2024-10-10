Bitget 整合 GMCI 指数，促成精选且安全的交易





维多利亚，塞舌尔, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget，全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司，宣布将 GMCI 指数加入其期货市场，使交易者能够安全地获取各种资产。 GMCI 指数根据严格标准制定，以确保市场概况经过验证。 对于任何要纳入 GMCI 指数的货币，必须在八个主要集中交易所 (CEX) 的至少一个中进行活跃交易，具备充足交易量。



此外，每种货币必须具备至少三个托管方之一的支持，以确保资产完整安全。 该指数专注于流通市值透明的货币。 流通市值信息来自 CoinMarketCap 和 CoinGecko，实时定价信息来自 Coin Metrics——其也是 GMCI 的第三方指数计算代理机构。

GMCI 30 指数独具特征，包含 GMCI 资产范围内排名前 30 的货币，从而能脱颖而出，其不包括稳定币、打包资产以及 USDC、WBTC 和 stETH 等质押资产。 该指数为交易者提供了一整套领先的数字资产，捕捉更广泛的市场活动，同时保持多元化，并减少任何单一资产的过度集中。

“在 Bitget，我们优先考虑自己用户的安全，同时交付世界级的创新。 这符合 Bitget 的更广泛战略——在安全可靠的生态系统中，加速加密货币的实用性和大规模使用，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “我们提供一套精选资产，由值得信赖的托管方支持，目标是为交易者提供多样化的明智选择，让管理财富更便利，”她补充道。

每月最后一个星期五进行重新平衡操作，并根据货币流通市值进行调整。 该流程确保指数保持市场波动的最新状况，准确反映当前趋势和价格变动。 虽然重新平衡期间的单个代币头寸上限为 25%，但可以根据价格表现进行浮动，动态地反映整月的市场势头。

GMCI Meme 指数迎合人们对迷因币日益增长的兴趣，这一细分市场在加密货币社区中获得了极大的关注和交易量。 该指数包含在所选交易所中交易的顶级迷因币，使用户能够安全地了解新兴的迷因币趋势。

“我们与 Bitget 合作推出基于 GMCI 30 指数的永久合约，这是将我们的指数解决方案扩展到更广阔市场的重要一步。 作为交易量和创新方面领先的加密货币交易所，Bitget 与我们有着共同的愿景——为交易社区交付可靠的尖端产品。 这标志着进一步合作的开始，将 GMCI 指数用作领先平台上创新交易产品的选择基准，”GMCI 首席执行官 Maarten Botman 表示。

GMCI 指数为交易者提供一系列资产，引领其在多样的细分市场中前进。 GMCI 指数提供投资者在传统金融市场上所习惯的稳健性和透明度，同时像 Bitget 一样涉猎加密货币专业知识。 因此，Bitget 用户能在该平台上访问 GMCI 指数，包括迷因币。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 150 多个国家和地区超过 4,500 万名用户，通过其开创性的跟单交易、人工智能机器人和其它交易解决方案，致力于协助用户采取更智能的方式进行交易。 Bitget Wallet 是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴携手，激励个人接受加密货币，包括成为世界顶级职业足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚 (EASTERN)、东南亚 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密货币官方合作伙伴，同时也是奥运选手 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (国家排球队成员) 的全球合作伙伴。



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