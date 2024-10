La nouvelle version de Prima L&H pour l’assurance santé, la prévoyance et l’emprunteur est disponible avec des fonctionnalités renforcées en matière de gestion des sinistres emprunteur

L’éditeur de logiciels Prima Solutions étend le périmètre de sa plateforme cloud Prima L&H pour l’assurance santé, la prévoyance et l’emprunteur avec de nouvelles fonctionnalités relatives à la gestion des sinistres emprunteur. La version 9.33 de Prima L&H est lancée à quelques jours du Congrès Reavie, le rendez-vous international des assureurs vie et de personnes, où l’éditeur prévoit de présenter les améliorations apportées à son logiciel.

Succès de l’assurance emprunteur

En France, après deux années de crise, le marché de l’immobilier connaît une reprise significative grâce à la baisse continue des taux d’intérêt depuis début 2024 et au ralentissement de l’inflation. Les capacités d’emprunt augmentent, les conditions d’octroi s’assouplissent et les ménages en profitent pour concrétiser leurs projets. Cette embellie se répercute évidemment sur le marché de l’assurance emprunteur, 2 ans après l’entrée en vigueur de la Loi Lemoine qui visait à faciliter l’accès au crédit immobilier pour les ménages et à renforcer la concurrence entre les bancassureurs et les assureurs alternatifs. Ce contexte constitue une parfaite opportunité pour les sociétés cherchant à se diversifier et à se positionner sur le marché de l’assurance emprunteur.

Les solutions informatiques pour gérer l’assurance emprunteur

« Il y a peu de solutions dédiées à ce type d’assurance parmi les logiciels du marché et beaucoup d’acteurs ont choisi de développer des outils internes difficiles à maintenir et à faire évoluer », estime Laurent Niewiadomski, directeur général de Prima Solutions. « Notre plateforme Prima L&H représente une alternative stratégique pour les sociétés qui souhaitent accélérer leur transformation digitale et rationaliser leur système d’information. Initialement conçue pour la gestion des assurances santé (individuelles et collectives), Prima L&H s’est progressivement étendu à la prévoyance puis à l’emprunteur. Cela fait de notre solution l’une des plus riches en termes de couverture fonctionnelle sur la gestion des assurances de personnes. Les bénéfices pour nos utilisateurs sont nombreux, que ce soit au niveau de la maîtrise du budget informatique, de la formation et de la polyvalence des gestionnaires ou de l’efficacité opérationnelle, avec une plateforme centralisée pour toutes les assurances de personnes et une vue 360° de l’assuré ainsi que de tous les contrats rattachés au sein d’un même écran. »

La nouvelle version de Prima L&H

Disponible depuis quelques semaines, elle comporte des fonctionnalités avancées au niveau du traitement et du suivi des sinistres emprunteurs.

Parmi les nouveautés introduites dans la v9.33, il y a notamment la possibilité de gérer les renforts et le temps partiel. La gestion des pièces justificatives permet désormais de paramétrer des critères d’éligibilité.

Le calcul des prestations peut s’effectuer à partir du capital restant dû (tableau d’amortissement) ou du montant couvert (quotité). L’assureur peut également proposer en option une garantie exonération de cotisations qui s’applique en cas d’incapacité temporaire totale de travail (ITT).

Les équipes de développement ont également amélioré l’ergonomie pour mieux inclure les spécificités de l’assurance emprunteur au niveau des sinistres, notamment l’affichage des bénéficiaires, l’affichage des garanties sinistres et l’affichage des règlements sinistres avec la possibilité de consulter rapidement des informations complémentaires. Et lorsque le bénéficiaire a plusieurs emprunts chez la même banque (ou que plusieurs bénéficiaires ont un emprunt auprès de la même banque), les différents prêts concernés sont bien identifiés au moment du virement SEPA.

A qui s’adresse en priorité Prima L&H ?

« Hautement paramétrable, le logiciel Prima L&H est particulièrement bien adapté pour accélérer le time-to-market des produits de petites-moyennes séries mais aussi pour concevoir et distribuer des offres spécifiques ou même dédiées à certaines professions. », rappelle Laurent Niewiadomski. « Nos récents travaux R&D ont d’ailleurs porté sur la distribution des nouvelles offres d’assurances et la création en no-code de parcours de souscription intégrés à notre plateforme de gestion. Nous serons à Cannes du 16 au 18 octobre et profiterons de Reavie pour présenter ce nouveau logiciel couplé à Prima L&H. Dans un contexte réglementaire et concurrentiel chargé, ce combo pourra intéresser les assureurs, mutuelles, courtiers et délégataires soucieux de préserver leurs parts de marché et de diversifier leurs activités avec des lancements rapides de nouvelles offres d’assurances. »

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/la-nouvelle-version-de-prima-lh-pour-lassurance-sante-la-prevoyance-et-lemprunteur-est-disponible-avec-des-fonctionnalites-renforcees-en-matiere-de-gestion-des-sinistres-emprunteur/

