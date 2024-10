Aenitis annonce un financement stratégique pour redéfinir les standards de la bioproduction grâce à sa technologie unique d’acoustofluidique

Aenitis est en passe de transformer la bioproduction en répondant à la demande croissante de technologies de traitement cellulaire à la fois évolutives, rentables et d'une grande précision.

en répondant à la demande croissante de technologies de traitement cellulaire à la fois évolutives, rentables et d'une grande précision. Mitis™, produit phare de sa technologie acoustofluidique , est déjà utilisé dans de nombreuses applications, allant de la recherche à la clinique et à l’échelle industrielle, notamment pour le tri, l'isolement, la concentration et le lavage des cellules.

, est déjà utilisé dans de nombreuses applications, allant de la recherche à la clinique et à l’échelle industrielle, notamment pour le tri, l'isolement, la concentration et le lavage des cellules. Troisième levée de fonds, menée par le fonds pour l’innovation de la Commission européenne, le fonds Quadrivium I (Seventure Partners) et Mifani Invest, pour accompagner le lancement commercial et l'expansion mondiale d’Aenitis.





Paris, France, le 10 octobre 2024 – Aenitis Technologies, pionnier dans la manipulation cellulaire par ondes acoustiques, a clôturé avec succès son tour de financement avec le fonds pour l’innovation de la Commission européenne, soutenu par la Banque européenne d'investissement, ainsi que le fonds Quadrivium I, géré par Seventure Partners, Mifani Invest, Stamos, Weaving Invest, des business angels et les fondateurs de l’entreprise, marquant une étape majeure dans le secteur des deeptech. Ce financement permettra à la technologie acoustofluidique innovante de la société d'être lancée sur le marché et à l'échelle mondiale.

Depuis sa création, Aenitis a levé un total de 14,5 millions d'euros en financement dilutif et non-dilutif. Soutenue par le gouvernement français et le Conseil européen de l'innovation (EIC), elle se distingue comme l'un des rares acteurs européens à avoir bénéficié d'un financement « equity only » dans le cadre de l'EIC Accelerator. La société affirme son engagement à faire progresser les processus de bioproduction et à fournir des solutions de haute qualité pour la thérapie cellulaire et la bioproduction.

Les fonds apportés par les investisseurs, ainsi que les dernières tranches de financement non-dilutif, seront utilisés pour préparer le lancement commercial d'Aenitis, démontrer de nouveaux cas d'usage spécifiques en collaboration avec des utilisateurs clés et établir des canaux de distribution, d'abord en Europe, puis aux États-Unis et sur certains marchés asiatiques. De plus, ces fonds permettront de soutenir les dernières étapes du développement technologique, l'optimisation des lignes de production et le perfectionnement du Mitis™, déjà certifié CE, en vue de sa mise sur le marché.

Parmi les nouveaux membres du Conseil Stratégique d’Aenitis, Eric Garnier, ancien vice-président et directeur général de Pall Medical, rejoint le Conseil en tant que président indépendant et jouera un rôle clé dans l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et des marges de la société ainsi que dans le développement de nouveaux partenariats. Par ailleurs, Michel Spagnol, représentant Mifani Invest, mettra à profit son expertise, son réseau et son expérience d'ancien PDG de Novasep, pour contribuer à structurer efficacement l'entreprise.

Emmanuel Vincent, cofondateur et CEO d'Aenitis, a déclaré : « Notre consortium d'investisseurs apporte non seulement un financement significatif, mais également une expertise précieuse et un réseau qui contribueront à façonner l'entreprise. Leur engagement est essentiel au succès d'Aenitis, nous positionnant pour un lancement réussi de Mitis™ sur le marché et une croissance rapide, tout en favorisant l'innovation dans le domaine de la bioproduction. »

Michel Spagnol, nouveau membre du conseil stratégique représentant Mifani Invest, a ajouté : « J'ai été impressionné par la technologie d'Aenitis qui offre des avantages significatifs pour la bioproduction, notamment des rendements accrus, des coûts de traitement réduits et une qualité cellulaire améliorée. Ces atouts sont particulièrement précieux pour la thérapie cellulaire et d'autres applications basées sur les cellules où la précision et la douceur sont essentielles. Je suis impatient de contribuer au succès d’Aenitis. »

En soulignant l'importance stratégique de cet investissement, Svetoslava Georgieva, présidente du Conseil du Fonds du Conseil européen de l'innovation, a déclaré : « Cet investissement est majeur pour le secteur de la bioproduction en Europe. Nous sommes ravis de soutenir la technologie d'Aenitis, qui utilise des ondes acoustiques pour manipuler les cellules avec une précision et une douceur inégalées, et pourrait définir les prochains standards. L'entreprise incarne le potentiel innovant et disruptif que le Conseil européen pour l’innovation promeut activement. Cet investissement témoigne de notre confiance dans leur capacité à engendrer des changements significatifs et à promouvoir l'innovation à l'échelle mondiale. »

Etablir les nouveaux standards de la fabrication en biotechnologies

La bioproduction est un pilier essentiel de la santé moderne et des biotechnologies, facilitant la production efficace de cellules thérapeutiques et de produits biologiques. Face à une demande croissante pour des solutions à la fois évolutives et rentables, Aenitis entend relever ces défis grâce à sa technologie innovante. Spin-off du CNRS et de l'ESPCI Paris, co-fondée par Emmanuel Vincent, Mauricio Hoyos et Jean-Luc Aider, l'entreprise a développé une plateforme basée sur la lévitation acoustique en flux, permettant la manipulation douce et non invasive des cellules à l'échelle millifluidique, avec un débit pouvant atteindre plusieurs dizaines de millilitres par minute.

