Theratechnologies présentera des données à l’IDWeek 2024 soulignant les progrès réalisés dans le traitement et la prise en charge des complications chez les personnes vivant avec le VIH

MONTRÉAL, 09 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a annoncé aujourd’hui trois présentations d’affiches à venir lors de la conférence IDWeek 2024, qui aura lieu du 16 au 19 octobre à Los Angeles, en Californie.



Une affiche présente des données établissant un lien entre l’excès de graisse viscérale abdominale et le risque accru de maladies cardiovasculaires chez les personnes vivant avec le VIH, tandis qu’une deuxième affiche informe sur la façon dont l’utilisation de la tésamoréline, un analogue du facteur de libération de l’hormone de croissance (GH-RF), pour diminuer l’excès de graisse viscérale abdominale peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes vivant avec le VIH. Une autre affiche rend compte de la conception de l’étude et des caractéristiques initiales dans le cadre de l’étude PROMISE-US, une étude observationnelle menée en contexte réel portant sur l’ibalizumab, un antirétroviral post-fixation du VIH-1 dirigé contre les CD4, et menée auprès de patients ayant reçu de nombreux traitements et dont l’infection est multirésistante aux médicaments.

« Les affiches qui seront présentées à l’IDWeek mettent en lumière des problèmes médicaux importants que les personnes vivant avec le VIH rencontrent », a déclaré Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Puisque les personnes vivent plus longtemps avec le VIH et qu’elles sont davantage exposées à des antirétroviraux, elles peuvent présenter un excès accru de graisse viscérale abdominale et un risque de multirésistance aux médicaments. Nous avons hâte de communiquer nos résultats aux cliniciens et aux chercheurs spécialisés en VIH de cette conférence de premier plan sur les maladies infectieuses. »

Theratechnologies présentera les affiches suivantes à l’événement ID Week de 2024 :

Titre : Impact of Tesamorelin on Cardiovascular Disease Risk Prediction Scores in Phase 3 Studies Treatment Arms: Subanalysis

Auteur principal : Steven Grinspoon, M.D., Massachusetts General Hospital et Harvard Medical School, Boston (Massachusetts).

Steven Grinspoon, M.D., Massachusetts General Hospital et Harvard Medical School, Boston (Massachusetts). Date et heure : Jeudi 17 octobre 2024, de 12 h 15 à 13 h 30 (HNP)

Jeudi 17 octobre 2024, de 12 h 15 à 13 h 30 (HNP) Titre de la séance : HIV: Complications and Coinfections

HIV: Complications and Coinfections Lieu : Halls JK

Halls JK Numéro du panneau d’affichage : P-433



Titre : Cardiovascular Risk Scores and Insulin Resistance are Higher with Excess Visceral Abdominal Fat in People with HIV in the Modern Antiretroviral (ART) Era

Auteur présentateur : Karam Mounzer, M.D., University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphie (Pennsylvanie)

Karam Mounzer, M.D., University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphie (Pennsylvanie) Date et heure : Jeudi 17 octobre 2024, de 12 h 15 à 13 h 30 (HNP)

Jeudi 17 octobre 2024, de 12 h 15 à 13 h 30 (HNP) Titre de la séance : HIV: Complications and Coinfections

HIV: Complications and Coinfections Lieu : Halls JK

Halls JK Numéro du panneau d’affichage : P-453



Titre : A Prospective and Retrospective Observational Study of Multidrug-Resistant Patient Outcomes with and without Ibalizumab in a Real-World Setting: United States (PROMISE-US) Study Design and Baseline Characteristics

Autrice présentatrice : Charlotte-Paige Rolle, M.D., Orlando Immunology Center and Emory Rollins School of Public Health, Orlando (Floride)

Charlotte-Paige Rolle, M.D., Orlando Immunology Center and Emory Rollins School of Public Health, Orlando (Floride) Date et heure : Jeudi 17 octobre 2024, de 12 h 15 à 13 h 30 (HNP)

Jeudi 17 octobre 2024, de 12 h 15 à 13 h 30 (HNP) Titre de la séance : HIV: Treatment (VIH : Traitement)

HIV: Treatment (VIH : Traitement) Lieu : Halls JK

Halls JK Numéro du panneau d’affichage : P-565



IDWeek est la réunion annuelle conjointe de l’Infectious Diseases Society of America, de la Society for Healthcare Epidemiology of America, de la HIV Medicine Association, de la Pediatric Infectious Diseases Society et de la Society of Infectious Diseases Pharmacists.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies, vous pouvez consulter le site Web de la Société à l’adresse www.theratech.com/fr, sur la plateforme SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur la base de données EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, la longévité des personnes vivants avec le VIH et sa relation avec un excès accru de graisse viscérale abdominale et un risque de multirésistance aux médicaments. Les énoncés prospectifs sont liés à un certain nombre d’hypothèses de même qu’à plusieurs risques et incertitudes. La Société prie les investisseurs actuels et potentiels de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de son formulaire 20-F daté du 21 février 2024, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov dans les documents déposés par Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date.

La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

438 315-6608

