Communiqué de presse : De nouvelles données sur le Beyfortus présentées à l’IDWeek confirment son efficacité en situation réelle contre les infections dues au VRS et le risque d’hospitalisation chez les nourrissons

De nouvelles données sur le Beyfortus présentées à l’IDWeek confirment son efficacité en situation réelle contre les infections dues au VRS et le risque d’hospitalisation chez les nourrissons

Paris, le 9 octobre 2024. Les nouvelles données sur le Beyfortus (nirsevimab), qui seront présentées à l’IDWeek 2024 – le Congrès annuel de l’Infectious Disease Society of America qui se tiendra à Los Angeles du 16 au 19 octobre 2024 –, font progresser l’ambition que Sanofi s’est donnée de protéger tous les nourrissons contre les infections dues au virus respiratoire syncytial (VRS).

Thomas Triomphe

Vice-Président Exécutif, Vaccins, Sanofi

« Les données présentées à l’IDWeek, qui proviennent de plusieurs programmes nationaux de vaccination, vont conforter les données sur l’efficacité avérée et le profil de sécurité favorable du Beyfortus contre les infections dues au VRS et le risque d’hospitalisation chez les nourrissons. Un an à peine après son déploiement, le Beyfortus a donné la preuve de sa haute efficacité en situation réelle, laquelle dépasse systématiquement les 80 %. Le Beyfortus confère en outre cette protection à une dose appropriée à chaque nourrisson. Nous sommes fiers d’établir une nouvelle norme avec le Beyfortus, la seule protection avérée et approuvée contre le VRS chez les nourrissons, qu’ils soient nés avant ou pendant la saison de circulation du virus, à terme ou prématurément, en bonne santé ou porteurs de pathologies sous-jacentes. »

Les doses de Beyfortus continuent d’être expédiées afin de satisfaire aux engagements mondiaux en amont de la saison de circulation du VRS 2024-2025. Une deuxième ligne de production-remplissage a été approuvée par les autorités réglementaires des États-Unis, du Canada et d’Europe et assurera la production de la majorité des doses pour la saison 2024-2025. Une troisième ligne de remplissage, qui devrait produire des doses supplémentaires pour la saison 2024-2025, a été approuvée par l’Agence européenne des médicaments et est en cours d’évaluation par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Données sur le Beyfortus et le VRS à l’IDWeek 2024

Jeudi 17 octobre, 12h15-13h30 pm (heure du Pacifique) : RSV Prophylaxis with Nirsevimab in Infants: Systematic Review of Early Real-World Evidence on Effectiveness and Impact​ (Sanofi, présenté par Oliver Martyn, M.P.H., Poster n o P-631)

RSV Prophylaxis with Nirsevimab in Infants: Systematic Review of Early Real-World Evidence on Effectiveness and Impact​ (Sanofi, présenté par Oliver Martyn, M.P.H., Poster n P-631) Jeudi 17 octobre, 12h15-13h30 (heure du Pacifique) : Implementation and Uptake of Nirsevimab within Nemours Children’s Health Delaware Healthcare System (étude indépendante menée par le Nemours Children's Health Delaware System, présentée par Sara Mann, Poster n o P-633)

Implementation and Uptake of Nirsevimab within Nemours Children’s Health Delaware Healthcare System (étude indépendante menée par le Nemours Children's Health Delaware System, présentée par Sara Mann, Poster n P-633) Jeudi 17 octobre, 13h15-14h00 (heure du Pacifique) : Preventing RSV Lower Respiratory Tract Disease in Infants: The First Year in Review (Sanofi, présentation donnée dans l’espace « Learning Lounge »)

Preventing RSV Lower Respiratory Tract Disease in Infants: The First Year in Review (Sanofi, présentation donnée dans l’espace « Learning Lounge ») Jeudi 17 octobre, 11h45-15h00 (heure du Pacifique) : Universal Immunization Strategy Against Respiratory Syncytial Virus (RSV) Prevention in Chile with Nirsevimab during the 2024 Winter Season: First Southern Hemisphere Nationwide Effectiveness Data (étude indépendante conduite par l’Université du Chili présentée par le Dr Juan Pablo Torres-Torretti, Ph.D., dans le cadre de la session d’actualité de la recherche intitulée « Respiratory Viruses Across All Ages », n o 169).

