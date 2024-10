Goodfellow annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2024 et déclare un dividende

DELSON, Québec, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2024.



Pour les trois mois terminés le 31 août 2024, la Société a déclaré un bénéfice net de 5,8 millions $ ou 0,68 $ par action comparativement à un bénéfice net de 6,2 millions $ ou 0,72 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre s’est élevé à 140 millions $ comparativement à 139 millions $ l'an dernier.

Pour les neuf mois terminés le 31 août 2024, la Société a déclaré un bénéfice net de 11,0 millions $ ou 1,29 $ par action comparativement à un bénéfice net de 12,6 millions $ ou 1,47 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 385 millions $, comparativement à 387 millions $ l’an dernier.

Au troisième trimestre, la demande saisonnière des consommateurs est restée modeste, et par conséquent, les détaillants n’ont ressenti aucune urgence à augmenter leurs inventaires. Cependant, la chaîne d’approvisionnement a démontré sa stabilité, assurant des livraisons fiables et juste-à-temps de matériaux de construction. Ces facteurs ont joué en faveur de Goodfellow grâce à son expertise en gestion de lots sur mesure et à son solide réseau de distribution. En août 2024, Goodfellow a acquis des actifs stratégiques de transformation de bois franc situés à Petersburg et Hazelton, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Avec un personnel expérimenté et des capacités de production efficaces, la Société s’attend à des rendements positifs de ces actifs d’ici le deuxième trimestre de 2025.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende de 0,25 $ par action payable le 6 novembre 2024 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 23 octobre 2024. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2024 et 2023 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

2024 31 août

2023 31 août

2024 31 août

2023 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 139 668 139 155 385 336 387 406 Charges Coût des ventes 105 280 107 535 294 025 301 829 Frais de vente et charges administratives et générales 25 447 22 220 74 439 66 143 Charges financières nettes 955 802 1 662 1 997 131 682 130 557 370 126 369 969 Bénéfice avant impôt sur le résultat 7 986 8 598 15 210 17 437 Impôt sur le résultat 2 236 2 407 4 259 4 882 Total aux éléments du résultat global 5 750 6 191 10 951 12 555 Bénéfice net par action - de base et dilué 0,68 0,72 1,29 1,47





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 31 août

2024 30 novembre

2023 31 août

2023 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 6 273 28 379 7 973 Clients et autres débiteurs 73 775 53 674 66 235 Impôts à recouvrer 4 849 6 286 3 946 Stocks 131 853 98 473 113 346 Charges payées d’avance 2 101 4 215 2 177 Total des actifs courants 218 851 191 027 193 677 Actifs non courants Immobilisations corporelles 43 610 32 761 32 906 Actifs incorporels 1 044 1 487 1 644 Actifs au titre de droits d’utilisation 15 818 11 354 11 697 Actifs au titre des régimes à prestations définies 15 325 15 347 11 829 Autres actifs 1 343 777 777 Total des actifs non courants 77 140 61 726 58 853 Actifs totaux 295 991 252 753 252 530 Passifs Passifs courants Dette bancaire 21 636 - - Fournisseurs et autres créditeurs 50 043 37 620 37 551 Provision 1 747 2 789 2 253 Partie courante des obligations locatives 5 326 4 732 4 863 Total des passifs courants 78 752 45 141 44 667 Passifs non courants Provision - - 837 Obligations locatives 11 966 8 497 8 867 Impôt sur le résultat différé 4 112 4 112 3 431 Total des passifs non courants 16 078 12 609 13 135 Passifs totaux 94 830 57 750 57 802 Capitaux propres Capital social 9 337 9 379 9 388 Résultats non distribués 191 824 185 624 185 340 201 161 195 003 194 728 Passifs et capitaux propres totaux 295 991 252 753 252 530





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2024 et 2023 (en milliers de dollars)

Non audités Trois mois terminés le Neuf mois terminés le



31 août

2024 31 août

2023 31 août

2024 31 août

2023 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 5 750 6 191 10 951 12 555 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 1 099 856 2 816 2 396 Actifs incorporels 148 151 443 452 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 266 1 164 3 389 3 609 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (18) - (95) (181) Charge de désactualisation de la provision - 68 - 204 Provision (1 027) - (1 042) (29) Impôt sur le résultat 2 236 2 407 4 259 4 882 Charges d’intérêts 519 341 894 910 Charges d’intérêts sur obligations locatives 212 146 486 286 (Déficit) excédent de la capitalisation des régimes de

retraite sur les charges (61) (69) 22 (209) Autres (19) 152 (11) 13 10 105 11 407 22 112 24 888 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement

17 964 30 890 (38 912) (1 234) Intérêts payés (706) (436) (1 413) (1 176) Impôt sur le résultat recouvré (payé) 201 (352) (2 822) (6 389) 17 459 30 102 (43 147) (8 799) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 27 564 41 509 (21 035) 16 089 Activités de financement Diminution nette de l’emprunt bancaire (6 000) - - - Diminution nette des acceptations bancaires - (28 000) - - (Diminution) augmentation nette de l’emprunt CORRA (3 000) - 15 000 - Paiement d’obligations locatives (1 322) (1 304) (3 778) (4 096) Rachat d'actions (368) (62) (537) (332) Dividende payé - - (4 256) (4 274) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (10 690) (29 366) 6 429 (8 702) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (10 082) (1 357) (13 982) (3 040) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 22 - 412 188 Dividendes de la coentreprise - 25 - 25 Dissolution de la coentreprise - (7) - (7) Autres actifs (116) - (566) - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (10 176) (1 339) (14 136) (2 834) (Sorties) entrées nettes de trésorerie 6 698 10 804 (28 742) 4 553 Situation de trésorerie au début de la période (7 061) (2 831) 28 379 3 420 Situation de trésorerie à la fin de la période (363) 7 973 (363) 7 973 La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 6 273 7 973 6 273 7 973 Découvert bancaire (6 636) - (6 636) - (363) 7 973 (363) 7 973





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2024 et 31 août 2023 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2022 9 419 177 360 186 779 Bénéfice net - 12 555 12 555 Total aux éléments du résultat global - 12 555 12 555 Dividende - (4 274) (4 274) Rachat d’actions (31) (301) (332) Solde au 31 août 2023 9 388 185 340 194 728 Solde au 30 novembre 2023 9 379 185 624 195 003 Bénéfice net - 10 951 10 951 Total aux éléments du résultat global - 10 951 10 951 Dividende - (4 256) (4 256) Rachat d’actions (42) (495) (537) Solde au 31 août 2024 9 337 191 824 201 161





