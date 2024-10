Journée mondiale de la santé mentale : Ensemble pour le bien-être des jeunes

MONTRÉAL, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette journée mondiale de la santé mentale, l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), met en lumière certains éléments préoccupants concernant les jeunes au Québec et invite la population à prendre soin d'eux. Aujourd’hui, plus d’un jeune québécois sur cinq au secondaire perçoit sa santé mentale comme passable ou mauvaise et les symptômes d’anxiété ou de dépression atteignent près d’un jeune sur deux1. Si la santé mentale des jeunes a pu être mise à mal depuis quelques années, les adultes qui gravitent autour d’eux ont le pouvoir de les soutenir dans le développement d’aptitudes.



Le chamboulement des habitudes de vie, les changements climatiques, la préoccupation à l’égard du poids et de l’apparence ou les bouleversements de la vie sociale ont un fort impact sur les jeunes. « Il est important qu’à l’école comme à la maison, les adultes les soutiennent dans le développement d’aptitudes qui favorisent leur santé mentale et leur bien-être », indique Karolane Proulx, chargée de dossiers en santé mentale à l’ASPQ.

La santé mentale positive, ça se cultive !

Pour accompagner les parents et les personnes qui œuvrent en contexte scolaire à promouvoir une bonne santé mentale et à créer des milieux de vie favorables à celle-ci, l’ASPQ a développé un répertoire d’outils gratuits en ligne (casecultive.ca).

Ce site rassemble l’expertise de nombreuses organisations reconnues à travers le Québec et le Canada. On y retrouve des balados, des capsules, des fiches informatives et des infographies qui répondent à différents enjeux. Qu’il s’agisse d’estime de soi, d’image corporelle, de stress et anxiété, d’habitudes de vie, de violence, de sexualité ou d’identité de genre, plusieurs ressources sont accessibles pour soutenir les jeunes dans le développement d’habiletés et de compétences nécessaires pour affronter les défis auxquels ils sont confrontés.

Apprendre à se connaître, à gérer ses émotions ou à demander de l’aide fait notamment partie des comportements positifs à transmettre pour préserver leur bien-être.

« Promouvoir la santé mentale positive au quotidien est essentiel et profite à toutes et à tous, que l’on soit atteint d’un trouble de santé mentale ou non. Elle permet de s’adapter aux défis et aux éléments stressants de la vie, elle contribue également à favoriser le développement de jeunes équilibrés et résilients, qui contribueront à une société québécoise plus prospère et harmonieuse », conclut madame Proulx.

À propos du site Ça se cultive

La santé mentale positive, ça se cultive réunit des outils de différents organismes et institutions qui ont développé une expertise en santé mentale positive qui visent à favoriser le développement des compétences personnelles et sociales des jeunes et la création d’environnements favorables à leur santé mentale. Pour plus de détails, visitez Ça se cultive.

Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyennes et citoyens ainsi que des partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. Pour plus de détails, aspq.org.

Pour toute demande d’entrevue :

Véra Ferret

Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec et collectif vital

Tél. 450-626-8870

Courriel : vferret@aspq.org

_____________________________

1 Généreux, M., Bergeron, J., Bourassa, L., Brisson Sylvestre, M-P., Fafard, A-C. et Melançon, M-È. (2023) Enquête sur la santé psychologique des 12-25 ans. Rapport 2023. Université de Sherbrooke. https://reussirestrie.ca/wp-content/uploads/2023/05/RAPPORT_mai_2023_vf.pdf

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.