Universal Immunization Strategy Against Respiratory Syncytial Virus (RSV) Prevention in Chile with Nirsevimab during the 2024 Winter Season: First Southern Hemisphere Nationwide Effectiveness Data (étude indépendante conduite par l’Université du Chili présentée par le Dr Juan Pablo Torres-Torretti, Ph.D., dans le cadre de la session d’actualité de la recherche intitulée « Respiratory Viruses Across All Ages », n 169). Vendredi 18 octobre, 12h15-13h30 (heure du Pacifique) : Significant Reduction in Disease Burden and a Shift in Clinical Diagnoses in Children Hospitalized with Respiratory Syncytial Virus (RSV) after Nirsevimab Implementation in Catalonia (Spain) (étude indépendante présentée par la Dre Anna Creus-Costa, Poster n o P-1186)

Significant Reduction in Disease Burden and a Shift in Clinical Diagnoses in Children Hospitalized with Respiratory Syncytial Virus (RSV) after Nirsevimab Implementation in Catalonia (Spain) (étude indépendante présentée par la Dre Anna Creus-Costa, Poster n P-1186) Vendredi 18 octobre, 12h15-13h30 (heure du Pacifique) : The burden of respiratory syncytial virus among Brazilian infants (BONSAI study): preliminary results (Sanofi, présenté par le Dr Manoel Ribeiro, Ph.D., Poster n o P-1199)

The burden of respiratory syncytial virus among Brazilian infants (BONSAI study): preliminary results (Sanofi, présenté par le Dr Manoel Ribeiro, Ph.D., Poster n P-1199) Samedi 19 octobre, 12h15-13h30 (heure du Pacifique) : Nirsevimab in Patient Samples Does Not Interfere with Respiratory Syncytial Virus (RSV) Detection by Commercially Available Rapid Antigen Tests (AstraZeneca, présenté by Sarah R. Sincero, B.Sc., Poster no P-2179)





À propos du virus respiratoire syncytial

Le VRS est un virus très contagieux qui peut provoquer de graves maladies respiratoires chez les nourrissons1. Deux nourrissons sur trois sont infectés par le VRS au cours de leur première année et presque la totalité des enfants le sont avant leurs deux ans1,2. Chez les nourrissons, le VRS est la cause la plus fréquente d’infection des voies respiratoires inférieures et en particulier de bronchiolite et de pneumonie3. Il est également l’une des premières causes d’hospitalisation chez les nourrissons dans le monde, la plupart des hospitalisations dues au VRS concernant des nourrissons en bonne santé nés à terme4-7. En 2019, près de 33 millions de cas d’infections aiguës des voies respiratoires inférieures ont été recensés dans le monde et ont conduit à plus de trois millions d’hospitalisations d’enfants de moins de cinq ans8. À l’échelle mondiale, les dépenses médicales directes liées au VRS— hospitalisations, consultations externes et soins de suivi — se seraient établies à 4,82 milliards d’euros en 20179.

À propos du Beyfortus

Le Beyfortus (nirsevimab) est le premier agent d’immunisation conçu pour protéger tous les nourrissons pendant toute la durée de leur première saison d’exposition au VRS, qu’ils soient nés à terme ou prématurés, en bonne santé ou porteurs de pathologies particulières. Le Beyfortus est également conçu pour protéger les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d’exposition au virus.

Administré directement aux nouveau-nés et aux nourrissons, à raison d’une dose unique, Beyfortus confère une protection rapide au moyen d’un anticorps à longue durée d’action qui contribue à prévenir les infections des voies respiratoires inférieures dues au VRS, sans activer le système immunitaire. L'administration du Beyfortus peut être programmée au début de la saison de circulation du VRS.

Le Beyfortus est approuvé dans l’Union européenne, aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans de nombreux autres pays. Plusieurs organismes réglementaires dans le monde lui ont accordé un statut spécial afin de faciliter et d’accélérer son développement. Il a notamment obtenu la désignation de « Traitement innovant » et bénéficié d’un examen prioritaire de la part du Centre d’évaluation des médicaments de l’Agence chinoise du médicament ; la désignation de « Traitement innovant » (Breakthrough Therapy) de la Food and Drug Administration des États-Unis, de même qu’un examen accéléré (Fast Track) ; le statut de Médicament prioritaire (PRIME) et une évaluation accélérée de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et la désignation de médicament innovant prometteur (PIM, Promising Innovative Medicine) de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni. Au Japon, il a également été sélectionné par l’Agence japonaise de la recherche et du développement comme « médicament méritant un développement prioritaire », aux termes du projet de promotion du développement de nouveaux médicaments à usage pédiatrique.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. À travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

