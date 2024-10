Mavenir 5G Core unterstützt ice Norwegen mit Network-Slicing für die norwegischen Streitkräfte

Kommerzielle 5G-Standalone-Lösung

Sichere, maßgeschneiderte End-to-End-Kommunikation ermöglichen

Spezielle Schichten für die besonderen Bedürfnisse der Streitkräfte

Ausweitung der strategischen Partnerschaft mit einem wichtigen Kunden

OSLO, Norwegen, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von cloudbasierter Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, liefert das vollständige 5G-Kernnetzwerk für ice, Norwegens drittgrößten Mobilfunkanbieter, um einen Network-Slicing-Dienst zu ermöglichen.

ice nutzt sein neues 5G-Standalone-(SA)-Netz, um den norwegischen Streitkräften eine dedizierte Netzwerk-Schicht zur Verfügung zu stellen, die auf die spezifischen Service-Levels ausgelegt ist, die für die militärische Kommunikation erforderlich sind. Im Wesentlichen handelt es sich um ein isoliertes Netzwerk innerhalb eines Netzwerks, wobei die Streitkräfte die ausschließliche landesweite Nutzung und Kontrolle über ihren Teil haben werden. Es wird in der Lage sein, eine sichere End-to-End-Kommunikation im gesamten Netzwerk herzustellen.

Mavenir 5G Mobile Core ist so konzipiert, dass Netzbetreiber Network-Slicing für die Bereitstellung innovativer Dienste für B2B-, B2C- oder öffentliche Organisationen nutzen können. Spezielle Netzwerk-Schichten können so konzipiert werden, dass sie bestimmte Anforderungen und Anwendungen erfüllen, und sie können schnell und einfach bereitgestellt und verwaltet werden und für die Bereitstellung neuer und innovativer Dienste und Anwendungen genutzt werden. Das cloudbasierte 5G SA-Netzwerk von Mavenir ist vollständig containerisiert, läuft auf jedem Cloud-Service und wurde mit einem Microservices-Ansatz entwickelt, der die Flexibilität bietet, sich ändernde Kundenbedürfnisse auf skalierbare Weise zu erfüllen.

„Durch den Einsatz von Network-Slicing wird der wahre Wert von 5G realisiert“, so Tore Kristoffersen, Vizepräsident für Plattformen zur Bereitstellung von Diensten bei ice. „Wir haben jetzt unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, die wir unseren Unternehmenskunden vorstellen können. Diese können auf präzise Service-Level-Vereinbarungen zugeschnitten werden, um die bestmögliche und kostengünstigste Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. Wir testen ebenso Lösungen für den Einsatz in öffentlichen Sicherheitsdiensten und unterstreichen dabei den Wert von 5G und seinen Network-Slicing-Fähigkeiten für eine sichere, kritische Kommunikation.“

„Die Flexibilität von Network-Slicing auf Basis von 5G ist für Mobilfunkbetreiber ein entscheidender Faktor“, so Ashok Khuntia, Präsident für Core-Netzwerke bei Mavenir. „Wir ermöglichen 5G-Anwendungsfälle in der Praxis und beweisen, dass die seit langem versprochene Monetarisierung von 5G Realität ist. Mit Sicherheit, Zuverlässigkeit und geringer Latenz ist 5G eine enorme Chance für die Branche. Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit ice durch die Unterstützung dieses ersten Einsatzes in Norwegen auszubauen.“

Im vergangenen Jahr wählte ice im Rahmen einer strategischen Projekterweiterung die cloudbasierte IMS und Messaging/VAS von Mavenir aus, nachdem bereits Mavenirs Converged Packet Core-Lösung für sein 4G- und 5G-Netz ausgewählt worden war.

Hinweise für Redakteure:

Offizielle Pressemitteilung von ice - ice schaltes „reines 5G“ ein

Mavenir 5G Core

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir – PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.