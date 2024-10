Le groupe australien TPG Telecom fait appel à Mavenir pour renforcer la sécurité vocale des utilisateurs de téléphones portables et bloquer les appels frauduleux générés par l’IA

RICHARDSON, Texas, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur de logiciels réseaux qui bâtit l’avenir des réseaux avec des solutions cloud-natives fonctionnant sur tout type de cloud, annonce aujourd’hui que sa technologie avancée d’apprentissage automatique (ML ou machine learning) est utilisée par TPG Telecom pour protéger les utilisateurs de téléphones portables contre le fléau croissant des appels vocaux frauduleux et du spam générés par l’IA. Il en résulte une augmentation de 280 % du nombre d’appels frauduleux bloqués avec succès sur les mobiles des clients de TPG Telecom.



L’opérateur australien bénéficie déjà depuis plusieurs années de la technologie intelligente SpamShield de Mavenir pour la protection des messages SMS. Désormais, Mavenir propose également sa solution robuste et en temps réel CallShield pour protéger les clients de TPG Telecom sur ses marques Vodafone, TPG, iiNet et felix contre la nuisance et la menace d’appels vocaux automatisés et frauduleux émis par des escrocs.

Au cours des six premiers mois de cette année, la technologie CallShield de Mavenir a permis de bloquer près de 19 millions d’appels mobiles frauduleux à destination des clients de TPG Telecom. Ce qui représente 103 000 appels illicites bloqués par jour, soit plus du triple des 4,9 millions d’appels bloqués au cours du premier semestre 2023. Ces chiffres sont parmi les plus élevés du secteur en matière de prévention des appels frauduleux et des spams.

TPG Telecom utilise également la plateforme SpamShield de Mavenir pour empêcher les SMS frauduleux de parvenir jusqu'à ses utilisateurs mobiles. Au cours du premier semestre 2024, la technologie de Mavenir a bloqué plus de 59,6 millions de SMS frauduleux destinés aux clients de TPG Telecom.

Les fournisseurs de services de communication (FSC) du monde entier sont confrontés à un flux en constante évolution de spams non sollicités et de trafic frauduleux, tant pour les services de données que pour les services vocaux. Ce flux est de plus en plus régi par des techniques d’intelligence artificielle sophistiquées, le rendant très difficile à détecter et à contrôler. Outre la mauvaise expérience subie par les utilisateurs et les pertes de revenus considérables pour les opérateurs, un rapport publié en 2022 par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a souligné que les escroqueries téléphoniques coûtaient aux Australiens 141 millions de dollars de pertes. L’Australian Communications and Media Authority (ACMA), l’autorité de régulation du système de télécommunications du pays, est le fer de lance de l’action du secteur pour lutter contre les spams et les appels frauduleux et veiller à ce que les consommateurs soient correctement protégés, en faisant respecter la réglementation par les opérateurs et en soutenant le déploiement de solutions de sécurité efficaces de la part des fournisseurs de technologie. La solution CallShield de Mavenir fait appel à une technologie d’apprentissage automatique en temps réel pour effectuer une analyse de sécurité automatisée et une défense proactive des services vocaux, aidant ainsi les opérateurs à garder une longueur d’avance sur les escrocs. La solution CallShield offre aux FSC un contrôle à 360 degrés pour répondre efficacement à des situations spécifiques au sein de leurs réseaux, avec une rapidité et une flexibilité inégalées. Alors que les techniques traditionnelles de détection et de prévention reposent sur des règles déterministes pouvant être facilement détectées et contournées, les algorithmes de détection d’apprentissage automatique de CallShield, dotés d’une intelligence intégrée, s’adaptent aux conditions actuelles du réseau et au comportement des abonnés afin de détecter et de bloquer en permanence les tentatives d’activité des spammeurs et des escrocs.

Giovanni Chiarelli, directeur de la technologie de TPG Telecom, a déclaré : « Notre activité repose sur la confiance de nos clients. Nous nous engageons à adopter les nouvelles technologies fournissant la meilleure protection possible contre les nuisances et les menaces de malveillance causées par ces spammeurs et escrocs. Nous sommes ravis que la technologie CallShield de Mavenir permette une analyse de sécurité automatisée en temps réel et une protection efficace pour les clients de nos services vocaux. »

Jan Schaar, vice-président de Mavenir pour la région Asie-Pacifique, a ajouté : « La rapidité et la sophistication des techniques employées par les escrocs et les fraudeurs signifient qu’une approche de sécurité réactive basée sur le simple signalement des spams n’est plus suffisante. Pour offrir aux utilisateurs de téléphones portables la confiance et la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin aujourd’hui, nous devons travailler plus dur et plus intelligemment, et garder une longueur d’avance en permanence, en apprenant continuellement et en anticipant les prochaines tentatives des escrocs. Notre plateforme SpamShield, dotée d’un puissant moteur d’apprentisage automatique, offre déjà une sécurité et une protection proactives de pointe dans les services de messagerie de TPG. Nous sommes heureux d’étendre la portée de la solution en fournissant notre robuste technologie CallShield, afin que les clients mobiles de TPG puissent bénéficier de la même protection supérieure contre les nuisances et les menaces malveillantes qui se présentent sous la forme d’appels vocaux non désirés. »

Notes à l’attention des rédacteurs :

Communiqué de presse officiel de TPG - TPG Telecom fait barrage aux spams et aux escroqueries grâce à un nouveau bloqueur d’appels

CallShield - Mavenir

SpamShield / Fraude par messagerie - Mavenir

À propos de TPG Telecom

TPG Telecom est une entreprise de télécommunications australienne qui détient certaines des marques de télécommunications les plus appréciées d’Australie, notamment Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara et felix. Deuxième plus grande entreprise de télécommunications cotée à l’ASX, TPG Telecom est animée par un esprit de challenger et s’engage à fournir les meilleurs services et produits à ses clients. www.tpgtelecom.com.au.

Contact relations publiques de TPG Telecom :

media@tpgtelecom.com.au

À propos de Mavenir :

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

