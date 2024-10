Nüspace célèbre le premier anniversaire de sa boutique au Quartier DIX30

BROSSARD, Québec, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüspace, détaillant canadien spécialisé dans le mobilier design et contemporain, est fier d'annoncer le premier anniversaire de l'ouverture de sa boutique au Quartier DIX30 à Brossard. Pour marquer cette occasion spéciale, Nüspace invite ses clients à un événement exclusif qui se tiendra le 23 octobre 2024 dans son magasin.



Au programme : une journée de célébration avec une ambiance conviviale, des nouveautés à découvrir et 20% de réduction sur tous les achats effectués en boutique, valables uniquement le jour de l'événement. Il s'agit d'une opportunité unique pour les amateurs de design et de mobilier d’intérieur de profiter d'offres exceptionnelles tout en découvrant les dernières collections disponibles chez Nüspace.

De plus, un événement privé sera organisé à partir de 17h, où journalistes, designers et architectes sont cordialement invités à rejoindre l’équipe de Nüspace pour un moment privilégié de réseautage et d’échanges autour des tendances actuelles du design. Cet événement sera l’occasion idéale pour les professionnels de l’industrie de découvrir en avant-première les nouveautés de Nüspace et de rencontrer des acteurs clés du milieu.

« Nous sommes ravis de célébrer cette première année au DIX30, un lieu qui incarne l'esprit de modernité et de style que nous souhaitons apporter à nos clients. Cet événement est notre façon de remercier notre clientèle pour son soutien continu et d’inviter de nouveaux visiteurs à explorer notre univers de design », a déclaré Michel Abitbol, président de Nüspace.

Détails de l’événement :

Date : 23 octobre 2024, de 10h à 17h

23 octobre 2024, de 10h à 17h Lieu : Boutique Nüspace, Quartier DIX30, 8480 boulevard Leduc, unité 80, Brossard

Boutique Nüspace, Quartier DIX30, 8480 boulevard Leduc, unité 80, Brossard Offre spéciale : 20% de réduction sur tous les achats en magasin le jour de l'événement

20% de réduction sur tous les achats en magasin le jour de l'événement Événement privé : À partir de 17h pour les journalistes, designers et architectes

Cet anniversaire marque une étape importante pour Nüspace, qui continue de grandir et d’enrichir son offre de mobilier et d’accessoires design, répondant aux besoins des amateurs de design contemporain au Canada.

Pour plus d’informations sur l’événement ou pour découvrir les produits de Nüspace, visitez notre boutique au DIX30 ou rendez-vous sur notre site web et nos réseaux sociaux:

À propos de Nüspace : Nüspace est un détaillant canadien de mobilier et de design contemporain, offrant des collections soigneusement sélectionnées provenant de marques internationales et locales. Que ce soit pour des espaces résidentiels ou commerciaux, Nüspace propose une gamme variée de produits alliant confort, esthétisme et fonctionnalité.

Pour recevoir votre invitation pour l’événement privé et les demandes des médias, veuillez contacter :

Michel Abitbol, Président

Courriel : michel@nuspace.ca

