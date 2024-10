Eviden favorise l’adoption de l’informatique quantique grâce à l’ordinateur quantique IQM Spark

Installé dans l’usine d’Eviden à Angers, il permettra aux clients du groupe de se familiariser avec la programmation et les premières applications quantiques

Paris, France – 9 octobre 2024 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader en calcul avancé, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec IQM Quantum Computers – un leader mondial dans la conception, la construction et la vente d’ordinateurs quantiques – afin de faire de l’informatique quantique une réalité pour les entreprises et organisations.

Bien que la performance soit clé, la stabilité et la fidélité des qubits sont devenues les pierres angulaires de la révolution quantique à venir pour réaliser des opérations exactes. Pour répondre à cet enjeu, IQM SparkTM, ordinateur quantique supraconducteur fourni par IQM Quantum Computers, offre une haute-fidélité pour les opérations à un ou deux qubits, permettant ainsi des applications quantiques fiables et précises.

Eviden a installé cet ordinateur quantique IQM SparkTM, spécialement conçu pour la formation et la recherche expérimentale, afin que ses clients puissent apprendre, expérimenter et développer des preuves de concept (PoC) quantiques en conditions réelles. L’installation d’IQM SparkTM est une étape majeure dans la feuille de route quantique d’Eviden qui s’engage à rendre ces technologies plus accessibles et à favoriser leur adoption.

Installée dans l’usine phare d’Eviden à Angers, les utilisateurs et clients du Groupe pourront bénéficier d’un accès physique complet à la machine pour mener à bien des expérimentations immédiates. L’accès on-premise sera complété par un accès à distance et à la demande grâce à un cloud privé d’Eviden, permettant de déployer encore plus largement cette technologie.

Centres de recherche, universités et acteurs industriels pourront ainsi mieux appréhender et comprendre les technologies d’informatique quantique et découvrir, entre autres, les différentes approches de programmation, les modèles de bruits ou encore les contraintes d’utilisation.

La communauté R&D d’Eviden ainsi que l’équipe de conseil en informatique quantique auront également un accès privilégié à IQM SparkTM pour améliorer les applications quantiques, favoriser l’intégration avec les clusters de calcul haute-performance, améliorer les compilateurs et créer de nouveaux compilateurs adaptés à la technologie d’IQM.

L’accès à cet ordinateur quantique fait désormais partie intégrante de l’offre Qaptiva d’Eviden, un environnement complet pour le développement d’application quantique, enrichi de services de conseil et d’un écosystème de partenaires matériels et logiciels.

Dr Cédric Bourrasset, Directeur mondial des activités HPC-IA et Informatique quantique, Eviden, Groupe Atos a déclaré « Héberger notre tout premier ordinateur quantique est une étape clé dans notre feuille de route quantique. Désormais, Eviden est à même d’offrir des capacités d’émulation quantique et de calcul quantique dans une seule et même offre pour faire découvrir l’univers quantique. Et cela sans le coût élevé et les complexités généralement associés à ces technologies, afin de rendre l’informatique quantiques toujours plus accessible. »

Dr Mikko Välimäki, Co-directeur général, IQM Quantum Computers a souligné « L’installation d’IQM Spark, le premier ordinateur quantique opérationnel chez Eviden, vient compléter le réseau grandissant de systèmes que nos équipes ont déployé à travers le monde et démontre notre engagement à accélérer le déploiement commercial de l’informatique quantique dans les entreprises. Nous sommes convaincus que notre système apporter une valeur ajoutée significative pour les clients d’Eviden et attendons avec impatience d’accompagner d’autres entreprises dans leur stratégie quantique. »

Sylwia Barthel de Weydenthal, Vice-présidente, Directrice commerciale et marketing, IQM Quantum Computers, a ajouté « A travers notre partenariat avec Eviden, nous fournissons des technologies d’informatique quantique de pointe, et bien plus encore. Nous facilitons les opportunités de formation et d’expérimentation pour les futurs innovateurs quantiques en France qui vont développer des applications et preuves de concept quantiques, et accélérons ainsi l’adoption et la démocratisation des technologies quantiques. »

***

A propos d’Eviden 1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

IQM Quantum Computers

IQM est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la vente d’ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose des ordinateurs quantiques full-stack sur site ainsi qu’une plateforme cloud permettant d’y accéder depuis n’importe où dans le monde. Parmi les clients d’IQM, on trouve les principaux centres de supercalcul, des entreprises et des laboratoires de recherche, tous ayant un accès complet aux logiciels et au matériel. IQM compte plus de 280 employés et dispose de bureaux à Espoo, Munich, Paris, Varsovie, Madrid, Singapour et Palo Alto. Plus d'informations: meetiqm.com

Contacts presse

Atos : Constance Arnoux – constance.arnoux@eviden.com – +33 (0)6 44 12 16 35

IQM : press@meetiqm.com – +358504790845

1 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024

Pièces jointes

IQM_Angers_01 IQM Spark installé dans l'usine d'Eviden à Angers

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.