Sa technologie brevetée utilise des ondes acoustiques pour faire léviter les cellules sans contact physique, minimisant ainsi le stress mécanique tout en préservant leur viabilité et leur fonctionnalité. Cette approche de haute précision améliore les rendements, réduit les coûts et optimise la qualité cellulaire, contribuant significativement à faire avancer les domaines de la thérapie cellulaire et de la bioproduction.

Aenitis est à la pointe de l'innovation dans la bioproduction

Aenitis dispose d'un solide portefeuille de brevets protégeant sa technologie, y compris des licences et des brevets exclusifs sur des marchés mondiaux clés, ce qui souligne l'étendue et la robustesse de notre propriété intellectuelle dans ce domaine. Nous sommes actuellement en train de finaliser le développement, d'optimiser les lignes de production et d'affiner nos offres pour répondre aux standards les plus exigeants.

Notre technologie présente des avantages significatifs pour la bioproduction : des rendements accrus, des coûts de traitement réduits et une qualité cellulaire améliorée. Elle est particulièrement précieuse pour la thérapie cellulaire et d'autres applications basées sur les cellules où la précision et la douceur sont essentielles. En s'attaquant aux défis majeurs liés à l'augmentation de la production et à l'assurance de résultats de haute qualité, Aenitis est idéalement positionnée pour devenir un acteur clé sur les marchés de la bioproduction et de la thérapie cellulaire.

À propos d’AENITIS

Aenitis conçoit, développe et commercialise une technologie acoustofluidique unique qui améliore la fabrication des thérapies cellulaires et géniques, la rendant plus sûre, plus efficace et moins coûteuse. En contrôlant avec précision les cellules en lévitation à l'aide d'ondes sonores, nos systèmes permettent de les manipuler dans des conditions entièrement stériles, augmentant ainsi la productivité tout en préservant l'état natif des cellules à chaque étape du processus d'ingénierie.

Nous avons déjà validé l’efficacité de notre technologie propriétaire, qui fonctionne sans contact et sans marquage, pour de nombreux types de cellules et de processus. Mitis™, notre produit phare, est employé dans un large éventail d'applications, notamment le tri, l'isolement, la concentration et le lavage des cellules, s'appliquant tant dans la recherche que dans les contextes cliniques et industriels.

Co-fondée par des pionniers de la lévitation acoustique et de la mécanique des fluides, ainsi que par un entrepreneur du secteur des biotechnologies, l'entreprise bénéficie du soutien de la Commission européenne et du gouvernement français. Elle est également soutenue par des investisseurs de premier plan, dont la Banque européenne d'investissement et Seventure Partners.

www.aenitis.fr

À propos du fonds pour l'Innovation du Conseil Européen

Le fonds pour l'innovation a été créé par la Commission européenne en tant que bras de capital-risque du Conseil européen de l'innovation (EIC). Il vise à combler un besoin crucial de financement en soutenant les entreprises dans le développement et la commercialisation de technologies de rupture, tout en encourageant la collaboration et l'investissement des acteurs du marché. La Banque européenne d'investissement intervient en tant que conseiller en investissements pour le Fonds de l'EIC.

Le Fonds accorde une attention particulière à l'autonomisation et au soutien des femmes fondatrices, à la réduction des disparités en matière d'innovation entre les pays de l'UE, ainsi qu'au rôle de l'innovation dans la lutte contre le changement climatique.

https://eic.ec.europa.eu/eic-fund_en

À propos de Seventure Partners

Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes ayant un impact positif sur l’Homme, la Société et la Planète. Avec environ 1 milliard d'euros d'engagements nets sous gestion à fin juin 2024, Seventure est un leader européen du capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines d’activité : 1) les Sciences de la vie (Biotechnologies, Santé & santé digitale, Nutrition, Alimentation, Blue Economy, Aquaculture, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) avec un intérêt particulier pour les entreprises du microbiome, dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et Amérique du Nord, et 2) les Technologies digitales à travers l’Europe de l’Est.

Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier tour), jusqu'aux phases avancées (croissance, crossover, IPO), avec des montants investis entre 500 K€ et 10 M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société. Avec les fonds Health for Life Capital™ (160 M€ et 250 M€ d'engagements respectivement sur deux véhicules) et ses fonds de co-investissement, Seventure est un leader mondial des investissements dans le microbiome, avec à ce jour plus de 20 entreprises du secteur du microbiome dans son portefeuille.

www.seventure.fr www.seventure.fr

À propos de Mifani-Invest

Mifani-Invest est un family office basé à Charbonnières, en France, fondé par le Dr Michel Spagnol en 2022. Son principal objectif est d'investir dans le domaine de la santé, avec un portefeuille comptant actuellement plus de 10 entreprises à différents stades de développement (amorçage, capital-risque et croissance).

Mifani-Invest s'engage à soutenir le développement d'entreprises innovantes à impact positif, tout en accompagnant leurs équipes de direction dans cette transition.

À propos de Weaving Invest

Fondé en 2016, Weaving Invest se spécialise dans l'acquisition de participations dans des entreprises innovantes axées sur la transformation et la création de produits ou services qui facilitent le quotidien des entreprises et des particuliers. Ses investissements visent à renforcer les fonds propres des sociétés qu'elle accompagne, tout en leur offrant une assistance stratégique pour favoriser leur croissance. Weaving Invest est une filiale de Weaving Group, qui bénéficie de l'expérience riche d'un groupe familial établi en 1983, regroupant plusieurs marques emblématiques dans divers secteurs : communication digitale (Dagobert), agroalimentaire (La Chambre), transport et voyages (GoFast Freight Forwarding, GoFast Travel, Helifirst), ainsi qu'un fonds immobilier (Weaving Properties). Weaving Invest apporte ainsi une vision intersectorielle et une expertise diversifiée à ses investissements.

http://www.weaving-group.com/

